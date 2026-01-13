‘इतरांना उध्वस्त करण्यासाठी खेळ… ‘ तापसी पन्नूने बॉलीवूडमधील PR स्टंटबद्दल उघड केले सत्य; म्हणाली ‘पैशासाठी…’

यशचा चित्रपट अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, ‘TOXIC’च्या टीझरवर महिला आयोगात तक्रार दाखल, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
गेल्या दीड ते दोन वर्षात पीआर गेममध्ये लक्षणीय वाढ
टाईम्स नाऊशी बोलताना, अभिनेत्री म्हणाली की, या दिवसांत उद्योगात जनसंपर्क खेळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ती म्हणाली, “मी माझ्या कामात खूप व्यस्त होते. पण गेल्या दीड ते दोन वर्षांत, मी वेडी झाली आहे आणि हा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होता. मला जाणवले आहे की पीआर गेम एका वेगळ्या पातळीवर पोहोचला आहे. तुम्ही एकतर स्वतःला प्रमोट करण्यासाठी पैसे देत आहात, जो पीआर करण्याचा एक मार्ग होता, किंवा तुम्ही दुसऱ्याला खाली पाडण्यासाठी पैसे देत आहात.”
एखाद्याचे यश दुसऱ्याच्या अपयशावर कधी अवलंबून झाले?
याबद्दल अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “तुमचे यश दुसऱ्याच्या अपयशावर कधी अवलंबून झाले हे मला समजत नाही? लोक सक्रिय राहण्यासाठी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे नवीन रूप तयार करत आहेत. मी फक्त एका हिट चित्रपटात असण्यावर समाधानी नाही; मला एक मजबूत आवाज हवा आहे, जरी तो तुमचा स्वतःचा नसला तरी. पण तुम्हाला तुमचा स्वतःचा आवाज तयार करावा लागेल. चित्रपटांच्या पलीकडे तुम्ही जो आवाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहात तो तुमच्या कामाशी जुळत नाही. हाच विरोधाभास आहे. तुम्ही चित्रपटांच्या पलीकडे जाण्याबद्दल बोलता, पण तुमचे काम काहीतरी वेगळेच सांगते. माझा असा विश्वास आहे की प्रकाशित होणाऱ्या लेखांसाठी पैसे देण्याऐवजी, स्वतःवर आणि तुमच्या जवळच्या लोकांवर पैसे खर्च करणे चांगले.”
तापसी पन्नूचे आगामी चित्रपट
तापसी पन्नू “गांधारी” चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. कामाच्या बाबतीत, तापसी पन्नूने २०१० मध्ये तेलुगू चित्रपट “झुम्मंडी नादम” द्वारे तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. २०१२ मध्ये तिने “चष्मे बद्दूर” द्वारे बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केले. ती शेवटची २०१४ मध्ये आलेल्या “खेल खेल में” या विनोदी चित्रपटात दिसली होती. अक्षय कुमार अभिनीत या चित्रपटात तापसी आणि इतर अनेक कलाकार देखील होते. आता लवकरच अभिनेत्रीचा आगामी चित्रपट “गांधारी” ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे.