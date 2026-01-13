“मोदीजी, तुम्ही तमिळ जनतेचा आवाज दाबू शकत नाही,” विजयच्या “जन नायकन” चित्रपटाच्या समर्थनार्थ पुढे आले राहून गांधी!

Kishori Shahane Car Accident: किशोरी शहाणेंच्या गाडीला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाल्या…
‘हा तमिळ संस्कृतीवर हल्ला आहे’ – राहुल गांधी
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विजय यांच्या “जन नायकन” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला झालेल्या विलंबावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख करत एक पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये राहुल यांनी लिहिले की, “माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा “जन नायकन” चित्रपट रोखण्याचा प्रयत्न हा तमिळ संस्कृतीवर हल्ला आहे. पंतप्रधान मोदी, तुम्ही तमिळ लोकांचा आवाज दाबण्यात कधीही यशस्वी होणार नाही.” असे ते म्हणाले.
मद्रास उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिले आदेश
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला मद्रास उच्च न्यायालयाने चित्रपटाला UA प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की CBFC अध्यक्षांना चित्रपट पुनरावलोकन समितीकडे पाठवण्याचा अधिकार बेकायदेशीर होता. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटामधील सीन कट केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस अध्यक्षांनी केली तेव्हा त्यांचा अधिकार संपला. त्यानंतर, निर्मात्यांनी प्रमाणपत्र त्वरित जारी करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले
परंतु, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत हा खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या आव्हानामागील मुख्य युक्तिवाद असा आहे की चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी सर्व योग्य प्रक्रिया पाळल्या पाहिजेत. शिवाय, प्रमाणपत्र जारी करण्याचा किंवा रोखण्याचा कोणताही निर्णय पुनरावलोकनाच्या अधीन असावा. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या खटल्याच्या सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केलेली नाही, परंतु या निर्णयामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाभोवती अनिश्चितता वाढली आहे.