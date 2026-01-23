सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?
हा उपक्रम सुशांत सिंग राजपूत यांच्या वडिलांनी सुरू केला आहे. कला, संस्कृती आणि चित्रपटात रस असलेल्या तरुणांना प्रशिक्षण देणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे. त्याच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये कृष्ण कुमार सिंग (वडील), प्रमोद कुमार सिंग, प्रा. बी.एन. सिंग, अरुण सिंग, डॉ. सुनील चंद चुनी, शैलेंद्र कुमार सिंग, चंद्र शेखर सिंग आणि राजेश्वरी सिंग यांचा समावेश आहे. या बातमीने आता सुशांतच्या चाहत्यांना जास्त आनंद झाला आहे.
सुशांतच्या वडिलांनी त्याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ संस्था उघडली
मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्याच्या वडिलांनी सांगितले आहे की ही संस्था त्यांच्या मुलाच्या सर्जनशील विचारसरणी आणि स्वप्नांनी प्रेरित आहे. हे व्यासपीठ नवीन विद्यार्थ्यांना अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन आणि तांत्रिक शिक्षणात करिअर करण्याच्या संधी प्रदान करेल. त्याचे कार्यालय बिहारमधील पाटणा येथील कंकरबाग हाऊसिंग कॉलनीमध्ये आहे, जिथे कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहे.
सान्या मल्होत्रा टेलिव्हिजनवर पदार्पण करण्यासाठी सज्ज, नकार बदलला होकारात; वर्तुळ झाले पूर्ण
सुशांत सिंग राजपूतचे धक्कादायक निधन
सुशांत सिंग राजपूत यांचे १४ जून २०२० रोजी त्यांच्या मुंबईतील राहत्या घरी निधन झाले. या बातमीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला. अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिने त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित ड्रग्ज प्रकरणात २७ दिवस तुरुंगात घालवले. नंतर न्यायालयाने तिला निर्दोष मुक्त केले. परंतु, अभिनेत्याच्या मृत्यू प्रकरणात अद्याप अंतिम अहवाल समोर आलेला नाही. त्यामुळे पुढे हे प्रकरण आणखी सुरूच राहणार आहे.