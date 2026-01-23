Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Balasaheb Thackeray Question Are You Truly Innocent Forced Amitabh Bachchan To Swear On His Father Name

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?

अमिताभ बच्चन आणि ठाकरे कुटुंबातील जवळीक लपून राहिलेली नाही. एक काळ असा होता जेव्हा अमिताभ बच्चन बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे डोके टेकवून मदत मागत असत, आता दोघांमधील एका खास आठवणी बद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 23, 2026 | 11:52 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ठाकरेंचा अमिताभ यांना प्रश्न
  • बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ
  • बाळासाहेबांचे निर्णायक पाऊल
 

जेव्हा राजकारण आणि चित्रपट इंडस्ट्री समोरासमोर येतात तेव्हा केवळ घटनाच निर्माण होत नाहीत तर इतिहासाच्या अशा कथाही जन्माला येतात ज्या कालांतराने दंतकथा बनतात. अशीच एक गोष्ट आज पुन्हा चर्चेत आली आहे, याचे कारण आहे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी. या खास निमित्ताने मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ‘सामना’ या वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी बाळासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल, त्यांच्या राजकीय कौशल्याबद्दल आणि निर्णायक नेतृत्वाबद्दल एक अतिशय मनोरंजक घटना सांगितली आहे. ही घटना देशातील सर्वात मोठ्या राजकीय घोटाळ्यांपैकी एक, बोफोर्स घोटाळा आणि शतकातील मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांच्याशी संबंधित आहे.

ठाकरेंचा अमिताभ यांना प्रश्न

राज ठाकरे लिहितात की बोफोर्स घोटाळ्याच्या वेळी देशातील वातावरण अत्यंत अशांत होते. वर्तमानपत्रातील मथळे, संसदेतील गोंधळ आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सर्वत्र होते. दरम्यान, अमिताभ बच्चन यांचे नावही या घोटाळ्याशी जोडले जाऊ लागले. त्यांच्यावर देशभरातून तीव्र टीका होत होती आणि हा काळ त्यांच्यासाठी अत्यंत मानसिक त्रासदायक होता. या तणावाच्या दरम्यान, एके दिवशी अमिताभ बच्चन त्यांचे भाऊ अजिताभ बच्चन यांच्यासोबत मातोश्रीवर पोहोचले. राज ठाकरे यांच्या मते, त्या दिवशी अमिताभ अत्यंत चिंताग्रस्त दिसत होते. बाळासाहेबांसमोर बसताच बाळासाहेबांनी त्यांना थेट, ढोंग न करता विचारले, “तुम्ही खरोखर निर्दोष आहात का?”

अमिताभ यांचे उत्तर

हा प्रश्न केवळ राजकीय नेत्याचा नव्हता, तर सत्य कसे ओळखायचे हे जाणणाऱ्या व्यक्तीचा होता. अमिताभ बच्चन यांनी संकोच न करता त्यांचे वडील हरिवंश राय बच्चन यांच्या नावाची शपथ घेतली की त्यांचा बोफोर्स घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही. बाळासाहेबांनी त्यांच्या डोळ्यात पाहिले, क्षणभर विचार केला आणि नंतर लगेचच निर्णायक पाऊल उचलले. बाळासाहेबांनी अमिताभ बच्चन यांना तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांना पत्र लिहिण्यास सांगितले. त्यांनी ते केवळ सुचवलेच नाही तर ते स्वतः तयारही केले. राज ठाकरे स्पष्ट करतात की बाळासाहेबांना राजकारणाची सखोल समज होतीच, शिवाय इंग्रजी भाषेवरही त्यांचे प्रभुत्व होते. पंतप्रधानांना पत्र कोणत्या भाषेत लिहावे हे त्यांना माहित होते.

बाळासाहेबांचे निर्णायक पाऊल

अमिताभ बच्चन यांनी व्ही.पी. सिंह यांना तेच पत्र पाठवले आणि त्यानंतर वातावरण हळूहळू शांत झाले. माध्यमांचा गोंधळ कमी झाला आणि अमिताभ बच्चन यांच्यावरील दबावही कमी झाला. राज ठाकरे या संपूर्ण घटनेचे श्रेय बाळासाहेबांच्या करिष्माला देतात, जे एक नेता होते ज्याच्याकडे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता होती. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा लेख अशा वेळी लिहिला गेला होता जेव्हा मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्यातील संबंध ताणलेले गेले होते. केडीएमसीमध्ये शिंदे गटाला मनसेने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ठाकरे नाराज असल्याचे वृत्त आहे. अशा राजकीय वातावरणात, बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाची आणि निर्णय क्षमतेची ही आठवण केवळ एक किस्सा नाही तर कदाचित एक संदेश देखील आहे.

Published On: Jan 23, 2026 | 11:52 AM

Jan 23, 2026 | 11:52 AM
