Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

आता प्रत्येक जल्लोषात येणार रंगत! ‘रुबाब’ चित्रपटातील धमाकेदार ‘पॉम पॉम’ गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला

‘रुबाब’ हा मराठी चित्रपट आता लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या चित्रपटामधील नुकतेच नवीन गाणं ‘पॉम पॉम’ प्रेक्षकांच्या भेटीस आले आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 01:29 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • आता प्रत्येक जल्लोषात येणार रंगत
  • ‘रुबाब’ चित्रपटातील धमाकेदारगाणं रिलीज
  • ‘रुबाब’ चित्रपट कधी होणार रिलीज?
 

झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि झणकर फिल्म्स निर्मित आगामी मराठी चित्रपट ‘रुबाब’ सध्या आपल्या वेगळ्या आशयामुळे आणि स्टायलिश मांडणीमुळे चर्चेत आहे. आता या चित्रपटाने संगीताच्या पातळीवरही प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली असून, चित्रपटातील दुसरे गाणे ‘पॉम पॉम’ नुकतेच प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहे. पहिल्याच ठेक्यावर थिरकायला लावणारे हे गाणे, जल्लोष, उत्सव आणि आनंदाच्या प्रत्येक क्षणाचा नवा ठेका ठरणार आहे.

लग्नाची वरात असो, पार्टी असो किंवा कोणताही मोठा सोहळा‘पॉम पॉम’ हे गाणे प्रत्येक जल्लोषात आपोआप रंगत आणणारे आहे. जोशपूर्ण ठेका, उत्साही बीट्स आणि भारावलेला माहोल यामुळे हे गाणे लवकरच सर्वांच्या प्लेलिस्टमध्ये स्थान मिळवेल, हे नक्की. या गाण्यात संभाजी ससाणे आणि शितल पाटील यांचा स्टायलिश, रुबाबदार आणि एनर्जेटिक अंदाज पाहायला मिळतो आहे. दोघांची केमिस्ट्री, ॲटिट्यूड आणि स्क्रीन प्रेझेन्स या गाण्यात विशेष उठून दिसत आहे.

यशचा चित्रपट अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, ‘TOXIC’च्या टीझरवर महिला आयोगात तक्रार दाखल, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

या गाण्याला बॉलीवूडचे लोकप्रिय गायक नकाश अजीज आणि सोनाली सोनावणे यांच्या दमदार आणि जोशपूर्ण आवाजाची साथ लाभली आहे. त्यांच्या गायकीतून लग्नघरातील उत्साह, जल्लोष आणि आनंदी वातावरण प्रभावीपणे जाणवते. संगीतकार चिनार-महेश यांच्या थिरकायला लावणाऱ्या संगीताने आणि डॅा. विनायक पवार यांच्या मजेशीर, उत्साही शब्दांनी ‘पॉम पॉम’ या गाण्याला खऱ्या अर्थाने धमाल रंग चढवला आहे. तर या गाण्याचे नृत्य दिग्दर्शन राहुल ठोंबरे यांनी केले आहे.

 

दिग्दर्शक शेखर बापू रणखांबे म्हणाले, “पॉम पॉम’ हे पूर्णपणे जल्लोषासाठीचं गाणं आहे. ‘कसं तरी होतया रं’ या गाण्यातून प्रेक्षकांनी संभाजी आणि शितल यांचा प्रेमळ अंदाज पाहिला, तर या गाण्यात त्यांचा रुबाबदार, एनर्जेटिक अवतार दिसेल. कोणताही सण, समारंभ किंवा पार्टी असो—या गाण्याने माहोल तयार होईल, असा आमचा विश्वास आहे.”

दीपाली सय्यदने टाकली ठिणगी… राधा पाटीलला म्हणाली Bar Dancer? लोककला लावणीबद्दल दाखवला जिव्हाळा

झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि झणकर फिल्म्स निर्मित ‘रुबाब’ या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन शेखर बापू रणखांबे यांनी केले असून संजय झणकर आणि गौरी झणकर हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर हे प्रस्तुतकर्ते आहेत. संभाजी ससाणे आणि शितल पाटील प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून, ‘रुबाब’ हा चित्रपट येत्या ६ फेब्रुवारीपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

Web Title: Rubab marathi movie romantic song pom pom is out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 01:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु
1

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही
2

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर
3

ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय
4

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM