‘धुरंधर’मुळे ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ चे रिलीजआधीच मोठे नुकसान; ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये एवढीच कमाई

हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी ख्रिसमस आठवडा नेहमीच महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांचे भवितव्य काही दिवसांतच ठरते. २०२५ च्या ख्रिसमससाठीही अशीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसते आहे, कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांचा रोमँटिक कॉमेडी “तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी” बॉक्स ऑफिसवर ॲडव्हान्स बुकिंगच्या बाबतीत कठीण आव्हानाला तोंड देताना दिसत आहे.
चित्रपटाच्या ॲडव्हान्स बुकिंगचे आकडे पाहा
“तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधी प्रसिद्ध झालेले ॲडव्हान्स बुकिंगचे आकडे चिंतेचे कारण आहेत. देशातील प्रमुख मल्टिप्लेक्स चेन – पीव्हीआर आयनॉक्स आणि सिनेपोलिस येथे चित्रपटाच्या पहिल्या दिवशी फक्त ५०,००० तिकिटे विकली गेली आहेत. हा आकडा एका हाय-प्रोफाइल रोमँटिक चित्रपटासाठी खूपच कमी मानला जात आहे, विशेषतः कार्तिक आर्यनसारखा सक्षम स्टार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
भाईजानसोबत दिसले Dhoni आणि AP Dhillon, जुना फोटो काही मिनिटांतच Viral; चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव
धुरंधर एक कठीण आव्हान निर्माण करेल
सध्या, रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना आणि इतर शक्तिशाली स्टारकास्ट अभिनीत धुरंधर चित्रपट थिएटरमध्ये इतर चित्रपटांपेक्षा चांगली कामगिरी करताना दिसत आहे. अहवाल असे सूचित करतात की कमी ॲडव्हान्स बुकिंगसाठी धुरंधर चित्रपट अर्थातच जबाबदार आहे, कारण लोकांना सध्या फक्त धुरंधर पाहण्यात रस आहे. आणि म्हणून या चित्रपटाच्या ॲडव्हान्स बुकिंगचे आकडे डगमगले आहेत.
परंतु, ख्रिसमसच्या दिवशी एक मनोरंजक रणनीती पाहिली जाऊ शकते. बॉलीवूड हंगामातील एका वृत्तानुसार, कार्तिक आर्यनच्या चित्रपटाला चांगली स्क्रीन स्पेस मिळावी यासाठी थिएटर मालकांनी २५ डिसेंबर रोजी ‘अवतार ३’ चे काही शो कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे वृत्त आहे की सुमारे ३० टक्के शो कमी केले जाऊ शकतात. कार्तिक आर्यनच्या मजबूत चाहत्यांमुळे आणि मजबूत ओपनिंग डे मिळवण्याच्या प्रयत्नामुळे हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
मायथॉलॉजिकल एपिकसाठी अल्लू अर्जुन–त्रिविक्रम यांची हिट जोडी पुन्हा एकत्र, चाहत्यांमध्ये उत्साह
तोंडी प्रमोशनवर अवलंबून आहे चित्रपट
चित्रपट उद्योग आता चित्रपटाच्या पहिल्या दिवशीच्या प्रेक्षकांच्या भेटीवर समोर प्रमोशन करण्यात लक्ष केंद्रित करत आहेत. जर तोंडी प्रमोशन सकारात्मक राहिला तर ख्रिसमसच्या वीकेंडपासून चित्रपटाला फायदा होऊ शकतो असा विश्वास आहे. परंतु, जर तसे झाले नाही, तर ही स्पर्धा पुन्हा एकदा उत्सवाच्या काळात वेळ आणि मार्केटिंग, कंटेंटसह, किती महत्त्वाची भूमिका बजावते हे पाहायला मिळणार आहे. या ख्रिसमसच्या संघर्षात “तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी” कसे आपले स्थान टिकवून ठेवू शकते किंवा “धुरंधर” आणि “अवतार ३” यांचे वर्चस्व कायम राहील का हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.