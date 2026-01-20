”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

“दे दे प्यार दे” मधील अभिनेत्री तब्बू कधी लग्न न केल्यामुळे तर कधी तिच्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत राहते. तब्बू जितकी अद्भुत अभिनेत्री आहे तितकीच तिचे खरे आयुष्यही तितकेच विचित्र आहे. वयाच्या ५४ व्या वर्षीही तब्बू अजूनही अविवाहित आहे आणि अनेकदा लग्न न करण्याच्या तिच्या निर्णयाबद्दल विधाने करते. तिची स्पष्टवक्ते विधाने अनेकदा वादग्रस्त ठरतात. अलीकडेच, तब्बूचे एक जुने विधान पुन्हा व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तिने अविवाहित राहण्याबद्दल आणि तिच्या गरजांबद्दल सांगितले. चला या विधानामागील सत्य जाणून घेऊया.
२०२५ मध्ये, एक विधान व्हायरल झाले होते आणि आता ते पुन्हा चर्चेत आहे. विधानानुसार, तब्बूने तिच्या लग्नाबद्दल लोकांना चकित केले. चला जाणून घेऊया ते विधान काय होते आणि सत्य काय होते.
गेल्या काही तासांपासून, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X आणि इंस्टाग्रामवर काही पोस्ट व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये तब्बूने लग्नाबद्दल केलेल्या धक्कादायक विधानाचा उल्लेख आहे. या बनावट पोस्टनुसार, तब्बू म्हणाली, “मला फक्त बेडवर एक पुरूष हवा आहे. मी सध्या लग्न करणार नाही, मी सिंगल लाईफ एन्जॉय करत आहे.” आता, तब्बूने हे खरोखर सांगितले की नाही, यावर सोशल मीडियावर लोक चर्चा करू लागले आहेत. X वर एक ट्विट आले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की तब्बूच्या टीमने हे विधान खोटे म्हटले आहे. तसेच, असा कोणताही व्हिडिओ समोर आलेला नाही ज्यामध्ये तब्बू लग्नाबाबत असे विधान करत आहे.
View this post on Instagram
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?
द क्विंटमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, तब्बूने केलेल्या या विधानाची कोणतीही पोस्ट सापडलेली नाही. गेल्या वर्षी, या बनावट विधानाच्या काही पोस्ट व्हायरल झाल्या होत्या, परंतु यापैकी एकही पोस्ट अभिनेत्री तब्बूच्या अधिकृत खात्यावरून शेअर केली गेली नव्हती. म्हणूनच, सत्य हे आहे की व्हायरल पोस्ट पूर्णपणे बनावट आहे आणि तब्बूच्या विधानाशी छेडछाड करून तयार केली गेली आहे.
टीओआयच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी तब्बूच्या टीमने अशा कोणत्याही विधानाचे स्पष्टपणे खंडन केले होते. त्यांनी असे विधान बनावट असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी मीडिया कंपन्यांना माफी मागण्यासही सांगितले होते.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान