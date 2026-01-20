Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

९+ टॉप स्ट्रीमिंग अ‍ॅप्स, ६००+ लाइव्ह टीव्ही चॅनेल आणि एक विशाल ऑन-डिमांड लायब्ररी एकत्र करून, Airtel IPTV तुमचे उत्सव पाहत अधिक रोमांचक आणि पूर्वीपेक्षा चांगले बनवते.

Updated On: Jan 20, 2026 | 03:15 PM
२०२६ प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणारे प्रोग्राम

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी, धैर्य, न्याय, ओळख आणि बदल दर्शविणाऱ्या कथा पुन्हा एकदा पाहून स्वातंत्र्याचा सन्मान करूया. आराम करा, तुमच्या दीर्घ वीकेंडच्या उत्सवांना मनमोहक कथांचे आनंद घेऊ द्या!राष्ट्रवादाची भावना जवळ येत असताना, उत्साह, धैर्य आणि स्वातंत्र्याने चमकणाऱ्या कथांनी तुमचे पडदे उजळून टाकण्याची वेळ आली आहे. ध्वजारोहण, कौटुंबिक जेवण आणि योग्य सुट्टीच्या पलीकडे, अर्थपूर्ण पाहण्यासह आराम करण्याची ही योग्य वेळ आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Airtel IPTV सह, तुम्ही तुमच्या घरच्या आरामात मोठ्या स्क्रीनवर या सिनेमॅटिक अनुभवांचा आनंद घेऊ शकता. २९+ टॉप स्ट्रीमिंग अ‍ॅप्स, ६००+ लाइव्ह टीव्ही चॅनेल आणि एक विशाल ऑन-डिमांड लायब्ररी एकत्र करून, Airtel IPTV तुमचे उत्सव पाहत अधिक रोमांचक आणि पूर्वीपेक्षा चांगले बनवते. हे असे शो आहेत जे तुमच्या घरच्या आरामात मोठ्या स्क्रीनवर सर्वोत्तम पाहिले जातात, रोमांचक नाटके आणि कायदेशीर थ्रिलर्सपासून ते आंतरराष्ट्रीय आवडत्या आणि हृदयस्पर्शी रि अ‍ॅलिटी टीव्हीपर्यंत आहेत:

फ्रीडम अ‍ॅट मिडनाईट सीझन २ (SonyLIV):

१९४७ नंतरच्या भारताच्या राजकीय संघर्षांचा आढावा घेत आहे. ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसारित होणाऱ्या या मालिकेत भारताच्या स्वातंत्र्याच्या उत्कटतेचे आणि गोंधळाचे चित्रण फ्रीडम अ‍ॅट मिडनाईटपेक्षा कमी कथांमध्ये केले जाते. हा शो भारताच्या फाळणी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळाचा वेध घेतो, इतिहासातील त्या महत्त्वाच्या क्षणाभोवतीच्या तीव्र राजकीय आणि मानवी कथा टिपतो.

द नाईट मॅनेजर सीझन २ (अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ):

टॉम हिडलस्टन या अत्याधुनिक गुप्तहेर थ्रिलरमध्ये परतला. ११ जानेवारी २०२६ रोजी प्रीमियर होणारा, द नाईट मॅनेजर हा चित्रपट लोभ, कपट आणि नैतिक संघर्षाच्या जगात घडतो; मोठ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी काय करावे लागते हे तो आपल्याला दाखवतो (आणि ते खूप मनोरंजक देखील आहे!). प्रजासत्ताक दिनाच्या संध्याकाळी तुम्हाला या मालिकेसाठी वेळ काढावा लागेल.

अ नाईट ऑफ द सेव्हन किंग्डम्स (JioHotstar):

१९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रीमियर होत आहे, ती आपल्याला अधिक जिव्हाळ्याच्या, पात्र-केंद्रित कथेसह वेस्टेरोसमध्ये परत घेऊन जाते. हाऊस ऑफ द ड्रॅगनच्या दशकांपूर्वीची ही शौर्य, निष्ठा आणि शांत वीरतेची कहाणी त्याच्या मुख्य प्रेक्षकांसाठी – समृद्ध जग निर्माण आणि राजकीय कारस्थानांवर प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी परिपूर्ण आहे. या आगामी प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्याच्या शेवटी स्वतःला विसर्जित करणे एक धमाकेदार असेल.

टास्करी: द स्मगलर्स वेब (Netflix): इमरान हाश्मी-अभिनित थ्रिलर.

१४ जानेवारी २०२६ रोजी प्रीमियर होत आहे, हा एक आकर्षक थ्रिलर आहे जो तस्करी, फसवणूक आणि पॉवर प्लेच्या अशांत जगात खोलवर डोकावतो. तणाव, नैतिक दुविधा, एक आकर्षक कथा आणि उच्च-दाबाच्या नाटकाने भरलेला, तो तुम्हाला गुंतवून ठेवतो आणि अधिकसाठी उत्सुक ठेवतो. सुट्टीच्या वेळी पाहण्यासाठी योग्य.

हायजॅक सीझन २ (Apple TV):

हाय-ऑक्टेन थ्रिलर मालिका. १४ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेला हा हाय-ऑक्टेन थ्रिलर आणखी उच्च दावे आणि आकर्षक सस्पेन्ससह परत येतो. पहिल्या सीझनच्या तीव्रतेवर आधारित, हायजॅक संकट व्यवस्थापन, मानवी मानसशास्त्र आणि दबावाखाली जलद निर्णयांचा शोध घेतो, ज्यामुळे हा शो जलद गतीच्या नाटकांचा आनंद घेणाऱ्यांसाठी एक आकर्षक वाचनीय बनतो.

१२० बहादूर (Amazon Prime Video):

१९६२ च्या भारत-चीन युद्धातील रेझांग ला ची शौर्यगाथा. १६ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा प्रदर्शित झालेला, हा शो वास्तविक घटनांपासून प्रेरित आहे आणि शौर्य आणि बलिदानाच्या महान कृत्यांना श्रद्धांजली वाहतो. एका हुशार कलाकाराने आणि हृदयस्पर्शी कथेसह, १२० बहादूर हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे.

स्ट्रेंजर थिंग्ज सीझन ५ (Netflix):

१२ जानेवारी रोजी येणारा ‘वन लास्ट अ‍ॅडव्हेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्ज ५’ हा चित्रपट या हिट मालिकेच्या भावनिक शेवटच्या सीझनच्या निर्मितीचा कधीही न पाहिलेला सखोल आढावा देतो, ज्यामध्ये हॉकिन्सच्या चढ-उतारांना आणि कठीण निरोपांना तोंड देताना कलाकार आणि निर्मात्यांकडून स्पष्ट क्षणांचा समावेश आहे. तुम्हाला अधिक जाणून घ्यायचे असेल, ही टेलिव्हिजन घटना कशी सुरू झाली याबद्दल उत्सुकता असेल किंवा तुम्ही अपसाइड डाउनमधून बाहेर पडू शकत नसाल, हा माहितीपट एक आश्चर्यकारक आणि हृदयस्पर्शी कथेचे आश्वासन देतो जो तुमच्या पाहण्याच्या प्रत्येक क्षणाला सार्थक बनवतो.

 प्रजासत्ताक दिनाच्या उत्साहाला जागृत करणारे ४ चित्रपट:

बॉर्डर (Amazon Prime Video):

१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित एक क्लासिक युद्ध चित्रपट. १३ जून १९९७ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित “बॉर्डर” हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत बनवलेल्या सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपटांपैकी एक आहे. देशभक्तीच्या भावनेच्या बाबतीत हा चित्रपट अतुलनीय आहे. यात अमजद खान, मॅक मोरोलेंगी, जॅकी डोरमन, व्हिक्टर बॅनर्जी, शोभा, पूजा रूपारेल आणि संतोष पांडे यांच्या भूमिका आहेत.

शेरशाह (Amazon Prime Video):

कॅप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र विजेता) यांची प्रेरणादायी सत्यकथा. १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट कारगिल युद्धातील कॅप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र विजेता) यांच्या प्रेरणादायी वास्तविक जीवनातील कथेवर आधारित आहे. हा एक अत्यंत भावनिक, प्रेरणादायी आणि खोलवर देशभक्तीपर चित्रपट आहे, जो देशासाठी बलिदानाचा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनी पाहण्यासारखा आहे.

उरी:

द सर्जिकल स्ट्राईक (ZEE5 आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले): २०१६ च्या उरी सर्जिकल स्ट्राईकचे नाट्यमय चित्रण. ११ जानेवारी २०१९ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट, २०१६ च्या उरी सर्जिकल स्ट्राईकवर आधारित, वास्तव आणि रोमांचक अ‍ॅक्शनचे मिश्रण करतो. देशभक्ती आणि उत्कटतेने भरलेला, उरी हा प्रभावी चित्रपट अनुभवासह प्रजासत्ताक दिन साजरा करू इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी एक परिपूर्ण पर्याय आहे.

राजी:

(अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ): एका भारतीय गुप्तहेराबद्दल एक रोमांचक हेरगिरी थ्रिलर जो एका पाकिस्तानी लष्करी कुटुंबात लग्न करतो
११ मे २०१८ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला हा एक घट्ट गती असलेला हेरगिरी थ्रिलर आहे जो एका भारतीय गुप्तहेर एजंटबद्दल आहे जो एका पाकिस्तानी लष्करी कुटुंबात लग्न करतो. राजी त्याच्या भावनिक खोली, बारकावेदार कथाकथन आणि शक्तिशाली अभिनयासाठी वेगळा आहे, ज्यामुळे तो एक उत्तम सुट्टीचा कार्यक्रम बनतो.

Web Title: Republic day eve 2026 ott programs that tell stories of change and renew the spirit of freedom

Get Latest Marathi News

Published On: Jan 20, 2026 | 03:14 PM

Topics:  

Jan 20, 2026 | 03:14 PM
