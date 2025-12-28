Toxic: रॉकी भाईच्या चित्रपटात कियारानंतर बॉलिवडूच्या महाराणीची एन्ट्री, फर्स्ट लूक आला समोर, अभिनेत्रीला ओळखलंत का?

‘केजीएफ’ स्टार यशच्या ‘टॉक्सिक’ या बहुप्रतिक्षित चित्रपटाबद्दल चाहते आधीच उत्साहित होते. दरम्यान, निर्मात्यांनी आणखी एक अपडेट शेअर करून उत्साह वाढवला आहे. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, बहुमुखी बॉलीवूड अभिनेत्री हुमा कुरेशीचा पहिला लूक अभिनेत्रीच्या भूमिकेसह प्रदर्शित झाला आहे.
दाक्षिणात्य सुपरस्टार यश त्याच्या आगामी “टॉक्सिक” चित्रपटामुळे सतत चर्चेत असतो. चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याची एकही संधी तो सोडत नाही. अलीकडेच यशने कियारा अडवाणीचा पहिला लूक आणि व्यक्तिरेखा प्रदर्शित केली आणि आता त्याने हुमा कुरेशीचा लूक आणि चित्रपटातील भूमिका उघड केली आहे.
“केजीएफ” स्टारने २८ डिसेंबर २०२६ रोजी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामध्ये हुमा कुरेशीचा “टॉक्सिक” चित्रपटातील पहिला लूक प्रदर्शित झाला होता. ही अभिनेत्री काळ्या कारजवळ काळ्या मॉडर्न गाऊनमध्ये पोज देताना दिसत आहे. या फोटोमध्ये हुमाच्या मागे एका स्मशानभूमीची झलक दिसते. तिचा लूक खूपच तीव्र दिसत आहे. यशने लूकसह अभिनेत्रीचे पात्र देखील उघड केले.
हा लूक पाहिल्यानंतर, प्रश्न पडतो: हुमा कुरेशीची व्यक्तिरेखा यश विरुद्ध असेल की त्याच्यासोबत असेल? हे चित्रपटाच्या टीझर किंवा ट्रेलरमध्येच उघड होऊ शकते. हा संपूर्ण भारतातील यश चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.
संपूर्ण भारतभर पसरलेला हा चित्रपट खास मानला जात आहे कारण हा इंग्रजी आणि कन्नड भाषेत एकाच वेळी चित्रित होणारा पहिला प्रमुख भारतीय चित्रपट आहे आणि नंतर तो हिंदी, तमिळ, तेलगू आणि मल्याळम अशा अनेक भाषांमध्ये डब केला जाणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चित्रीकरण सुरू आहे आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन आणि डबिंग वेगाने पूर्ण होत आहे. या चित्रपटात नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत आणि इतर अनेक प्रमुख कलाकारांचा समावेश यामध्ये दिसून येणार आहे.