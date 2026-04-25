  • The Mansoor Khan And Aamir Duo Reunites Ek Din Premieres Grandly Amidst Memories Of Qayamat Se Qayamat Tak

मंसूर खान आणि आमिरची जोडी पुन्हा ‘लाईमलाईट’मध्ये; ‘कयामत से कयामत तक’च्या आठवणींमध्ये ‘Ek Din’चा ग्रँड प्रीमियर

विशेष म्हणजे, जिथे 'कयामत से कयामत तक' हा आमिर खान आणि मंसूर खान यांचा पहिला एकत्रित प्रकल्प होता, तिथे ते 'एक दिन'साठी पुन्हा एकत्र येत आहेत. हा दोघांसाठीही खास क्षण आहे, कारण ते आमिर खानच्या मुलासाठी एकत्र काम करत आहेत.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:07 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Mansoor Khan and Aamir Duo Reunites! : आमिर खान प्रोडक्शन्सची आगामी फिल्म ‘एक दिन’ हळूहळू प्रेक्षकांमध्ये जबरदस्त उत्सुकता निर्माण करत आहे. एक कोमल आणि मनाला भिडणारी प्रेमकथा म्हणून ओळखली जाणारी ही फिल्म तिच्या शानदार ट्रेलर आणि भावस्पर्शी संगीतामुळे आधीच प्रेक्षकांच्या हृदयात स्थान मिळवून बसली आहे. जिथे आमिर खान आपल्या ‘आमिर खान प्रोडक्शन्स’ बॅनरखाली या चित्रपटाला पाठिंबा देत आहेत, तिथेच ते आपल्या पहिल्या चित्रपट ‘कयामत से कयामत तक’च्या वर्धापनदिनी ‘एक दिन’च्या खास प्रीमियरसह एक संस्मरणीय क्षणाचे साक्षीदार ठरणार आहेत.

आमिर खानसाठी एक ‘फुल-सर्कल’ क्षण

इंडस्ट्रीतील एका स्वतंत्र सूत्रानुसार, “‘एक दिन’चा स्पेशल प्रीमियर 29 एप्रिल रोजी ‘कयामत से कयामत तक’च्या वर्धापनदिनी होणार आहे. हा आमिर खानसाठी एक ‘फुल-सर्कल’ क्षण असेल, कारण हा त्यांच्या पहिल्या चित्रपटाचा वर्धापनदिन आहे आणि आता ते आपल्या मुलगा जुनैद खानच्या चित्रपटाचे निर्मिती करत आहेत.

आमिर खानच्या मुलासाठी एकत्र काम

विशेष म्हणजे, जिथे ‘कयामत से कयामत तक’ हा आमिर खान आणि मंसूर खान यांचा पहिला एकत्रित प्रकल्प होता, तिथे ते ‘एक दिन’साठी पुन्हा एकत्र येत आहेत. हा दोघांसाठीही खास क्षण आहे, कारण ते आमिर खानच्या मुलासाठी एकत्र काम करत आहेत.”

‘जाने तू… या जाने ना’ सारखे अविस्मरणीय चित्रपट

‘एक दिन’च्या माध्यमातून आमिर खान आणि फिल्ममेकर मंसूर खान दीर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकत्र येत आहेत, ज्यामुळे हिंदी सिनेमातील सर्वात लोकप्रिय क्रिएटिव्ह जोड्यांपैकी एक पुन्हा जिवंत झाली आहे. त्यांनी एकत्र येऊन प्रेक्षकांना ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’, ‘अकेले हम अकेले तुम’ आणि ‘जाने तू… या जाने ना’ सारखे अविस्मरणीय चित्रपट दिले आहेत. ‘एक दिन’च्या माध्यमातून ही जोडी पुन्हा एकदा रोमँस प्रकारात पुनरागमन करत आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये नव्या उत्साहाची लाट निर्माण झाली आहे. त्यांचे पुन्हा एकत्र येणे उत्सुकता वाढवत आहे आणि प्रेक्षकांना पडद्यावर ते पुन्हा कोणते जादू निर्माण करतात हे पाहण्याची आतुरता लागली आहे.

साई पल्लवी आणि जुनैद खान मुख्य भूमिकेत

आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या बॅनरखाली बनलेला ‘एक दिन’ या चित्रपटात साई पल्लवी आणि जुनैद खान मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केले असून निर्मिती आमिर खान, मंसूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी केली आहे. हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

