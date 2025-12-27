Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Year Ender 2025: टीव्ही इंडस्ट्रीला लागोपाठ धक्का, काही ठरले कर्करोगाचे बळी तर काहींचे हृदय झाले ठप्प; चाहते शोकाकुल

2025 मध्ये टीव्ही इंडस्ट्रीला एकामागून एक धक्के बसले आहेत. या वर्षात या सेलिब्रिटींनी आपले प्राण गमावले आहेत.

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:56 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

२०२५ हे वर्ष केवळ बॉलिवूडसाठीच नाही तर टीव्ही इंडस्ट्रीसाठीही निराशाजनक होते. हिंदी चित्रपटसृष्टीने धर्मेंद्र आणि सुलक्षणा पंडित सारख्या चित्रपट कलाकारांचे निधन पाहिले, तर २०२५ मध्ये अनेक लोकप्रिय टीव्ही स्टार्सचेही निधन झाले. या वर्षी, म्हणजेच २०२५ मध्ये कोणत्या टीव्ही स्टार्सचे निधन झाले ते जाणून घेऊया.

कोणत्या सेलिब्रिटींनी आपले प्राण गमावले आहेत?

सतीश शाह

साराभाई वर्सेस साराभाई” फेम सतीश शाह यांचे या वर्षी निधन झाले. २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सतीश शाह यांनी या जगाचा कायमचा निरोप घेतला. चाहते अजूनही सतीश यांच्या निधनाच्या दुःखातून सावरलेले नाहीत, परंतु सत्य हे आहे की ते आता आपल्यात नाहीत. सतीश शाह यांचे मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे निधन झाले. टीव्ही व्यतिरिक्त, सतीश यांनी चित्रपटांमध्येही काम केले.

पंकज धीर
“महाभारत” मध्ये उदार कर्णाची भूमिका करणारे लोकप्रिय अभिनेते पंकज धीर यांचेही २०२५ मध्ये निधन झाले. १५ ऑक्टोबर रोजी पंकज धीर यांनी अखेरचा श्वास घेतला आणि हे जग कायमचे सोडून गेले. त्यांच्या निधनाने त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. बी.आर. चोप्रांच्या “महाभारत” द्वारे पंकज यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि त्यांनी चित्रपटांमध्येही काम केले.

Salman Khan Birthday: बॅकग्राऊंड डान्सर, 75 रुपये पगारापासून केली होती करिअरची सुरूवात; 37 वर्षापासून सुपरस्टार ‘भाईजान’

प्रिया मराठे
लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचेही २०२५ मध्ये निधन झाले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांचे कर्करोगाने निधन झाले. “पवित्र रिश्ता,” “कसम से,” आणि “उत्तरन” सारख्या लोकप्रिय टीव्ही शोमध्ये काम करून प्रियाने लोकांच्या हृदयात एक खास स्थान निर्माण केले होते. तथापि, प्रियाचे निधन खूप कमी वयात झाले. वयाच्या ३८ व्या वर्षी झालेल्या तिच्या अचानक निधनाने सर्वांना धक्का बसला.

Salman Khan Birthday: सलमान खानच्या 60 व्या वाढदिवसानिमित्त वरळी सीलिंकवर झळकला भाईजानचा फोटो, Video व्हायरल

शेफाली जरीवाला
“कांटा लगा” या गाण्याने एका रात्रीत स्टार झालेल्या लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री शेफाली जरीवालाच्या निधनाने अजूनही अनेक लोक शोक करत आहेत. शेफाली जरीवालाने वयाच्या ४२ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. अहवालानुसार तिचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. शेफालीने तिच्या कामाद्वारे लोकांच्या हृदयात एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते.

Published On: Dec 27, 2025 | 02:56 PM

