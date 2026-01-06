भारतीय सैन्याची गाथा ‘बॉर्डर २’ सिनेमाची आतुरता पाकिस्तानमध्येही! सीमेपलीकडून आला सवाल ‘आमच्याकडे कधी रिलीज होणार चित्रपट?’

सनी देओलच्या “बॉर्डर २” चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ज्यामध्ये वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ आणि सनी देओल मुख्य भूमिकेत आहेत. १९९७ मध्ये आलेल्या अक्षय खन्ना अभिनीत “बॉर्डर” चा सिक्वेल असलेला “बॉर्डर २” आता २३ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे.
“बॉर्डर २” च्या रिलीजपूर्वी, वरुण धवनने आज सोशल मीडियावर “आस्क मी” सेशनमध्ये भाग घेतला. या सेशन दरम्यान त्याने चाहत्यांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. पण जेव्हा एका चाहत्याने विचारले की, “बॉर्डर २” पाकिस्तानमध्ये रिलीज होईल का?”, तेव्हा वरुणची प्रतिक्रिया पहा.
यामध्ये चाहत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनी वरूण धवनने उत्तरे दिली.एका पाकिस्तानी चाहत्याने विचारले, “भाऊ, तुमचा “बॉर्डर २” पाकिस्तानमध्ये कधी प्रदर्शित होईल? मी तारा सिंगचा खूप मोठा चाहता आहे. त्यांना माझा सलाम सांगा”, असं पाकिस्तानी चाहत्याने विचारलं होतं. तेव्हा वरुणने उत्तर दिले, “‘बॉर्डर २’ १९७१ च्या युद्धावर आणि त्याच्याशी संबंधित काही सत्य घटनांवर आधारित आहे. मला खात्री आहे की सनी सरांचे चाहते पाकिस्तानातही आहेत.”
या चित्रपटात “घर कब आओगे” आहे, जो “संदेशे आते हैं” या हिट गाण्याचा रिमेक आहे. हे गाणे नुकतेच राजस्थानातील जैसलमेर येथे लाँच करण्यात आले, ज्यामध्ये सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि गायक सोनू निगम सारखे कलाकार आहेत. “बॉर्डर २” च्या टीमने तिथे बीएसएफ जवानांची भेटही घेतली.
#border 2 is a film based on the 1971 war and some true events around that. I’m sure sunny sir ke pakistan mein bhi fan hain #varunsays https://t.co/ATeumyuRP2 — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 6, 2026
अभिनेता वरुण धवन त्याच्या आगामी “बॉर्डर २” चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी सज्ज झाला आहे. हा चित्रपट १९९७ च्या हिट “बॉर्डर” चा सिक्वेल आहे. हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात सनी देओल, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांच्यासह मोना सिंग, सोनम बाजवा, मेधा राणा आणि इतर कलाकार आहेत. हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे.
