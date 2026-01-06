अथिया शेट्टी, अर्शद वारसी आणि क्रिकेटर केएल राहुल अडकले अडचणीत? तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल, नेमकं काय प्रकरण?

मुंबई पोलिसांनी बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध सेलिब्रिटी आणि क्रिकेटपटूंची बनावट ओळख निर्माण करून कंपन्यांना फसवणाऱ्या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये अथिया शेट्टी, अर्शद वारसी आणि क्रिकेटर केएल राहुल या तिघांचे नाव समोर आले आहे. या प्रकरणात कारवाई करत पोलिसांनी तिघांवर भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, एका प्रसिद्ध कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी बॉलीवूड अभिनेत्री अथिया शेट्टी, क्रिकेटपटू केएल राहुल आणि अभिनेता अर्शद वारसी यांच्या नावांचा वापर करून त्यांच्याच कंपनीची १.४१ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. तपासात असे दिसून आले आहे की हे तिघे कर्मचारी प्रसिद्ध स्टार्सची नावे आणि बनावट स्वाक्षऱ्या वापरून संगनमत करत होते. मुंबईच्या अंबोली पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तिघांची ओळख ऋषभ सुरेका, यश नागरकोटी आणि आशय शास्त्री अशी झाली आहे.
केएल राहुल आणि अभिनेता अर्शद वारसी यांच्या नावाने बनावट ईमेल
या प्रकरणाची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी ऋषभ सुरेका हे कंपनीत बराच काळ काम करत होते आणि वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावर आहेत. ते ब्रँडिंग आणि सेलिब्रिटी प्रकल्प हाताळतात आणि त्याच्या अनुभवामुळे कंपनीला त्याच्यावर खूप विश्वास होता. या विश्वासाचा फायदा घेत ऋषभने फसवणूक केली. त्याने बनावट पावत्या, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि बनावट ईमेल पत्त्याचा वापर करून कंपनीला फसवले आहे. त्यांनी बनावट ईमेल पाठवले आणि क्रिकेटर केएल राहुल आणि अभिनेता अर्शद वारसी यांच्या नावाने बनावट प्रकल्प कंपनीला सादर केले आणि मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल केल्याचे समोर आले आहे.
अथिया शेट्टीची स्वाक्षरीही बनावट केली
शिवाय, आरोपींनी अथिया शेट्टीची स्वाक्षरी बनावट करून कंपनीला लाखो रुपयांची फसवणूक केली. परंतु, प्रॉडक्शन हाऊसच्या मदतीने संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला आहे. कंपनीला ₹१.४१ कोटींपर्यंत फसवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. आरोपी ऋषभसोबत यश नागरकोटी आणि आशय शास्त्री यांचेही या फसवणुकीत नाव आहे, कारण ते त्याला कंपनीतून पैसे काढण्यास मदत करत होते आणि तेही समान भागीदारीत होते. या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, परंतु अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.