”वेळ चांगली असो वा वाईट”, तारा सुतारियासोबत ब्रेकअपच्या चर्चांमध्ये वीर पहारियाची क्रिप्टिक पोस्ट, म्हणाला…

“स्काय फोर्स” चित्रपटातील अभिनेता वीर पहाडिया सध्या तारा सुतारियासोबतच्या ब्रेकअपच्या अफवांमुळे चर्चेत आहे. या अफवांमध्ये, वीर अलीकडेच नुपूर सेनन आणि स्टेबिन बेनच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमध्ये एकटा दिसला होता, ज्यामुळे ब्रेकअपच्या अफवांना आणखी बळकटी मिळाली. आता, अभिनेत्याने त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक गूढ पोस्ट शेअर केली आहे, जी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वीरने इंस्टाग्रामवर त्याच्या नवीन फोटोशूटचा फोटो शेअर केला आहे आणि कॅप्शनमध्ये गूढ पोस्ट शेअर केली आहे. वीरने त्याच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये काय लिहिले आहे ते तुम्हाला सांगतो.
वीर पहाडिया याने इंस्टाग्रामवर एक नवीन पोस्ट शेअर केली आहे. त्यामध्ये त्याने पाच फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये ते काळ्या रंगाच्या पोशाखात दिसत आहेत. त्याने कॅप्शनमध्ये एक गूढ नोट देखील लिहिली आहे. वीर याने लिहिले आहे की, “चांगला असो वा वाईट काळ, एक ना एक दिवस बदलतो.” तारा सुतारियासोबतच्या ब्रेकअपच्या अफवा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वीरची ही पोस्ट आली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या वर्षी दोघांनी त्यांच्या नात्याची जाहीरपणे कबुली दिली होती. त्यानंतर, ते अनेक पार्ट्या आणि बॉलिवूड अवॉर्ड शोमध्ये एकत्र दिसले. अलिकडेच, एपी ढिल्लनच्या मुंबई कॉन्सर्टमध्ये तारा सुतारियाचा परफॉर्मन्स व्हायरल झाला. एपी ढिल्लन आणि तारा सुतारिया यांनी स्टेजवर परफॉर्म केले, त्यानंतर वीर पहाडिया रागावलेला दिसत असल्याचा एक रिअॅक्शन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. वीरने नंतर स्पष्ट केले की व्हिडिओ एडिट करण्यात आला होता. यामुळे तारा आणि वीरच्या ब्रेकअपच्या अफवा पसरल्या.
