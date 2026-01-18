निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

बिग बॉसची माजी स्पर्धक निक्की तांबोळी अलीकडेच मुंबईतील एका रुग्णालयाबाहेर दिसली. तिच्या उजव्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली होती, ज्यामुळे चाहते आणि प्रेक्षकांमध्ये चिंता निर्माण झाली. अभिनेत्रीसोबत तिचा बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल होता, जो तिच्या कारकडे जाताना तिला पाठिंबा देत होता, तर पापाराझींनी तिला कॅमेऱ्यात कैद केले. निक्की हॉस्पिटलमधून बाहेर पडतानाचे फोटो आणि व्हिडिओ लवकरच व्हायरल झाले, ज्यामुळे अनेकांनी तिच्या प्रकृतीबद्दल शंका उपस्थित केल्या आणि प्रश्न उपस्थित केले. आता, अभिनेत्री निक्की तांबोळीने तिच्या आरोग्याबद्दल अपडेट दिले आहे.
रुग्णालयाबाहेरील माध्यमांनी तिला तिच्या प्रकृतीबद्दल विचारले असता, तिने सांगितले की तिच्या डोळ्यात एक गाठ आहे, ज्यावर उपचार करण्यात आले आहेत. ती म्हणाली, “एक गाठ आली होती आणि तीच उपचार होती.” त्यानंतर निक्की हळूहळू तिच्या कारकडे गेली, तिचा प्रियकर तिचा हात धरून तिला आधार देत होता. पापाराझी तिला स्वतःची काळजी घेण्यास सांगत असल्याचे ऐकू आले.
चाहत्यांच्या चिंता दूर करताना, अरबाजने खुलासा केला की अभिनेत्रीला डोळ्याचा संसर्ग झाला होता आणि तिच्यावर एक छोटीशी डोळा शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्याने असेही म्हटले की ती आता बरी होत आहे आणि बरी होत आहे.
उपचारानंतरचा फोटोही निक्कीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर शेअर केला आणि चाहत्यांना तिच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट केले. तिने चाहत्यांना ती ठीक असल्याचे आश्वासन दिले. तिने लिहिले, “सर्व काही ठीक आहे,” त्यानंतर प्रार्थना आणि हॉर्ट इमोजी पाठवण्यात आले आहेत.