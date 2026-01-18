Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

"मी माफ करणार नाही..", गोविंदाच्या अफेअरबद्दल पत्नीचा खुलासा, सुनीता आहुजा म्हणाल्या, "पैसे संपतील तेव्हा.."

गोविंदाच्या अफेअरच्या बातम्यांवर सुनीता आहुजा यांनी पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाल्या जाणून घेऊया

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:18 PM
गोविंदाच्या अफेअरच्या बातम्यांवर सुनीता आहुजा यांनी पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणतात की या वयात गोविंदाचे हे अयोग्य आहे. त्यामुळे त्याच्या मुलांना त्रास होतो. सुनीता यांनी असा इशाराही दिला की जर तिला गोविंदाविरुद्ध पुरावे सापडले तर ती त्याला कधीही माफ करणार नाही.

सुनीता आहुजा यांनी अलीकडेच मिस मालिनी यांच्या मुलाखतीत म्हटले होते की, “२०२५ हे माझ्यासाठी खूप वाईट वर्ष होते कारण त्यावेळी आमच्या कौटुंबिक जीवनात खूप समस्या होत्या. मी गोविंदाबद्दल अनेक गोष्टी ऐकत होते, ज्या मला अजिबात आवडल्या नाहीत. मी नेहमीच म्हणते की प्रत्येक गोष्टीसाठी एक विशिष्ट वय असते. ६३ व्या वर्षी अशा गोष्टी ऐकणे चांगले नाही, विशेषतः जेव्हा मुले मोठी होतात. हे सर्व खूप चुकीचे आणि दुःखद होते. मला आशा आहे की देव २०२६ मध्ये गोविंदाला काही समज देईल.”

सुनीता पुढे म्हणाल्या, “हे बघा, माझी मुले आता मोठी झाली आहेत, आणि मी नेहमीच म्हणत आले आहे की अशा गोष्टींमुळे मुले नाराज होतात. मी नेहमीच म्हणते की हे तुमचे वय नाही. आजकाल जे मुली संघर्ष करायला येतात त्यांना शुगर डॅडी हवा असतो जो त्यांना आधार देईल. त्यांचा चेहरा स्वस्त असतो, पण त्यांना हिरोइन व्हायचे असते. मग तुम्हाला काय अपेक्षा आहे? मग ते तुम्हाला अडकवतील, नंतर तुम्हाला ब्लॅकमेल करतील. अशा खूप मुली आहेत. पण तुम्ही थोडे मूर्ख आहात. तुम्ही ६३ वर्षांचे आहात.”

सुनीता आहुजा संभाषणात असेही म्हणाली की जर तिला गोविंदाविरुद्ध पुरावे सापडले तर ती त्याला कधीही माफ करणार नाही. त्या म्हणाल्या, “तुमचे कुटुंब चांगले आहे, एक सुंदर पत्नी आहे आणि दोन मोठी मुले आहेत. तुम्ही ६३ वर्षांच्या वयात हे सर्व करू शकत नाही. जर तुम्ही हे तुमच्या तारुण्यात केले असेल तर ते ठीक आहे. आपण सर्वजण आपल्या तारुण्यात चुका करतो, पण या वयात नाही. तुमच्याकडे लग्न करण्यासाठी टीना (मुलगी) आहे आणि यशकडे करिअर आहे. या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा.” “जर मला ठोस पुरावे मिळाले तर मी गोविंदाला कधीही माफ करणार नाही.”

पतीबद्दल सुनीता पुढे म्हणाल्या,
“२०२६ मध्ये मी आशा करते की देव गोविंदाला सद्बुद्धी देईल. त्याला समजायला हवं की कुटुंब म्हणजे कुटुंब असतं. जेव्हा तुम्ही वाईट परिस्थितीतून जात असता, तेव्हा कुणीही तुमच्या मागे उभं राहत नाही. लोकांना फक्त तुमच्याकडील पैशांशी देणंघेणं असतं. ज्या दिवशी तुमच्याकडे पैसे उरणार नाहीत, त्या दिवशी तेही निघून जातील.”

