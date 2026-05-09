Vijay Deverakonda Birthday Special News Marathi : विजय देवराकोंडा, दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील दमदार अभिनेत्यांपैकी एक, याने आपल्या दमदार अभिनयाने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत धुमाकूळ घातला आहे. त्याच्या शैली आणि अभिनयामुळे त्याला केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही प्रचंड चाहतावर्ग मिळाला आहे. विजय आज, ९ मे रोजी आपला ३७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सोशल मीडियावर विजयला वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा वर्षाव करत आहे.
विजय देवराकोंडाने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात २०११ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘नुव्विला’ या चित्रपटातून केली. त्यानंतर तो ‘लाइफ इज ब्युटीफुल’मध्ये एका छोट्या भूमिकेत दिसला. सुरुवातीला विजयला फारशी ओळख मिळाली नसली तरी, अभिनयाची त्याची आवड कायम राहिली आणि तो लवकरच दाक्षिणात्य सुपरस्टार बनला. यानंतर, विजय २०१५ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘येवाडे सुब्रमण्यम’ या चित्रपटात एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसला.
विजयच्या दमदार अभिनयाने केवळ दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतच नव्हे, तर देशभरात आपली छाप सोडली आहे. २०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘पेल्ली चूपुलू’ हा विजयचा पहिला हिट चित्रपट होता, ज्यासाठी त्याला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. २०१७ मध्ये संदीप रेड्डी वांगा दिग्दर्शित ‘अर्जुन रेड्डी’ने विजयला दाक्षिणात्य सुपरस्टार म्हणून स्थापित केले. या चित्रपटातील त्याच्या गंभीर भूमिकेला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. ‘अर्जुन रेड्डी’ प्रदर्शित झाल्यानंतर, विजयने अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आणि प्रेक्षकांच्या मनात आपले एक भक्कम स्थान निर्माण केले.
२०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘गीता गोविंदम’ हा विजयच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ‘गीता गोविंदम’मधील विजय देवराकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांची जोडी प्रचंड गाजली. विजय देवराकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या लग्नाचा उत्साह अजूनही ओसंडून वाहत असताना, चाहते त्यांच्या आगामी चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
विजय देवराकोंडाचा जन्म ९ मे १९८९ रोजी हैदराबादमध्ये एका तेलगू कुटुंबात झाला. त्याचे वडील, गोवर्धन राव, टीव्ही मालिकांमध्ये काम करत होते, तर आई, माधवी, घर सांभाळत होत्या. विजय यांचे बालपण एका सामान्य कुटुंबात गेले. पुट्टपर्थी येथील बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर हैदराबादमध्ये आपले पुढील शिक्षण पूर्ण केले. शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट असूनही, विजयला नेहमीच चित्रपट आणि अभिनयाची ओढ होती. कुटुंबाची इच्छा होती की त्यांनी शिक्षणानंतर एखादी सुरक्षित नोकरी करावी, पण विजय यांनी अभिनयाला आपले स्वप्न म्हणून निवडले.
