Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Happy Birthday Vijay Deverakonda National Crush Style Attitude Acting Success Story Marathi

Vijay Deverakonda Birthday Special: स्टाइल, अ‍ॅटिट्यूड आणि दमदार… अभिनयाच्या जोरावर विजय देवरकोंडा कसा बनला ‘नॅशनल क्रश’?

Vijay Deverakonda Birthday Special News : विजय आज, ९ मे रोजी आपला ३७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. विजय देवराकोंडाने आपल्या स्टाइल, अॅटिट्यूड आणि दमदार अभिनयाच्या जोरावर लाखो चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.

Updated On: May 09, 2026 | 12:11 PM
स्टाइल, अॅटिट्यूड आणि दमदार... अभिनयाच्या जोरावर विजय देवरकोंडा कसा बनला ‘नॅशनल क्रश’?

स्टाइल, अॅटिट्यूड आणि दमदार... अभिनयाच्या जोरावर विजय देवरकोंडा कसा बनला ‘नॅशनल क्रश’?

Follow Us:
Follow Us:

Vijay Deverakonda Birthday Special News Marathi : विजय देवराकोंडा, दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील दमदार अभिनेत्यांपैकी एक, याने आपल्या दमदार अभिनयाने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत धुमाकूळ घातला आहे. त्याच्या शैली आणि अभिनयामुळे त्याला केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही प्रचंड चाहतावर्ग मिळाला आहे. विजय आज, ९ मे रोजी आपला ३७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सोशल मीडियावर विजयला वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा वर्षाव करत आहे.

संघर्षापासून सुपरस्टारपर्यंतचा प्रवास

विजय देवराकोंडाने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात २०११ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘नुव्विला’ या चित्रपटातून केली. त्यानंतर तो ‘लाइफ इज ब्युटीफुल’मध्ये एका छोट्या भूमिकेत दिसला. सुरुवातीला विजयला फारशी ओळख मिळाली नसली तरी, अभिनयाची त्याची आवड कायम राहिली आणि तो लवकरच दाक्षिणात्य सुपरस्टार बनला. यानंतर, विजय २०१५ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘येवाडे सुब्रमण्यम’ या चित्रपटात एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसला.

Ranabaali चित्रपटातील O Mere Saajan गाण्याचा जलवा, Social Media वर धुमाकूळ, तब्बल 100K+ Reels!

‘अर्जुन रेड्डी’ या चित्रपटामुळे मिळालेली मोठी ओळख

विजयच्या दमदार अभिनयाने केवळ दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतच नव्हे, तर देशभरात आपली छाप सोडली आहे. २०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘पेल्ली चूपुलू’ हा विजयचा पहिला हिट चित्रपट होता, ज्यासाठी त्याला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. २०१७ मध्ये संदीप रेड्डी वांगा दिग्दर्शित ‘अर्जुन रेड्डी’ने विजयला दाक्षिणात्य सुपरस्टार म्हणून स्थापित केले. या चित्रपटातील त्याच्या गंभीर भूमिकेला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. ‘अर्जुन रेड्डी’ प्रदर्शित झाल्यानंतर, विजयने अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले आणि प्रेक्षकांच्या मनात आपले एक भक्कम स्थान निर्माण केले.

‘गीता गोविंदम’ चाहत्यांचा आवडता चित्रपट ठरला

२०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘गीता गोविंदम’ हा विजयच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ‘गीता गोविंदम’मधील विजय देवराकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांची जोडी प्रचंड गाजली. विजय देवराकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या लग्नाचा उत्साह अजूनही ओसंडून वाहत असताना, चाहते त्यांच्या आगामी चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

विजय देवराकोंडाचा जन्म ९ मे १९८९ रोजी हैदराबादमध्ये एका तेलगू कुटुंबात झाला. त्याचे वडील, गोवर्धन राव, टीव्ही मालिकांमध्ये काम करत होते, तर आई, माधवी, घर सांभाळत होत्या. विजय यांचे बालपण एका सामान्य कुटुंबात गेले. पुट्टपर्थी येथील बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर हैदराबादमध्ये आपले पुढील शिक्षण पूर्ण केले. शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट असूनही, विजयला नेहमीच चित्रपट आणि अभिनयाची ओढ होती. कुटुंबाची इच्छा होती की त्यांनी शिक्षणानंतर एखादी सुरक्षित नोकरी करावी, पण विजय यांनी अभिनयाला आपले स्वप्न म्हणून निवडले.

विजय देवरकोंडा-शौर्ययुव यांची नव्या प्रोजेक्टसाठी हातमिळवणी, आंतरराष्ट्रीय टॅलेंट आणि ‘ड्रीम कलेक्टिव’सोबत घडणार नवा इतिहास!

Web Title: Happy birthday vijay deverakonda national crush style attitude acting success story marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 12:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS
1

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

May 15, 2026 | 07:15 AM
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

May 15, 2026 | 07:05 AM
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM