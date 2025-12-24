Jay Dudhane Marriage : शुभमंगल सावधान! बिग बॉस मराठी फेम जय दुधाणे अडकला लग्नबंधनात, लग्नाचे फोटो आले समोर

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या लग्न सराई सुरू आहे. एक पाठोपाठ एक कलाकार मंडळी लग्नबंधनात अडकताना दिसत आहेत. सुरज चव्हाण, प्राजक्ता गायकवाड, पूजा बिरारी- सोहम बांदेकर असे अनेक सेलिब्रिटि गेल्या काही दिवसांत विवाहबंधनात अडकल्याचं पाहायला मिळालं. आता बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या सीझनमुळे घराघरांत पोहोचलेला अभिनेता जय दुधाणे नुकताच लग्नबंधनात अडकला आहे.
नुकतेच जयच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत. यामध्ये जय आणि त्याची पत्नी हर्षालाच्या लग्नाची झलक पाहायला मिळली आहे. जय दुधाणेने त्याची प्रेयसी हर्षला पाटीलसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. जय आणि हर्षला यांनी पारंपारिख पोशाख परिधान केला होता. त्यांच्या लग्नाला अभिनेत्री सुरेखा कुडची, प्रविण तरडे तसेच बिग बॉस मधील जयचे स्पर्धकही उपस्थित होते. जय-हर्षलाच्या लग्नाच्या या व्हिडीओवर चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.
जयच्या होणाऱ्या पत्नीचं नाव हर्षला पाटील असं आहे. ती एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर आणि व्हिडीओ इन्फ्लुएन्सर आहे. इन्स्टाग्रामवर तिचे अनेक फॉलोअर्स असून ती तिच्या फॅशन आणि ट्रॅव्हल संदर्भातील व्हिडीओंसाठी ओळखली जाते.गेली काही वर्ष ते दोघे एकमेकांना डेट करत होते, शिवाय जयने अलिकडेच त्याच्या प्रेमाची कबुली दिली. जय आणि हर्षला हे दोघे फिरायला गेले असताना अभिनेत्याने त्याच्या हटके स्टाईलमध्ये तिला प्रपोज केलं होते. त्यावेळी हर्षलानंहे त्याला होकार दिला. त्याच्या या फोटोंची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली होती.
जय दुधाणे हा बिग बॉस मराठी 3च्या शोमधून घराघरात पोहोचला, तो splitsvilla च्या 13 व्या पर्वाचा विजेता ठरला होता. अशा विविध शोमध्ये तो झळकला आहे. याशिवाय स्टार प्रवाहच्या येड लागलं प्रेमाचं या मालिकेत सुद्धा त्याने काम केलं होते. मात्र काही महिन्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव जयने ही मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला.
