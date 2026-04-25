RR vs SRH Head to Head: हैदराबाद-राजस्थान आमनेसामने, होणार रोमांचकारी टक्कर; कसा आहे दोन्ही टीमचा रेकॉर्ड?

SRH Vs RR Pitch Report: आर्चरचा अचूक निशाणा की अभिषेकची बॅट! काय सांगतो खेळपट्टीचा अहवाल?
हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय आहे?
आयपीएलच्या इतिहासात राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात आतापर्यंत २२ सामने खेळले गेले आहेत. या कालावधीत हैदराबादने १३ सामने जिंकले आहेत, तर राजस्थान रॉयल्सला केवळ ९ सामने जिंकता आले आहेत. ही आकडेवारी पाहता, सध्या एसआरएचचे पारडे जड आहे. गेल्या पाच सामन्यांमध्येही सनरायझर्सने वर्चस्व गाजवले आहे. एसआरएचने पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत, तर राजस्थानने एक सामना जिंकला आहे. राजस्थानने हैदराबादविरुद्ध शेवटचा सामना २०२३ मध्ये जिंकला होता.
सध्या सुरू असलेल्या आयपीएल हंगामात सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात एक सामना आधीच खेळला गेला आहे. त्या सामन्यात हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करत राजस्थानसमोर २१७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या सामन्यात इशानने ९१ धावा केल्या होत्या. राजस्थान रॉयल्सचा संघ १९ षटकांत १५९ धावांवर सर्वबाद झाला. हैदराबाद या सामन्यातही तशाच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
दोन्ही संघांसाठी कोणते खेळाडू खेळणार
राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, डोनोव्हन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा, नंद्रे प्रीराजी बर्गर, लुसरा, लुसरो, लुसरो, रवींद्र जडेजा. पुंजा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, ॲडम मिलने, दासून शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंग चरक, क्विना मफाका, विघ्नेश पुथूर, अमन राव पेराला
सनरायझर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (कर्णधार), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा (यष्टीरक्षक), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, साकिब हुसेन, इशान मलिंगा, दिलशान मदुशंका, स्मृती अय्यर, प्रफुल हिंगे, लियाम लिव्हिंगस्टोन, हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकट, कामिंदू मेंडिस, झीशान अन्सारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्झी, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार कुमार, अमित तरमा