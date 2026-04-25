Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Film Industry Mourns Veteran Actor Biplab Dasgupta Passes Away

सिनेसृष्टी शोकाकुल! दिग्गज अभिनेते काळाच्या पडद्याआड; दीर्घ आजारामुळे Biplab Dasgupta यांचे निधन

ज्येष्ठ बंगाली अभिनेते बिप्लब दासगुप्ता यांचे वयाच्या ७५ व्या वर्षी निधन झाले. दीर्घ आजारामुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली असून बंगाली सिनेसृष्टीने एक दिग्गज कलाकार गमावला आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:14 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • जेष्ठ बंगाली अभिनेते बिप्लब दासगुप्ता यांचे निधन झाले आहे
  • बंगाली सिनेसृष्टीचा दिग्गज चेहरा हरपला
  • Biplab Dasgupta यांनी ‘केमिस्ट्री मासी’, ‘चेकमेट’ आणि ‘जगमाया’ यांसारख्या अनेक TV मालिकांमध्ये काम केले आहे
‘गुमनामी’ आणि ‘झुल्फिकार’ अशा अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमधून गेली अनेक दशके मनोरंजन करणारे नाव Biplab Dasgupta काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. जेष्ठ बंगाली अभिनेते बिप्लब दासगुप्ता यांचे निधन झाले आहे. दीर्घ आजारामुळे वयाच्या अवघ्या 75 व्या वर्षी बिप्लब दासगुप्ता यांची प्राणज्योत माळवली आहे. अभिनेते टॉलीगंज येथे राहायचे. अस्वस्थ वाटल्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. परंतु, त्यांना वाचवण्यात डॉक्टरांना यश आलं नाही. बंगाली सिनेसृष्टीचा दिग्गज चेहरा हरपला.

मंसूर खान आणि आमिरची जोडी पुन्हा ‘लाईमलाईट’मध्ये; ‘कयामत से कयामत तक’च्या आठवणींमध्ये ‘Ek Din’चा ग्रँड प्रीमियर

बिप्लब दासगुप्ता बंगाली सिनेविश्वातील महत्वाचा चेहरा मानला जातो, तसेच त्यांनी 17 हून अधिकी बंगाली भाषी मालिकांमध्ये आपले अभिनय कौशल्य सादर केले आहे. दरम्यान, त्यांच्या जाण्याने बंगाली TV क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. Biplab Dasgupta यांनी ‘केमिस्ट्री मासी’, ‘चेकमेट’ आणि ‘जगमाया’ यांसारख्या अनेक TV मालिकांमध्ये काम केले आहे.

अभिनेता होण्याअगोदर होते शिक्षक!

Biplab Dasgupta यांनी त्यांच्या करिअरची सुरुवात शिक्षक म्हणून केली होती. आयुष्याचे काही वर्ष त्यांनी शिक्षकपद बजावले. पण मनात असणाऱ्या अभिनयाच्या छंदापायी त्यांनी पूर्णवेळ अभिनयाला देण्याचे ठरवले. जादवपूर विद्यापीठात त्यांनी English Literature म्हणून शिक्षण घेतले.

Neetu Chandra ना शेअर केला नॅशनल अवॉर्ड विजेते दिग्दर्शक अभिजीत मोहन वारंगसोबत काम करण्याचा अनुभव

‘या’ चित्रपटांमध्ये केले आहे काम

दिवंगत अभिनेते Biplab Dasgupta यांनी अनेक सिनेमांमध्ये काम केले आहे. यापैकी त्यांचे गाजलेले सिनेमे ‘गुमनामी, जुल्फिकार, आणि Konttho आहे. बंगाली भाषी सिनेक्षेत्रातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. तसेच संपूर्ण भारतातून आदरांजली वाहिली जात आहे. त्यांचे जाणे, बंगाली सिनेचाहत्यांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. १९९८ मध्ये ‘द बंगाली नाईट’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. यामध्ये Biplab Dasgupta यांनी केलेला अभिनय आजही सिनेप्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतो. पुढे, ‘शॅडोज ऑफ टाइम’मुळे त्यांच्या कारकिर्दीला वेग मिळाला. ‘काहिनी’ या मालिकेला 1996 मध्ये प्रदर्शित करण्यात आले, या मालिकेत Biplab Dasgupta यांनी महत्वाची भूमिका साकारली. तसेच अनेक बंगाली दूरदर्शन मालिकांमधील दमदार अभिनयामुळे त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

Web Title: Film industry mourns veteran actor biplab dasgupta passes away

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय वर्तुळात शोककळा; दौंडच्या पहिल्या महिला आमदार यांचं निधन
1

राजकीय वर्तुळात शोककळा; दौंडच्या पहिल्या महिला आमदार यांचं निधन

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?
2

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?
3

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली
4

पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM
Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

May 18, 2026 | 11:56 AM
पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

May 18, 2026 | 11:55 AM
आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

May 18, 2026 | 11:40 AM
शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM