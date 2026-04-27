रितेश देशमुख आणि तौफिक कुरेशींच्या उपस्थितीत रंगणार ‘छोटे उस्ताद ४’ चा महाअंतिम सोहळा; २ आणि ३ मे रोजी होणार फैसला!

तौफिक कुरेशी यांनी आपल्या अद्वितीय तालवादनाने छोटे उस्तादचा मंच मंत्रमुग्ध करुन टाकला आहे. खास करुन आदर्श शिंदे आणि तौफिक कुरेशी यांच्यामधील जुगलबंदी लक्षवेधी ठरणार आहे. यानिमित्ताने एक जागतिक दर्जाचा सांगितीक अनुभव प्रेक्षकांना घेता येणार आहे. दुसरीकडे, रितेश देशमुखने स्पर्धकांना खास भेट देत त्यांचं कौतुक केलं आहे. या दोन्ही दिग्गज कलाकारांच्या उपस्थितीमुळे महाअंतिम सोहळ्याची रंगत द्विगुणीत होणार आहे.
या दैदिप्यमान सोहळ्यात कोल्हापूरची शुभ्रा खाडे, ठाण्याचा अर्णव बोपलकर, नांदेडची विरा हाक्के, नाशिकची अस्मिता गादेकर, पुण्याचा गंधर्व चामनर आणि ईशानी हिंगे या सहा स्पर्धकांमध्ये महाअंतिम लढत रंगणार आहे. त्यामुळे सुपरस्टार होण्याचा मान कोण पटकवणार याची उत्सुकता वाढली आहे. छोट्या उस्तादांना या पर्वात मोलाचं मार्गदर्शन केलं ते सुप्रसिद्ध अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक आणि गायक सचिन पिळगांवकर, लोकप्रिय़ गायिका वैशाली सामंत, तरुणाईच्या गळ्यातला ताईत असणारा गायक आदर्श शिंदे आणि सुप्रसिद्ध संगीतकार जोडी अविनाश-विश्वजीत यांनी. या संगीत महारथींच्या सानिध्यात छोट्या उस्तादांवर गाण्याचे संस्कार झालेत त्यामुळे त्यांची पुढील वाटचाल दैदीप्यमान असणार यात शंका नाही. तेव्हा पाहायला विसरु नका मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद ४ चा महाअंतिम सोहळा येत्या २ आणि ३ मेला रात्री ९ वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.
