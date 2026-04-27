Bobby Deol च्या ‘Bandar’ चित्रपटाची रिलीज डेट समोर, ‘या’ तारखेला उडणार चित्रपटगृहात खळबळ

बॉबी देओल हा बॉलिवूडमधील अशा मोजक्या सुपरस्टार्सपैकी एक आहे, ज्याच्या चित्रपटांची चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. याच दरम्यान, बॉबी देओल त्याच्या आगामी नवीन चित्रपटामुळे सध्या जोरदार चर्चेत आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 05:40 PM
Bandar Release Date: बॉबी देओल हा बॉलिवूडमधील अशा मोजक्या सुपरस्टार्सपैकी एक आहे, ज्याच्या चित्रपटांची चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. याच दरम्यान, बॉबी देओल त्याच्या आगामी नवीन चित्रपटामुळे सध्या जोरदार चर्चेत आहे. नुकतीच त्याच्या अत्यंत बहुप्रतिक्षित अशा ‘बंदर या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे; या घडामोडीमुळे त्याचे सर्व चाहते प्रचंड उत्साहित झाले आहेत. हा चित्रपट बऱ्याच काळापासून चर्चेचा विषय ठरला होता आणि ज्या क्षणी त्याचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले, त्या क्षणी चाहत्यांमध्ये त्याविषयी मोठीच उत्सुकता निर्माण झाली.

या चित्रपटात बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत असून दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांच्या नेतृत्वाखाली एक मजबूत सर्जनशील टीम एकत्र आली आहे. लेखक सुदीप शर्मा आणि अभिषेक बनर्जी यांनी या चित्रपटाची कथा लिहिली आहे. धाडसी कथाकथनासाठी ओळखले जाणारे अनुराग कश्यप यांनी याआधी ‘गॅंग्स ऑफ वासेपुर’ आणि ‘ब्लॅक फ्रायडे’सारखे कल्ट दर्जाचे चित्रपट दिले आहेत.
सतत दमदार अभिनय सादर करत आलेले बॉबी देओल या तीव्र नाट्यमय चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती निखिल द्विवेदी यांनी केली असून त्याला झी स्टुडिओज यांचे पाठबळ मिळाले आहे.

हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल?

‘बंदर’ हा चित्रपट ५ जून २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, आपल्या नाविन्यपूर्ण कथासूत्रामुळे आणि दमदार कलाकार संचामुळे तो मोठी खळबळ माजवेल अशी अपेक्षा आहे. आपल्या विविधरंगी भूमिकांसाठी कौतुक मिळवल्यानंतर, बॉबी देओल आता या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत झळकण्यास सज्ज झाला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनुराग कश्यप करत असून, ते त्यांच्या अद्वितीय कथाकथन शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत.

हे किरदार महत्त्वाचे

बॉबी देओलच्या जोडीनेच, या चित्रपटात सान्या मल्होत्रा, राज बी. शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजित सुकुमारन, ऋद्धी सेन, सबा आझाद आणि नागेश भोसले यांसारख्या प्रतिभावान कलाकारांचा समावेश असलेला एक भक्कम संचही महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये पाहायला मिळेल. चित्रपटात सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमारन, रिद्धि सेन, सबा आज़ाद आणि नागेश भोसले यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. गुणवत्तापूर्ण टीम आणि प्रभावी कलाकारांच्या साथीत ‘बंदर’ हा चित्रपट २०२६ मधील सर्वात रोमांचक चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 05:40 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM