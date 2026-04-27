Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भरत दाभोळकरांची मराठी रंगभूमीवर ‘हेरगिरी चालू आहे’! स्वतः रिक्षा चालवत गाठलं नाट्यगृह; पाहा हटके प्रमोशन

प्रसिद्ध ॲड गुरु भरत दाभोळकर 'हेरगिरी चालू आहे' या नाटकासह मराठी रंगभूमीवर आले आहेत. विलेपार्ल्यात स्वतः रिक्षा चालवत त्यांनी नाटकाचे अनोखे प्रमोशन केले.

Updated On: Apr 27, 2026 | 02:57 PM
भरत दाभोळकरांची मराठी रंगभूमीवर ‘हेरगिरी चालू आहे’! स्वतः रिक्षा चालवत गाठलं नाट्यगृह; पाहा हटके प्रमोशन
Follow Us:
Follow Us:

 

  • भरत दाभोळकरांची मराठी रंगभूमीवर ‘हेरगिरी चालू आहे’!
  • स्वतः रिक्षा चालवत गाठलं नाट्यगृह
  • पाहा हटके प्रमोशन
प्रसिद्ध ऍड गुरु आणि इंग्रजी, हिंदी व गुजराती रंगभूमीवर नाटकांचे विविध ट्रेंड रुजवणारे भरत दाभोळकर पहिल्यांदाच मराठीमध्ये एक नवं कोरं नाटक रंगभूमीवर दाखल झालं आहे. या नाटकाचं पूर्वीचं नाव बदलून आता नवीन मराठमोळं नाव आणि वेगळं रूप नाटकाला देण्यात आलं आहे. या बदलाची घोषणा करण्यासाठी भरत दाभोळकरांनी आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या रिक्षेवर त्या नाटकाचे पोस्टर लावून विलेपार्ल्यामध्ये ही रिक्षा फिरवली आणि त्याच रिक्षेने ते विलेपार्लेच्या दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात नाटकाचा प्रयोग करायला दाखलही झाले.

दाभोळकर हे आपल्या विविध छंदांसाठीसुद्धा ओळखले जातात. त्यांना गाड्यांचा प्रचंड शौक आहे. त्यांच्याकडे विविध पद्धतीच्या गाड्या असून त्यांच्या मालकीच्या दोन रिक्षा आणि रिक्षेचा लायसन्स व बिल्लाही त्यांच्याजवळ आहे.

पिंट्या झाला बाबा; ‘होणार सून मी या घरची’ फेम रोहन गुजरने तीन महिन्यांनी शेअर केला पहिला फोटो

नुकतंच रंगभूमीवर दाखल झालेल्या ‘कॅरी ऑन स्पाईंग’ या दाभोळकरांच्याच इंग्रजी नाटकावर आधारित असलेल्या या मराठी नाटकाचं नाव “हेरगिरी चालू आहे” असं बदलण्यात आलं असून त्यामध्ये मराठी प्रेक्षकांना नवीन अशी खास दाभोळकरी शैली वापरण्यात आली आहे. मराठी रंगभूमीवरील काही प्रसिद्ध कलाकार त्यात काम करीत आहेत. नाटकाचे ७ प्रयोगही झाले आहेत. ‘सवाईगंधर्व’ निर्मित आणि ‘अभिजात’ प्रकाशित या नाटकाची निर्मिती तरुण निर्माता आकाश भडसावळे याने केली असून या संस्थांचं हे सातवं नाटक आहे.

भरत दाभोळकरांसारख्या मोठ्या हस्तीना मराठी रंगभूमीवर आणण्याचं आणि एक वेगळ्या प्रकारचं मराठी प्रेक्षकांना पूर्णतः नवीन असा – ‘ब्लॅक ह्युमर’ असलेलं हे नाटक निर्मित आणण्याचं धाडस आकाशने केलं आहे. त्या निमित्ताने इंग्रजी आणि हिंदी रंगभूमीवर काम करणारे लेखक-दिग्दर्शक भरत दाभोळकर आणि अभिनेते मोहन आझाद यांनी प्रथमच मराठी रंगभूमीवर पदार्पण केलं आहे. त्यांच्या या वेगळ्या शैलीतील नाटक मराठी रसिकांना एक अनोखी पर्वणी असेल; मात्र हे नाटक तद्दन विनोदी शैलीतील नसून इंग्रजी रंगभूमीवर गाजलेल्या आणि अनेक वेळा आपलं अस्तित्व दाखवून देणाऱ्या दाभोळकरी ह्युमरचं दर्शन या नाटकात घडतं. देशोदेशीच्या विविध कलांना स्वीकारणारा मराठी प्रेक्षक या एका वेगळ्याच बाजाचंही निश्चिच स्वागतच करेल अशी खात्री या नाटकाच्या टीमला आहे. अर्थात हे वेगळेपण पाहायला नाट्यगृहात एकदा तरी जाऊन हे नाटक पाहायलाच पाहिजे, कारण नाट्यगृहात ही “हेरगिरी चालू आहे”.

“माझ्या मुलाला मासिक पाळीबद्दल…”, अभिनेत्री गिरिजा ओकचे संस्कार! तिच्या १२ वर्षांच्या लेकाचा किस्सा वाचून तुम्हीही कराल कौतुक

Web Title: Bharat dabholkar debut marathi theatre hergiri chalu aahe natak promotion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
1

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

जागतिक स्तरावर TVFचा डंका! IMDBbच्या Top 250 मालिकांच्या यादीत ‘Sapne vs Everyone’पटकावला पहिला क्रमांक
2

जागतिक स्तरावर TVFचा डंका! IMDBbच्या Top 250 मालिकांच्या यादीत ‘Sapne vs Everyone’पटकावला पहिला क्रमांक

‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास
3

‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास

खरंच सूरज नाम्बियारने दिला Mouni Roy ला धोका? किती आहे सूरजची Net Worth, मौनीने घेतला घटस्फोट?
4

खरंच सूरज नाम्बियारने दिला Mouni Roy ला धोका? किती आहे सूरजची Net Worth, मौनीने घेतला घटस्फोट?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM
Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

May 14, 2026 | 01:28 PM
स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

May 14, 2026 | 01:28 PM
Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

May 14, 2026 | 01:28 PM
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM
Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

May 14, 2026 | 01:15 PM
Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

May 14, 2026 | 01:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM