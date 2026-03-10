अनुराग डोभालला मोठा झटका! वडिलांनी संपत्तीपासून केले दूर, म्हणाले ‘माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही…’

“बिग बॉस १७” मध्ये प्रसिद्धी मिळवणारा अनुराग डोवाल हा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर त्याचा एक भयानक अपघात झाला, आणि त्याचे चाहते चिंता व्यक्त करू लागले. त्याने इन्स्टाग्राम लाईव्ह दरम्यान वेगाने गाडी चालवत असताना आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याची प्रकृती आता बरीच सुधारत असल्याचे दिसले आहे. काल, अनुराग डोवाल यांचा पहिला फोटो त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर प्रसिद्ध झाला.
पण या सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून, अनुराग डोभालवर आता आणखी एक संकट आले आहे. खरं तर, त्यांचे वडील जगदंबा प्रसाद डोवाल यांनी अनुराग डोभाल आणि त्याची पत्नी रितिका चौहान या दोघांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढले आहे. त्यांनी एका वृत्तपत्रातील जाहिरातीत ही घोषणा केली आहे.
करण जोहरच्या ‘Dostana 2’ला मोठा धक्का! कार्तिक आर्यननंतर लक्ष्यची चित्रपटामधून एक्झिट
अनुराग डोभालचे वडील जगदंबा प्रसाद डोभाल यांनी स्थानिक वृत्तपत्रातील जाहिरातीद्वारे त्यांचा मुलगा आणि सुनेला बेदखल करण्याची घोषणा केली आहे. वर्तमानपत्रात लिहिले होते की, “मी माझा मुलगा अनुराग डोभाल आणि सून रितिका चौहान डोभाल यांना माझ्या सर्व जमीन आणि मालमत्तेतून वारसा हक्काने काढून घेत आहे. भविष्यातील त्यांच्या कोणत्याही कृती आणि व्यवहारांसाठी ते जबाबदार असतील, मी आणि माझे कुटुंब त्यापैकी कोणत्याही गोष्टीची जबाबदारी घेणार नाही. जगदंबा प्रसाद, नारायण दत्त डोभाल यांचा मुलगा, प्लॉट क्रमांक ९७ बी-व्हिलेज, कुलाना अथरवाला भानियावाला, डेहराडून, उत्तराखंड येथील रहिवासी.” असे लिहिलेले यामध्ये दिसून येत आहे.
UK07 Rider’s dad officially disowned him by announcing it in the city’s newspaper
by
u/Over_Substance5853 in
youtubeindia
थिएटरनंतर आता OTT वर ‘Sitaare Zameen Par’; 9 महिन्यांनंतर आमिर खानचा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस!
अनुराग डोभालच्या लग्नाआधीच कुटुंबात तणाव
अनुराग डोभालने त्याच्या व्हिडिओमध्ये म्हटले होते की त्याच्या आणि रितिका चौहानच्या आंतरजातीय लग्नामुळे त्याच्या पालकांनी त्याच्याशी असलेले सर्व संबंध तोडले होते. कुटुंब अनुराग डोभाल आणि रितिका चौहानच्या लग्नाचा भाग झाले नव्हते, असे त्याने सांगितले. अनुराग डोभालने म्हटले होते की त्याचे पालक त्याचा मानसिक छळ करत होते, ज्यामुळे त्याला आत्महत्येचे विचार येत होते. भविष्यात जर त्याचा मृत्यू झाला तर त्याचे पालक जबाबदार असे त्याने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटले. अनुराग डोभालचा भाऊ कलामने दावा केला की तो हे सर्व प्रसिद्धीसाठी करत होता. कलाम डोभालने म्हटले होते की अनुरागने त्याच्या पालकांविरुद्ध खोटा खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये त्याची हार झाली आहे.