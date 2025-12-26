Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Swami Samarth: अन्याय आणि संकटांवर मात करण्यासाठी स्वामी समर्थ घेणार नृसिंह अवतार, महारविवारी विशेष भाग

भक्ती, श्रद्धा आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची शक्ती यांचा संगम असलेला हा विशेष भाग प्रेक्षकांना भावनिक आणि दृश्यात्मक अनुभव देणार आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 04:02 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

लोकप्रिय भक्ती मालिका ‘जय जय स्वामी समर्थ’ येत्या महारविवारी प्रेक्षकांसाठी एक अत्यंत भावनिक आणि रोमांचक अनुभव घेऊन येत आहे. मालिकेच्या या विशेष भागात, अन्याय, भीती आणि संकटांच्या गर्तेत सापडलेल्या वीणासाठी स्वामी समर्थ स्वतः पुढे येणार आहेत. भक्तांच्या रक्षणासाठी स्वामी कितीही अजस्त्र रूप धारण करू शकतात, याचा प्रत्यय या भागात प्रेक्षकांना मिळणार आहे.

कलियुगात, अन्याय, अहंकार आणि कटकारस्थानांच्या छायेत अडकलेल्या एका कुटुंबाच्या संघर्षाचा अंतिम टप्पा या भागात उलगडणार आहे. काका रणजीतच्या कारस्थानांमुळे वीणा जीवघेण्या संकटात सापडते, एका क्षणी तिचा शेवट जवळ आला आहे, असं वाटत असतानाच स्वामी तिच्या पाठीशी उभे राहतात. उलगडतो असा एक टप्पा जो विस्मयचकित करणारा आहे. भक्तांच्या स्वप्नांच्या आड येणाऱ्यांना रोखण्यासाठी, स्वामींचं रूप अधिकच विराट होत जाणार आहे,वीणाच्या रक्षणासाठी स्वामी घेणार नृसिंह अवतार. मात्र नेमकं काय घडणार, हे पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना महारविवारची वाट पाहावी लागणार आहे.

भक्ती, श्रद्धा आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची शक्ती यांचा संगम असलेला हा विशेष भाग प्रेक्षकांना भावनिक आणि दृश्यात्मक अनुभव देणार आहे. वीणाचं पुढे काय होणार? रणजीतच्या मनसुब्यांना आळा बसेल का? आणि स्वामींचं हे विराट रूप नेमकं काय संदेश देणार? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं उलगडतील येत्या महारविवारी.

धर्मेंद्रच्या शेवटच्या चित्रपट ‘ikkis’ साठी देओल कुटुंब भावुक, सनी आणि बॉबी देओल करणार स्पेशल स्क्रिनिंग!

“जय जय स्वामी समर्थ” ही मालिका श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज यांच्या जीवनावर आधारित आहे. महाराजांच्या चमत्कारी आणि आध्यात्मिक कार्य या मालिकेतून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवले जाते. भक्तांच्या अडचणी सोडवणे, समाजातील अज्ञान दूर करणे आणि सर्वांना अध्यात्मिक मार्ग दाखवणे, हेच या मालिकेचं मुख्य सूत्र आहे.

‘जेलर 2’मध्ये Shahrukh Khanची धमाकेदार एंट्री? थलायवा आणि किंग खान पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र? सोशल मीडियावर खळबळ

Web Title: Swami samarth to take narasimha avatar to overcome injustice and crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 04:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Colors Marathi Serial: इंद्रायणीची सर्वात मोठी कसोटी, दिग्रसकर घराण्याची प्रतिष्ठा आणि सत्याची लढाई
1

Colors Marathi Serial: इंद्रायणीची सर्वात मोठी कसोटी, दिग्रसकर घराण्याची प्रतिष्ठा आणि सत्याची लढाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

Jan 18, 2026 | 08:54 PM
बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

Jan 18, 2026 | 08:47 PM
REET साठी करताय अर्ज? पहिला भरतीच्या रीतीभाती जाणून घ्या; इतका पगार मिळतो

REET साठी करताय अर्ज? पहिला भरतीच्या रीतीभाती जाणून घ्या; इतका पगार मिळतो

Jan 18, 2026 | 08:30 PM
डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

Jan 18, 2026 | 08:20 PM
स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

Jan 18, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM