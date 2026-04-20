Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Director Atlee Becomes A Father For The Second Time Welcomes A Baby Girl At Home And Shares The Sweet News On Social Media

दिग्दर्शक Atlee दुसऱ्यांदा झाला बाबा, घरी झालं गोंडस मुलीचं आगमन; सोशल मीडियावर शेअर केली गोड बातमी

अॅटली आणि प्रिया यांच्या घरी एका मुलीचा जन्म झाला असून, या जोडप्याने इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे आपल्या चाहत्यांना ही बातमी दिली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 01:05 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते अ‍ॅटली कुमार आणि त्याची पत्नी, निर्माती-अभिनेत्री प्रिया अॅटली कुमार, दुसऱ्यांदा पालक झाले आहेत.अ‍ॅटली आणि प्रिया यांच्या घरी एका मुलीचा जन्म झाला असून, या जोडप्याने इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे आपल्या चाहत्यांना ही बातमी दिली आहे. ही बातमी मिळाल्यानंतर, सर्वजण या जोडप्याचे अभिनंदन करत आहेत. चाहत्यांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत, सर्वांनीच या जोडप्याच्या आनंदात सहभाग घेतला आहे.

मोठा भाऊ मीर ने दिली बहिणीच्या जन्माची गोड बातमी

अ‍ॅटलीआणि प्रिया यांनी इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून आपल्या मुलीच्या जन्माची घोषणा केली आहे. या जोडप्याच्या पोस्टमध्ये ‘मोठा भाऊ मीर’ असे लिहिलेले एक स्केच आहे. त्यात छोटा मीर एका खेळण्यातील गाडीवर बसून हसत आहे आणि आपल्या लहान बहिणीच्या आगमनाचा आनंद साजरा करत आहे.

अ‍ॅटली आणि प्रियाची पोस्ट पाहिल्यानंतर सर्वजण त्यांचे अभिनंदन करत आहेत. सेलिब्रिटी या जोडप्याचे अभिनंदन करण्यात व्यस्त असताना, चाहतेही कमेंट्समध्ये त्यांच्या शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. प्रत्येकजण या जोडप्याच्या आनंदात सहभागी होत आहे. विशेष म्हणजे, या जोडप्याने जानेवारी २०२६ मध्ये सोशल मीडियावर त्यांच्या दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याची बातमी शेअर केली होती.

त्यावेळी, या जोडप्याने एका पोस्टद्वारे चाहत्यांसोबत हा आनंद शेअर केला. प्रियाने पोस्टला कॅप्शन देताना म्हटले की, एका नवीन सदस्याच्या आगमनाने त्यांचे घर आणखी आनंदाने भरून जाणार आहे आणि तिने चाहत्यांचे प्रेम व आशीर्वादही मागितले.अ‍ॅटली आणि प्रिया अखेर एका मुलीचे पालक झाले आहेत.

एक महिना उलटूनही ‘हमजा’चे वादळ कायम; ‘Dhurandhar 2’ नेटफ्लिक्सवर नाही, तर या OTTवर होणार रिलीज

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Atlee Kumar (@atlee47)


Bigg Boss Marathi 6 Winner : राखीचा राकेश बापट ठरला रनर अप! Tanvi Kolte ने मारली बाजी, बिग बॉस मराठी ६ गाजवत ठरली विजेती

अ‍ॅटली आणि प्रिया यांचे लग्न

अ‍ॅटली कुमार आणि प्रिया यांनी २०१४ मध्ये लग्न केले. त्यापूर्वी ते बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत होते. त्यांच्या लग्नानंतर आठ वर्षांनी, डिसेंबर २०२२ मध्ये, त्यांनी पहिल्यांदा त्यांच्या गरोदरपणाची घोषणा केली आणि ३१ जानेवारी २०२३ रोजी त्यांचा मुलगा, मीर, याचा जन्म झाला. आता या जोडप्याला आणखी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे.

Web Title: Director atlee becomes a father for the second time welcomes a baby girl at home and shares the sweet news on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बॅन्ड बाजा वरात घोडा घेऊन आले नवरोजी; अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरच्या विवाह सोहळ्यातील खास फोटो
1

बॅन्ड बाजा वरात घोडा घेऊन आले नवरोजी; अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरच्या विवाह सोहळ्यातील खास फोटो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

May 17, 2026 | 10:03 AM
अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

May 17, 2026 | 09:59 AM
Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

Adhik Maas: अधिक मासाला “पुरुषोत्तम मास” का म्हणतात? भगवान विष्णूंची का केली जाते पूजा

May 17, 2026 | 09:50 AM
US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

US Iran Tension : ‘वादळापूर्वीची शांतात’ , ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद

May 17, 2026 | 09:33 AM
Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

May 17, 2026 | 09:31 AM
Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

May 17, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM