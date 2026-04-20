दिग्दर्शक Atlee दुसऱ्यांदा झाला बाबा, घरी झालं गोंडस मुलीचं आगमन; सोशल मीडियावर शेअर केली गोड बातमी

प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते अॅटली कुमार आणि त्याची पत्नी, निर्माती-अभिनेत्री प्रिया अॅटली कुमार, दुसऱ्यांदा पालक झाले आहेत.अॅटली आणि प्रिया यांच्या घरी एका मुलीचा जन्म झाला असून, या जोडप्याने इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे आपल्या चाहत्यांना ही बातमी दिली आहे. ही बातमी मिळाल्यानंतर, सर्वजण या जोडप्याचे अभिनंदन करत आहेत. चाहत्यांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत, सर्वांनीच या जोडप्याच्या आनंदात सहभाग घेतला आहे.
मोठा भाऊ मीर ने दिली बहिणीच्या जन्माची गोड बातमी
अॅटलीआणि प्रिया यांनी इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून आपल्या मुलीच्या जन्माची घोषणा केली आहे. या जोडप्याच्या पोस्टमध्ये ‘मोठा भाऊ मीर’ असे लिहिलेले एक स्केच आहे. त्यात छोटा मीर एका खेळण्यातील गाडीवर बसून हसत आहे आणि आपल्या लहान बहिणीच्या आगमनाचा आनंद साजरा करत आहे.
अॅटली आणि प्रियाची पोस्ट पाहिल्यानंतर सर्वजण त्यांचे अभिनंदन करत आहेत. सेलिब्रिटी या जोडप्याचे अभिनंदन करण्यात व्यस्त असताना, चाहतेही कमेंट्समध्ये त्यांच्या शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. प्रत्येकजण या जोडप्याच्या आनंदात सहभागी होत आहे. विशेष म्हणजे, या जोडप्याने जानेवारी २०२६ मध्ये सोशल मीडियावर त्यांच्या दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याची बातमी शेअर केली होती.
त्यावेळी, या जोडप्याने एका पोस्टद्वारे चाहत्यांसोबत हा आनंद शेअर केला. प्रियाने पोस्टला कॅप्शन देताना म्हटले की, एका नवीन सदस्याच्या आगमनाने त्यांचे घर आणखी आनंदाने भरून जाणार आहे आणि तिने चाहत्यांचे प्रेम व आशीर्वादही मागितले.अॅटली आणि प्रिया अखेर एका मुलीचे पालक झाले आहेत.
View this post on Instagram
अॅटली आणि प्रिया यांचे लग्न
अॅटली कुमार आणि प्रिया यांनी २०१४ मध्ये लग्न केले. त्यापूर्वी ते बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत होते. त्यांच्या लग्नानंतर आठ वर्षांनी, डिसेंबर २०२२ मध्ये, त्यांनी पहिल्यांदा त्यांच्या गरोदरपणाची घोषणा केली आणि ३१ जानेवारी २०२३ रोजी त्यांचा मुलगा, मीर, याचा जन्म झाला. आता या जोडप्याला आणखी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे.