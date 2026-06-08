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रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी कायमचे वाढते? मग रोजच्या आहारात करा ‘या’ हिरव्या भाज्यांचा समावेश

वातावरण आणि जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. आहारात सतत तिखट, तेलकट आणि गोड पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढू लागते. मधुमेह आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्यानंतर संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. वाढत्या कोलेस्ट्रॉल आणि मधुमेहामुळे हार्ट अटॅक आणि हृदयाच्या आजारांची लागण होऊ शकते. त्यामुळे रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रोजच्या आहारात या हिरव्या भाज्यांचा समावेश करावा. महागड्या औषधांचे सेवन करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून शरीराची काळजी घ्यावी. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 08, 2026 | 10:46 AM
रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी कायमचे वाढते? मग रोजच्या आहारात करा 'या' हिरव्या भाज्यांचा समावेश

रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी कायमचे वाढते? मग रोजच्या आहारात करा 'या' हिरव्या भाज्यांचा समावेश

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1 / 5 जीवनशैलीतील बदलांचा परिणाम शरीरावर झाल्यानंतर आरोग्याची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. दैनंदिन आहारात बदल करून पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा.

जीवनशैलीतील बदलांचा परिणाम शरीरावर झाल्यानंतर आरोग्याची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. दैनंदिन आहारात बदल करून पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा.

2 / 5 कडू चवीचे कारलं कोणालाच खायला अजिबात आवडत नाही. पण यामुळे रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात राहण्यासोबतच रक्त शुद्ध होण्यास मदत होते. कारल्यामध्ये 'कॅरेंटिन' आणि 'पॉलीपेप्टाइड-पी' नावाचे घटक आढळून येतात.

कडू चवीचे कारलं कोणालाच खायला अजिबात आवडत नाही. पण यामुळे रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात राहण्यासोबतच रक्त शुद्ध होण्यास मदत होते. कारल्यामध्ये 'कॅरेंटिन' आणि 'पॉलीपेप्टाइड-पी' नावाचे घटक आढळून येतात.

3 / 5 वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात मेथीची भाजी उपलब्ध असते. मेथीच्या भाजीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. या भाजीमध्ये भरपूर फायबर असते. तर वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी मेथीची भाजी फायदेशीर आहे.

वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात मेथीची भाजी उपलब्ध असते. मेथीच्या भाजीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. या भाजीमध्ये भरपूर फायबर असते. तर वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी मेथीची भाजी फायदेशीर आहे.

4 / 5 आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा पालक भाजीचे सेवन करावे. पालकमध्ये कमी कॅलरी, उच्च फायबर आणि अल्फा-लिपोइक ॲसिड नावाचे अँटी-ऑक्सिडंट मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते.

आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा पालक भाजीचे सेवन करावे. पालकमध्ये कमी कॅलरी, उच्च फायबर आणि अल्फा-लिपोइक ॲसिड नावाचे अँटी-ऑक्सिडंट मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते.

5 / 5 भेंडीच्या भाजीमधून निघणारा चिकट द्रव शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. हा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासोबतच रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करतो.

भेंडीच्या भाजीमधून निघणारा चिकट द्रव शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. हा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासोबतच रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करतो.

Web Title: Blood sugar and cholesterol levels permanently elevated then include these green vegetables in your daily diet

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Published On: Jun 08, 2026 | 10:46 AM

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