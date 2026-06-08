रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी कायमचे वाढते? मग रोजच्या आहारात करा ‘या’ हिरव्या भाज्यांचा समावेश

वातावरण आणि जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. आहारात सतत तिखट, तेलकट आणि गोड पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढू लागते. मधुमेह आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्यानंतर संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. वाढत्या कोलेस्ट्रॉल आणि मधुमेहामुळे हार्ट अटॅक आणि हृदयाच्या आजारांची लागण होऊ शकते. त्यामुळे रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रोजच्या आहारात या हिरव्या भाज्यांचा समावेश करावा. महागड्या औषधांचे सेवन करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून शरीराची काळजी घ्यावी. (फोटो सौजन्य – istock)