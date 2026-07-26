War Alert: युद्धसंघर्षाचा अग्निकुंड आणखी पेटणार; कॅस्पियन समुद्रात युक्रेनचा इराणी लष्करी जहाजावर भीषण हल्ला; तेहरानचा संताप

रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असणारा भीषण संघर्ष आता केवळ जमिनीवरील सीमेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. युक्रेनियन सैन्याने प्रथमच कॅस्पियन समुद्रातील रशियन सागरी पुरवठा मार्गांना लक्ष्य करत एका इराणी मालवाहू जहाजावर यशस्वी ड्रोन प्रहार केला आहे. युक्रेनच्या सिक्युरिटी सर्व्हिसने (SBU) दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांना चकवा देऊन रशियन सैन्यासाठी लष्करी सामग्री आणि ड्रोनचे सुटे भाग वाहून नेणाऱ्या जहाजांवर ही कारवाई करण्यात आली. या घटनेमुळे मध्य पूर्वेतील प्रमुख सत्ता असलेल्या इराण आणि युक्रेनमधील राजनैतिक संबंध कमालीचे ताणले गेले असून तेहरानने या कारवाईला “उघड आक्रमण” असे संबोधले आहे.
कॅस्पियन समुद्र हा आजपर्यंतच्या रशिया-युक्रेन युद्धाच्या थेट तणावापासून दूर आणि सुरक्षित मानला जात होता. मात्र युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले की, युक्रेनियन सैन्याने लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॅस्पियन समुद्रात लष्करी रसद पुरवणाऱ्या इराणी जहाजांसह एका रशियन युद्धनौकेलाही लक्ष्य केले आहे. या अनपेक्षित आणि धाडसी कारवाईमुळे रशिया आणि इराण यांच्यातील गुप्त सागरी व्यापार साखळीला मोठा तडाखा बसला आहे.
या घटनेनंतर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तेहरानमधील युक्रेनच्या प्रभारी राजदूतांना तातडीने परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून अधिकृत निषेध नोंदवण्यात आला. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यामुळे जहाजावर स्फोट होऊन एका खलाशाचा मृत्यू झाला असून दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि युरोपियन युनियनकडे या “गुन्हेगारी आणि आक्रमक” कृत्याविरोधात कडक पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
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इराणने स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, या धाडसी साहसासाठी युक्रेन आणि त्याला चिथावणी देणारी पाश्चात्य राष्ट्रे पूर्णपणे जबाबदार असतील. या घटनेमुळे युक्रेन युद्धाची आग अधिक भडकण्याची आणि ती प्रादेशिक पातळीवरून जागतिक पातळीवर पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, युक्रेनने आरोप केला आहे की रशिया इराणला अमेरिकन आणि आखाती देशांतील लष्करी तळांची सॅटेलाइट चित्रे पुरवून प्रत्यक्षात मदत करत आहे.
⚡️Zelensky says Ukraine successfully struck vessels in the Caspian Sea that were transporting military cargo between Russia and Iran pic.twitter.com/GdrIXIo8Ag — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026
credit – social media and Twitter
कॅस्पियन समुद्रात युक्रेनने दिलेल्या प्रत्युत्तरानंतर रशियाने युक्रेनच्या प्रमुख शहरांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा तीव्र केला आहे. शनिवारी मध्यरात्री रशियाने युक्रेनची राजधानी कीववर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, ज्यामध्ये अनेक निवासी इमारतींचे मोठे नुकसान झाले. यापूर्वी शुक्रवारी झालेल्या हल्ल्यात १० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता आणि १०० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. तसेच स्लोव्हियान्स्क (Sloviansk) शहरावर रशियन सैन्याने ग्लाइड बॉम्बचा मारा केल्याने ५ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
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या युद्धात रशियन सैन्याची झालेली मोठी जीवितहानी भरून काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ३०,००० उत्तर कोरियन सैनिकांना युद्धभूमीवर तैनात करण्याची तयारी करत असल्याचा खळबळजनक दावा राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी केला आहे. रशियामधील लष्करी भरतीची क्षमता संपत आल्यामुळे पुतिन सरकार नवीन लष्करी जमवाजमव (Mobilization) करत असल्याचे गुप्तचर अहवालांतून समोर आले आहे.
कॅस्पियन समुद्रातील या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक आणि नाटो (NATO) देशांची चिंता वाढली आहे. आतापर्यंत शांत मानल्या जाणाऱ्या कॅस्पियन प्रदेशात युद्ध पोहोचल्यामुळे जागतिक सागरी वाहतूक आणि इंधन पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रशिया, इराण आणि उत्तर कोरिया या तिन्ही राष्ट्रांची वाढती लष्करी युती पाश्चात्य जगासाठी नवीन आव्हान उभे करत आहे.