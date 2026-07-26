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भारताची सुवर्ण कामगिरी! फायनलमध्ये पाकिस्तान चारिमुंड्या चित; टीम इंडियाने जिंकले FIH Youth Hockey5s आशियाई विजेतेपद

Updated On: Jul 26, 2026 | 01:38 PM IST
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सारांश

india won FIH Youth Hockey 5s Championship: भारताच्या पुरुष संघाने अंतिम सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला ३-१ ने पराभूत करून एफआयएच युथ हॉकी ५एस आशियाई चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद पटकावले.

भारताची सुवर्ण कामगिरी! फायनलमध्ये पाकिस्तान चारिमुंड्या चित; टीम इंडियाने जिंकले FIH Youth Hockey5s आशियाई विजेतेपद
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विस्तार
  • भारताने जिंकले FIH Youth Hockey5s आशियाई विजेतेपद
  • फायनलमध्ये पाकिस्तान चारिमुंड्या चित
  • हॉकी इंडियाने जाहीर केले रोख पारितोषिक
एफआयएच युथ हॉकी 5s आशियाई ( FIH Youth Hockey 5 s) चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तान २५ जुलै रोजी मस्कट येथे खेळला गेला. भारतीय सब-ज्युनियर पुरुष संघाने कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला ३-१ ने पराभूत करून विजेतेपद पटकावले. भारताने सामन्याच्या १३ व्या मिनिटापर्यंत तीन गोल केले, ज्यानंतर पाकिस्तानी संघाला सामन्यात कमबॅक करता आले नाही. रोमित पाल, कर्णधार केतन कुशवाहा आणि शाहरुख अली यांनी भारताला विजय मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजवाली. या विजयामुळे भारतीय पुरुष संघ एलिट पूलच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचला आहे.

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अंतिम सामन्यात पाकिस्तनाला चारली धूळ

भारतीय सब-ज्युनियर पुरुष हॉकी संघाने मागील सामन्यात पाकिस्तानला ७-३ अशा फरकाने पराभूत केले होते. विजेतेपदाच्या सामन्यात,अचूक पास आणि शिस्तबद्ध डावपेचांच्या जोरावर भारताने सुरुवातीलाच आघाडी घेतली. भारताचा पहिला गोल पहिल्या हाफच्या ५ व्या मिनिटाला झाला, त्यानंतर कर्णधार केतन कुशवाहाने १२ व्या मिनिटाला आणि शाहरुख अलीने १३ व्या मिनिटाला गोल करून भारताला ३-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पाकिस्तानकडून मोहम्मद उस्मानने १६ व्या मिनिटाला गोल केला, पण तो पहिला आणि शेवटचा गोल राहिला. त्यानंतर त्यांना गोल करता आला नाही. एफआयएच युथ हॉकी ५एस आशियाई चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी एफआयएच युथ हॉकी ५एस विश्वचषक स्पर्धेतही आपले स्थान निश्चित केले आहे.

हॉकी इंडियाने जाहीर केले रोख पारितोषिक

अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर, हॉकी इंडियाने भारतीय युवा खेळाडूंसाठी रोख पारितोषिकांची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक खेळाडूला २ लाख रुपये, तर सपोर्ट स्टाफच्या प्रत्येक सदस्याला १ लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाईल. एफआयएच युथ हॉकी ५एस आशियाई चॅम्पियनशिपच्या महिलांच्या स्पर्धेत, भारतीय सब-ज्युनियर संघाने चीनविरुद्ध २-४ अशा अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात पराभव पत्करल्यानंतर रौप्य पदक जिंकले.भारतीय महिला संघासाठीही हॉकी इंडियाने रोख पारितोषिकांची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक खेळाडूला १ लाख रुपये, तर सपोर्ट स्टाफच्या प्रत्येक सदस्याला ५०,००० रुपये रोख दिले जातील.

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Web Title: India won fih youth hockey 5s asia championship 2026 india vs pakistan final hockey india prize money

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Published On: Jul 26, 2026 | 01:38 PM

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