भारताची सुवर्ण कामगिरी! फायनलमध्ये पाकिस्तान चारिमुंड्या चित; टीम इंडियाने जिंकले FIH Youth Hockey5s आशियाई विजेतेपद

IND vs ZIM: तिसऱ्या टी20साठी भारताच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत
भारतीय सब-ज्युनियर पुरुष हॉकी संघाने मागील सामन्यात पाकिस्तानला ७-३ अशा फरकाने पराभूत केले होते. विजेतेपदाच्या सामन्यात,अचूक पास आणि शिस्तबद्ध डावपेचांच्या जोरावर भारताने सुरुवातीलाच आघाडी घेतली. भारताचा पहिला गोल पहिल्या हाफच्या ५ व्या मिनिटाला झाला, त्यानंतर कर्णधार केतन कुशवाहाने १२ व्या मिनिटाला आणि शाहरुख अलीने १३ व्या मिनिटाला गोल करून भारताला ३-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पाकिस्तानकडून मोहम्मद उस्मानने १६ व्या मिनिटाला गोल केला, पण तो पहिला आणि शेवटचा गोल राहिला. त्यानंतर त्यांना गोल करता आला नाही. एफआयएच युथ हॉकी ५एस आशियाई चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी एफआयएच युथ हॉकी ५एस विश्वचषक स्पर्धेतही आपले स्थान निश्चित केले आहे.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒. 𝐆𝐋𝐎𝐑𝐘. 𝐑𝐄𝐖𝐀𝐑𝐃𝐄𝐃. 🥇🇮🇳 To honour Team India’s gold medal-winning campaign at the Men’s & Women’s Youth Hockey5s Asian Championship Muscat 2026, Hockey India has announced a cash award of ₹2 lakh for each player and ₹1 lakh for each member of the… pic.twitter.com/bKR6QWAhNn — Hockey India (@TheHockeyIndia) July 25, 2026
𝐆𝐫𝐢𝐭. 𝐏𝐫𝐢𝐝𝐞. 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧. 🥈🇮🇳 To honour Team India’s silver-medal finish at the Men’s & Women’s Youth Hockey5s Asian Championship Muscat 2026, Hockey India has announced a cash award of ₹1 lakh for each player and ₹50,000 for each member of the support… pic.twitter.com/Np01Q9ae2U — Hockey India (@TheHockeyIndia) July 25, 2026
अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर, हॉकी इंडियाने भारतीय युवा खेळाडूंसाठी रोख पारितोषिकांची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक खेळाडूला २ लाख रुपये, तर सपोर्ट स्टाफच्या प्रत्येक सदस्याला १ लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाईल. एफआयएच युथ हॉकी ५एस आशियाई चॅम्पियनशिपच्या महिलांच्या स्पर्धेत, भारतीय सब-ज्युनियर संघाने चीनविरुद्ध २-४ अशा अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात पराभव पत्करल्यानंतर रौप्य पदक जिंकले.भारतीय महिला संघासाठीही हॉकी इंडियाने रोख पारितोषिकांची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक खेळाडूला १ लाख रुपये, तर सपोर्ट स्टाफच्या प्रत्येक सदस्याला ५०,००० रुपये रोख दिले जातील.
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