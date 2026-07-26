‘Mann Ki Baat’मध्ये पंतप्रधान मोदींचा कारगिल वीरांना सलाम; अजून कोणते 5 मुद्दे मांडले जाणून घ्या…

भाषणाच्या सुरुवातीलाच मोदी म्हणाले की, काही तारखा अशा असतात ज्या प्रत्येक भारतीयांच्या मनात कोरल्या जातात. 26 जुलै हा त्यापैंकी एक आहे. कारगिल युद्धात भारतीय जवानांनी दाखवलेले धैर्य आणि त्याग देश कधीही विसरता येणार नाही. या शूर सैनिकांमुळेच देशाचे मस्तक अभिमानाने उंच राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.(Mann Ki Baat:)
पाण्याच्या प्रश्नावर बोलताना पंतप्रधानांनी देशभर सुरू असलेल्या जलसंधारणाच्या उपक्रमांचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, आता पावसाचे पाणी साठवण्याचा विचार केवळ सरकारी योजनेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो लोकांचा सहभाग असलेली चळवळ बनत आहे. अनेक राज्यांमध्ये गावकऱ्यांनी तलाव, विहिरी आणि जलसाठे नव्याने विकसित करून पाण्याची समस्या कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अशा प्रयत्नांमुळे भविष्यातील पाणीटंचाईवर मोठ्या प्रमाणात मात करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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भारतीय विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय विज्ञान स्पर्धांमध्ये केलेल्या कामगिरीचाही मोदींनी विशेष उल्लेख केला. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि गणित या विषयांतील जागतिक ऑलिम्पियाडमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले यश संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. कठोर मेहनत, जिद्द आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या बळावर भारतीय युवक जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अंतराळ क्षेत्रात भारत झपाट्याने प्रगती करत असल्याचे सांगताना मोदी यांनी खासगी कंपन्यांच्या सहभागाचेही कौतुक केले. भारतातील तरुण संशोधक आणि स्टार्टअप्स आता नवीन तंत्रज्ञान विकसित करत असून, देशाचे पहिले खासगी रॉकेट हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात अंतराळ संशोधनात भारताची भूमिका आणखी मजबूत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
क्रीडा क्षेत्रातील यशाबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी भारतीय खेळाडूंचे अभिनंदन केले. विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, त्यामुळे जगभरात भारताचा सन्मान वाढला आहे, असे त्यांनी सांगितले. विशेषतः बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूने जपान ओपन स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावून भारतीय क्रीडा इतिहासात नवा अध्याय लिहिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला क्रिकेट संघाच्या कामगिरीचाही त्यांनी गौरव केला. ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर भारतीय महिला संघाने मिळवलेला कसोटी विजय हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगत त्यांनी संपूर्ण संघाचे कौतुक केले. महिलांची वाढती कामगिरी देशातील नव्या पिढीला प्रेरणा देणारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाच्या शेवटी मोदी यांनी केरळमधील एका शाळेतील अनोख्या शैक्षणिक प्रयोगाचाही उल्लेख केला. विद्यार्थ्यांना संस्कृत भाषा खेळाच्या माध्यमातून शिकवण्याचा हा उपक्रम अभिनव असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण अधिक रंजक करण्यासाठी अशा कल्पनांची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
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याशिवाय आगामी स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरावर तिरंगा फडकवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. देशप्रेमाची भावना अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रत्येकाने या मोहिमेत उत्साहाने सहभागी व्हावे, तसेच विविध राष्ट्रीय उपक्रमांबाबत आपले विचार मांडावेत, असे सांगत त्यांनी आपल्या संवादाचा समारोप केला.