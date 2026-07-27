Guru Purnima 2026: गुरुपौर्णिमेनिमित्त अंगणात काढा ‘या’ सुंदर डिझाईनची रांगोळी, घरात येईल सकारात्मक ऊर्जा

यंदाच्या वर्षी २९ जुलैला गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे. हिंदू धर्मात गुरुपौर्णिमेला खूप जास्त महत्व आहे. आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा असे सुद्धा म्हंटले जाते. हा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो. याच दिवशी वेद व्यासजींचा जन्म झाला होता. गुरूंप्रति आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. त्यामुळे यंदाची गुरुपौर्णिमा आणखीनच स्पेशल करण्यासाठी अंगणात या सुंदर डिझाईनची रांगोळी नक्कीच काढा. रांगोळी काढल्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा कायम टिकून राहते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. (फोटो सौजन्य – pinterest)