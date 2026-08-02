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Angkor Wat: भगवान विष्णूंना समर्पित जगातील सर्वात विशाल मंदिर; काय आहे त्याचे धार्मिक महत्त्व

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

कंबोडियातील अंगकोरवाट हे जगातील सर्वात मोठे हिंदू मंदिर आणि भगवान विष्णूंना समर्पित भव्य धार्मिक स्मारक म्हणून ओळखले जाते. भारतीय संस्कृती, वैष्णव परंपरा आणि अप्रतिम स्थापत्यकलेचा संगम असलेले हे मंदिर आजही सनातन संस्कृतीच्या वैभवाची साक्ष देत जगभरातील लाखो पर्यटक आणि भाविकांना आकर्षित करते.

फोटो सौजन्य- गुगल

फोटो सौजन्य- गुगल

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विस्तार
  • कंबोडियातील अंगकोरवाट हे जगातील सर्वात मोठे हिंदू मंदिर मानले जाते
  • भगवान विष्णूंना समर्पित जगातील सर्वात विशाल मंदिर
  • कंबोडियाच्या राष्ट्रीय ध्वजावर अंगकोरवाटचे चित्र असून ते देशाच्या सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक आहे
 

कंबोडियातील अंगकोरवाट हे केवळ जगातील सर्वात मोठे मंदिर नाही, तर हिंदू संस्कृती, भारतीय स्थापत्यकला आणि सनातन परंपरेचे जागतिक स्तरावरील सर्वोच्च प्रतीक मानले जाते. सुमारे ४०२ एकर (१६२.६ हेक्टर) क्षेत्रात पसरलेले हे भव्य मंदिर भगवान विष्णूंना समर्पित आहे. त्याच्या भव्यतेमुळे, शिल्पवैभवामुळे आणि धार्मिक महत्त्वामुळे अंगकोरवाटला जगातील आश्चर्यकारक स्थापत्यकृतींपैकी एक मानले जाते.

१९९२ मध्ये युनेस्कोने (UNESCO) या मंदिराचा जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Site) म्हणून समावेश केला. आज हे मंदिर कंबोडियाची राष्ट्रीय ओळख बनले असून, त्याचे चित्र देशाच्या राष्ट्रीय ध्वजावरही आहे. जगातील फारच कमी देशांच्या ध्वजावर एखाद्या मंदिराचे चित्र आहे आणि त्या दृष्टीने कंबोडिया विशेष ठरतो.

अंगकोरवाटची निर्मिती

अंगकोरवाटची उभारणी बाराव्या शतकात ख्मेर साम्राज्याचे पराक्रमी राजा सूर्यवर्मन दुसरा (इ.स. १११३–११५०) यांनी केली. प्रारंभी हे मंदिर भगवान विष्णूंना समर्पित हिंदू मंदिर म्हणून बांधण्यात आले. त्या काळात ख्मेर साम्राज्यावर भारतीय संस्कृतीचा आणि वैष्णव परंपरेचा मोठा प्रभाव होता. नंतरच्या काळात कंबोडियामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रसार झाल्यानंतर मंदिरात बौद्ध उपासना सुरू झाली. तरीही आजही मंदिराच्या रचनेत, शिल्पांमध्ये आणि संकल्पनेत हिंदू धर्माचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसून येते.

नावाचा अर्थ

‘अंगकोर’ हा शब्द संस्कृतमधील ‘नगर’ या शब्दापासून तयार झाला असून त्याचा अर्थ ‘शहर’ असा होतो. ‘वाट’ हा ख्मेर भाषेतील शब्द असून त्याचा अर्थ ‘मंदिर’ असा आहे. त्यामुळे ‘अंगकोरवाट’ म्हणजे ‘मंदिरांचे महानगर’ किंवा ‘मंदिरांचे शहर’ असा अर्थ होतो.

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जगातील सर्वात विशाल मंदिर

अंगकोरवाट हे सुमारे ४०२ एकर क्षेत्रावर उभारलेले असून जगातील सर्वात मोठे धार्मिक स्मारक म्हणून ओळखले जाते. मंदिराभोवती सुमारे १९० मीटर रुंद खंदक असून तो मंदिराला चारही बाजूंनी वेढतो. या खंदकामुळे मंदिर अधिक भव्य आणि सुरक्षित दिसते. मंदिराकडे जाणारा दगडी पूल, उंच तटबंदी आणि विशाल प्रवेशद्वार पाहून त्या काळातील स्थापत्यकलेची प्रगत पातळी लक्षात येते.

मेरू पर्वताची प्रतीकात्मक रचना

अंगकोरवाटची संपूर्ण रचना हिंदू पुराणांतील सुमेरू (मेरू) पर्वताच्या संकल्पनेवर आधारित आहे. हिंदू धर्मानुसार मेरू पर्वत हे देवतांचे निवासस्थान मानले जाते. मंदिराच्या मध्यभागी असलेले पाच उंच मनोरे हे मेरू पर्वताच्या पाच शिखरांचे प्रतीक आहेत. मध्यवर्ती मनोरा सुमारे ६५ मीटर उंच असून संपूर्ण मंदिराच्या वास्तुरचनेचे केंद्र आहे.

अप्रतिम शिल्पकला

अंगकोरवाटच्या भिंतींवर हजारो मीटर लांबीची कोरीव शिल्पे आहेत. ही शिल्पे भारतीय पुराणे, महाकाव्ये आणि धार्मिक कथांचे जिवंत चित्रण करतात.

त्यामध्ये विशेषत समुद्रमंथन

रामायणातील युद्धप्रसंग

महाभारतातील कुरुक्षेत्र युद्ध

विष्णूंचे विविध अवतार

स्वर्ग आणि नरक यांचे चित्रण

देव, गंधर्व, अप्सरा आणि यक्ष यांच्या मूर्ती, मंदिरात सुमारे १,५०० हून अधिक अप्सरांच्या सुंदर शिल्पाकृती कोरल्या आहेत. प्रत्येक शिल्पाचा चेहरा, दागिने आणि केशरचना वेगवेगळी असल्याचे अभ्यासक सांगतात.

स्थापत्यशास्त्राचा अद्भुत नमुना

मंदिराच्या बांधकामासाठी लाखो टन वाळूचा दगड वापरण्यात आला. हे दगड दूरवरच्या पर्वतांमधून नदीमार्गे आणले गेल्याचे मानले जाते. मंदिराची रचना इतकी अचूक आहे की सूर्याच्या दिशेनुसार प्रकाशाचे नियोजन, प्रवेशमार्गांची सममिती आणि मनोऱ्यांची मांडणी आजही अभियंते आणि वास्तुविशारदांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे.

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पश्चिमाभिमुख मंदिर

बहुतेक हिंदू मंदिरे पूर्वाभिमुख असतात; मात्र अंगकोरवाट पश्चिमाभिमुख आहे. याबाबत विविध मते आहेत. काही इतिहासकारांच्या मते, हे मंदिर विष्णूंशी संबंधित धार्मिक परंपरेनुसार पश्चिमाभिमुख ठेवण्यात आले, तर काहींच्या मते ते राजाच्या स्मारकाचे स्वरूपही दर्शवते. या विषयावर अभ्यासकांमध्ये वेगवेगळी मते आढळतात.

भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव

इ.स.च्या पहिल्या सहस्रकात भारत आणि आग्नेय आशियामध्ये व्यापारी, सांस्कृतिक आणि धार्मिक संबंध मोठ्या प्रमाणात होते. संस्कृत भाषा, हिंदू धर्म, रामायण, महाभारत, देवतांची उपासना आणि भारतीय स्थापत्यशैली यांचा प्रभाव ख्मेर साम्राज्यावर पडला. अंगकोरवाट हे त्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे सर्वोत्तम उदाहरण मानले जाते.

युनेस्कोचा जागतिक वारसा

१९९२ मध्ये अंगकोरवाटला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर मंदिराच्या संवर्धनासाठी अनेक देश, पुरातत्त्व संस्था आणि तज्ज्ञांनी संयुक्तपणे काम केले. आज येथे दरवर्षी लाखो पर्यटक आणि भाविक भेट देतात.

अंगकोरवाट हे केवळ एक मंदिर नाही, तर सनातन संस्कृतीचा, भारतीय स्थापत्यकलेचा आणि मानवाच्या सर्जनशीलतेचा जागतिक स्तरावरील अमूल्य ठेवा आहे. भगवान विष्णूंना समर्पित असलेले हे भव्य विष्णुधाम आजही हजारो वर्षांपूर्वीच्या भारतीय सांस्कृतिक प्रभावाची साक्ष देते. भव्य वास्तुरचना, अप्रतिम शिल्पकला, धार्मिक तत्त्वज्ञान आणि ऐतिहासिक महत्त्व यांचा संगम असलेले अंगकोरवाट हे प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अंगकोरवाट मंदिर कुठे आहे?

    Ans: अंगकोरवाट मंदिर कंबोडियातील सिएम रीप (Siem Reap) शहराजवळ स्थित असून, ते जगातील सर्वात मोठे हिंदू मंदिर मानले जाते.

  • Que: अंगकोरवाट मंदिराची रचना कशावर आधारित आहे?

    Ans: मंदिराची वास्तुरचना हिंदू धर्मातील मेरू पर्वताच्या संकल्पनेवर आधारित असून, मध्यभागी असलेले पाच मनोरे मेरू पर्वताच्या पाच शिखरांचे प्रतीक मानले जातात.

  • Que: अंगकोरवाट मंदिर कंबोडियासाठी इतके महत्त्वाचे का आहे?

    Ans: हे मंदिर कंबोडियाच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे प्रतीक आहे. इतकेच नव्हे, तर त्याचे चित्र कंबोडियाच्या राष्ट्रीय ध्वजावरही आहे.

Web Title: Angkor wat world largest lord vishnu temple religious significance history

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Published On: Aug 02, 2026 | 03:20 PM

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