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जुलै २०२६ मध्ये मारुती सुझुकीची विक्रमी कामगिरी; २.४ लाख वाहनांची विक्री, देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ

Updated On: Aug 02, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

मारुती सुझुकीने जुलै २०२६ मध्ये २,४१,४२१ वाहनांची विक्री करून ३४% ची दमदार वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. भारतीय बाजारात २ लाख वाहनांचा टप्पा पार करत कंपनीने देशांतर्गत विक्रीचा नवा विक्रम रचला आहे. एन्ट्री-लेव्हल गाड्या आणि एसयूव्ही श्रेणीतील मजबूत मागणीमुळे ही विक्रमी कामगिरी साध्य झाली आहे.

जुलै २०२६ मध्ये मारुती सुझुकीची विक्रमी कामगिरी; २.४ लाख वाहनांची विक्री, देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • जुलै २०२६ मध्ये मारुती सुझुकीने एकूण २,४१,४२१ वाहनांची विक्रमी विक्री करत ३४ टक्के वार्षिक वाढ साध्य केली आहे.
  • कंपनीने भारतीय बाजारात २,००,१२३ वाहनांची थेट विक्री करून देशांतर्गत बाजारात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा टप्पा गाठला आहे.
  • एसयूव्ही, एमपीव्ही आणि एन्ट्री-लेव्हल कार्सच्या जबरदस्त मागणीमुळे कंपनीच्या देशांतर्गत विक्रीला मोठी गती मिळाली आहे.

भारतातील अग्रगण्य कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीने जुलै २०२६ मध्ये विक्रीचा नवा टप्पा गाठला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणीच्या बळावर कंपनीने जुलै २०२६ मध्ये एकूण २,४१,४२१ वाहनांची विक्री केली आहे. जुलै २०२५ मधील १,८०,५२६ वाहनांच्या तुलनेत यंदा कंपनीच्या एकूण विक्रीत ३४% ची भरीव वाढ झाली आहे.

गेल्या महिन्यात मारुती सुझुकीने भारतीय बाजारात २,००,१२३ वाहने डीलर्सकडे पाठवून देशांतर्गत विक्रीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. जुलै २०२५ मधील १,४०,५७० वाहनांच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल ४२% आहे.

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विविध विभागांमधील विक्रीचा आढावा

मिनी सेगमेंट: जीएसटी दरातील कपात आणि इंधन-कार्यक्षम गाड्यांची वाढती मागणी यामुळे एन्ट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये जोरदार वाढ पाहायला मिळाली. ऑल्टो ८०० आणि एस-प्रेसो या दोन मॉडेल्सची मिळून जुलै २०२६ मध्ये १२,६३४ युनिट्स विक्री झाली. जुलै २०२५ मधील ६,८२२ युनिट्सच्या तुलनेत ही तब्बल ८५% ची वार्षिक वाढ आहे.

कॉम्पॅक्ट आणि मिड-साईज सेगमेंट: सेलेरिओ, वॅगनआर, स्विफ्ट, डिझायर आणि बलेनो या मॉडेल्सचा समावेश असलेल्या या श्रेणीमध्ये जुलै २०२६ मध्ये ९०,८२२ युनिट्सची विक्री झाली. जुलै २०२५ मधील ६५,८४० युनिट्सच्या तुलनेत यात ३८% ची वाढ झाली आहे.

युटिलिटी व्हेईकल्स: एसयूव्ही आणि एमपीव्ही विभागातील मागणीत मोठी तेजी दिसून आली. फ्रॉन्क्स, ब्रेझा, एर्टिगा, व्हिक्टोरिस, ग्रँड विटारा, एक्सएल६, जिम्नी, ई-विटारा आणि इनव्हिक्टो या मॉडेल्सची एकूण ७८,८५१ युनिट्स विक्री झाली, जी जुलै २०२५ मधील ५२,७७३ युनिट्सपेक्षा ४९% जास्त आहे.

व्हॅन आणि हलकी व्यावसायिक वाहने: व्हॅन सेगमेंटमध्ये कंपनीच्या ईको कारची १३,८९६ युनिट्स विक्री झाली, ज्यामध्ये १३% वाढ नोंदवली गेली. तसेच, सुपर कॅरी या हलक्या व्यावसायिक वाहनाची ३,९२० युनिट्स विक्री झाली असून यात ४०% ची वाढ दिसून आली.

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OEM पुरवठा आणि निर्यात

मारुती सुझुकी टोयोटा किर्लोस्कर मोटरला काही रीबॅज्ड मॉडेल्स पुरवते. जुलै २०२६ मध्ये या माध्यमातून ११,२४२ वाहनांची विक्री झाली. यासह कंपनीची एकूण देशांतर्गत विक्री २,११,३६५ युनिट्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या १,४८,७८१ युनिट्सच्या तुलनेत ४२% जास्त आहे.

दुसरीकडे, देशांतर्गत बाजारात उदंड प्रतिसाद मिळाला असला तरी निर्यातीत मात्र किंचित घट झाली आहे. जुलै २०२६ मध्ये मारुती सुझुकीने ३०,०५६ वाहने परदेशात पाठवली, जी जुलै २०२५ मधील ३१,७४५ वाहनांच्या तुलनेत ५% कमी आहे.

Web Title: Maruti suzuki july 2026 sales record growth auto news marathi

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Published On: Aug 02, 2026 | 03:07 PM

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