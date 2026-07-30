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मधुमेहापासून ते अगदी वाढलेले वजन कमी करण्यापर्यंत दालचिनी ठरेल खूप जास्त गुणकारी, जाणून घ्या फायदे

भारतीय स्वयंपाक घरातील अतिशय सुगंधी मसाला म्हणजे दालचिनी. दालचिनीचा वापर जेवण बनवताना केला जातो. यामुळे पदार्थाची चव वाढवण्यासोबतच सुगंध सुद्धा वाढतो. दालचिनीमध्ये अँटी ऑक्सिडंट्स आणि इतर आवश्यक पोषक घटक सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर असतात. त्यामुळे वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी कोणत्याही सप्लिमेंट्सचे सेवन कारण्याऐवजी दालचिनीच्या पाण्याचे सेवन करावे. यामुळे पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर झपाट्याने कमी होईल. पण दालचिनीचे सेवन करताना थोडीशी काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा शरीराला हानी पोहचू शकते. चला तर जाणून घेऊया दालचिनीचे सेवन केल्यास शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:54 AM
मधुमेहापासून ते अगदी वाढलेले वजन कमी करण्यापर्यंत दालचिनी ठरेल खूप जास्त गुणकारी, जाणून घ्या फायदे

मधुमेहापासून ते अगदी वाढलेले वजन कमी करण्यापर्यंत दालचिनी ठरेल खूप जास्त गुणकारी, जाणून घ्या फायदे

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1 / 5 दालचिनीचे सेवन केल्यामुळे रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत करतात.

दालचिनीचे सेवन केल्यामुळे रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत करतात.

2 / 5 जेवणानंतर पोट फुगणे, गॅस होणे किंवा अपचनाचा त्रास होत असेल तर कोमट पाण्यात थोडीशी दालचिनी पावडर टाकून प्यायल्या गॅस आणि अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळेल.

जेवणानंतर पोट फुगणे, गॅस होणे किंवा अपचनाचा त्रास होत असेल तर कोमट पाण्यात थोडीशी दालचिनी पावडर टाकून प्यायल्या गॅस आणि अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळेल.

3 / 5 दालचिनी कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्सच्या पातळीवर सकारात्मक परिणाम करते. रक्तवाहिन्यांमध्ये साचून राहिलेले खराब कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी आहारात योग्य प्रमाणात दालचिनीचे सेवन करावे.

दालचिनी कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्सच्या पातळीवर सकारात्मक परिणाम करते. रक्तवाहिन्यांमध्ये साचून राहिलेले खराब कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी आहारात योग्य प्रमाणात दालचिनीचे सेवन करावे.

4 / 5 ओट्स, लापशी, स्मूदी, दही किंवा फळांच्या सॅलडवर मीठ टाकण्याऐवजी थोडीशी दालचिनी पावडर टाकावी. यामुळे फळांची चव वाढते आणि अपचनाचा त्रास होत नाही.

ओट्स, लापशी, स्मूदी, दही किंवा फळांच्या सॅलडवर मीठ टाकण्याऐवजी थोडीशी दालचिनी पावडर टाकावी. यामुळे फळांची चव वाढते आणि अपचनाचा त्रास होत नाही.

5 / 5 शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण करण्यासाठी दालचिनी फायदेशीर ठरते. पण केवळ दालचिनीवर अवलंबून न राहता संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि भरपूर पाणी पिणे शुद्ध तितकेच आवश्यक आहे.

शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण करण्यासाठी दालचिनी फायदेशीर ठरते. पण केवळ दालचिनीवर अवलंबून न राहता संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि भरपूर पाणी पिणे शुद्ध तितकेच आवश्यक आहे.

Web Title: From managing diabetes to losing excess weight cinnamon proves to be highly beneficial

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Published On: Jul 30, 2026 | 10:54 AM

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