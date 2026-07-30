मधुमेहापासून ते अगदी वाढलेले वजन कमी करण्यापर्यंत दालचिनी ठरेल खूप जास्त गुणकारी, जाणून घ्या फायदे

भारतीय स्वयंपाक घरातील अतिशय सुगंधी मसाला म्हणजे दालचिनी. दालचिनीचा वापर जेवण बनवताना केला जातो. यामुळे पदार्थाची चव वाढवण्यासोबतच सुगंध सुद्धा वाढतो. दालचिनीमध्ये अँटी ऑक्सिडंट्स आणि इतर आवश्यक पोषक घटक सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर असतात. त्यामुळे वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी कोणत्याही सप्लिमेंट्सचे सेवन कारण्याऐवजी दालचिनीच्या पाण्याचे सेवन करावे. यामुळे पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर झपाट्याने कमी होईल. पण दालचिनीचे सेवन करताना थोडीशी काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा शरीराला हानी पोहचू शकते. चला तर जाणून घेऊया दालचिनीचे सेवन केल्यास शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)