Sonu Sood Birthday : इंजिनिअर ते बॉलिवूड स्टार! ‘दबंग’चा खलनायक ते कोविडमधील ‘रिअल हिरो’; असा आहे सोनू सूदचा प्रेरणादायी प्रवास

Sonu Sood Birthday: बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद आज (३० जुलै) आपला ५२ वा वाढदिवस साजरा करत आहे( Sonu Sood Birthday). पडद्यावर खलनायकाच्या दमदार भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या सोनू सूदने कोविड-१९ महामारीच्या काळात लाखो गरजूंना मदतीचा हात देत खऱ्या आयुष्यातील ‘रिअल हिरो’ म्हणून नवी ओळख निर्माण केली. अभिनय आणि समाजसेवा या दोन्ही क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या सोनू सूदचा प्रवास जाणून घ्या
३० जुलै १९७३ रोजी पंजाबमधील मोगा येथे जन्मलेल्या सोनू सूदने नागपूरमधून इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षणादरम्यानच त्याने मॉडेलिंग क्षेत्रात पाऊल ठेवले. मॉडेलिंगमध्ये मिळालेल्या यशामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्याने अभिनयालाच करिअर म्हणून निवडण्याचा निर्णय घेतला.
१९९९ मध्ये सोनू सूदने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. अनेक तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये त्याने प्रभावी भूमिका साकारल्या. विशेषतः अभिनेता नागार्जुनसोबतच्या ‘सुपर’ या चित्रपटातील खलनायकाची भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली.
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२००२ मध्ये ‘शहीद-ए-आझम’ या चित्रपटातून त्याने बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर ‘युवा’, ‘आशिक बनाया आपने’, ‘जोधा अकबर’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्याने महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. मात्र, सलमान खानच्या ‘दबंग’ चित्रपटातील ‘छेदी सिंह’ या खलनायकाच्या भूमिकेने त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. या भूमिकेनंतर तो बॉलिवूडमधील आघाडीच्या खलनायकांपैकी एक म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
सोनू सूदने भारतीय चित्रपटांपुरतेच स्वतःला मर्यादित ठेवले नाही. २०१७ मध्ये तो आंतरराष्ट्रीय स्टार जॅकी चॅनसोबत ‘कुंग फू योगा’ या चित्रपटात झळकला. या चित्रपटातील त्याच्या अभिनय आणि अॅक्शनचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले.
२०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीदरम्यान देशभरात लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर हजारो स्थलांतरित कामगार आपल्या गावी जाण्यासाठी अडकले होते. अशा वेळी सोनू सूदने स्वतः पुढाकार घेत अनेक कामगारांना बस, रेल्वे आणि इतर माध्यमांतून सुरक्षितपणे त्यांच्या घरी पोहोचवले. याशिवाय शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, ऑक्सिजन, औषधे, रोजगार आणि आर्थिक मदत अशा विविध माध्यमांतूनही त्याने असंख्य गरजूंना सहाय्य केले.
त्याच्या या कार्यामुळे लोकांनी तो’रिअल हिरो’ आणि ‘गरिबांचा तारणहार’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. आजही तो विविध सामाजिक उपक्रमांद्वारे गरजूंच्या मदतीसाठी कार्यरत आहे.
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सोनू सूद ने १९९६ मध्ये त्याची कॉलेजमैत्रीण सोनाली सूद हिच्याशी विवाह केला. शिक्षणादरम्यान सुरू झालेली त्यांची मैत्री पुढे प्रेमात बदलली. या दाम्पत्याला दोन मुले आहेत. सोनाली नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करते, तर सोनू सूद अभिनय, कुटुंब आणि समाजसेवा यांचा समतोल राखत आपली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडत आहेत.
आज ५२व्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांसह अनेक सेलिब्रिटी सोशल मीडियावरून सोनू सूदवर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. पडद्यावरील खलनायकापासून खऱ्या आयुष्यातील ‘रिअल हिरो’पर्यंतचा त्याचा प्रवास आजही लाखो तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.