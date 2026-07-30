बिहार हादरलं! जेवण वाढण्याच्या वादातून दिराने वहिनीचे शिर धडापासून वेगळे केले, घटनेने परिसरात खळबळ

Ulhasnagar Crime News: गांजा विक्रीवर पोलिसांचा आणखी एक घाव; ४२५ ग्रॅम गांजासह आरोपी अटकेत
मिळालेल्या माहितीनुसार, जहानाबाद जिल्ह्यातील पारसबिघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चैनपुरा इमादपूर गावात सदर घटना घडून आली. बुधवारी सकाळी ९ वाजताच्या सुमारात दिराने धारदार शस्त्राने त्याच्या वहिनीचा गळा चिरुन तिची निघृण हत्या केली. समोर आलेल्या माहितीनुसार, नराधम मेहुणा कुणाल कुमार वगळता घरातील इतर सदस्य भात पेरणीसाठी शेतात गेले होते आणि घटनेवळी फक्त दिर आणि त्याची वहिनी घरी उपस्थित होते.
सांगितले जात आहे की, घटनेवेळी कुणालने आपल्या वहिनीकडे जेवणाची मागणी केली. यानंतर वहिनी अंशु दिरासाठी ताट वाढायला गेली. जेवण वाढताना तिच्या हातांना काहीशी माती लागलेली होती. यावरुन दोघांमध्ये वाद सुरु झाला. या वादानंतर सनकी दिराने रागाच्या भरात वहिनीला जमिनीवर आपटले आणि तिला बेदम मारहाण केली. यानंतरही जेव्हा त्याचे मन भरले नाही तेव्हा त्याने एका कुऱ्हाडीने वहिनीचे शिर चिरले आणि घटनास्थळावरुन तो फरार झाला. या घटनेनंतर २२ वर्षांची अंशु म्हणजेच आरोपीच्या वहिनीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या खळबळजनक हत्येची बातमी परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली आणि घटनास्थळी लोकांची गर्दी जमा झाली.
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घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. माहितीनुसार, पोलिसांनी आरोपी दिराला अटक केली असून पिडितेच्या मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. एक वर्षांआधीच अंशुचे धर्मेंद्र कुमार नावाच्या मुलासोबत लग्न झाले होते. लग्नाच्या एका वर्षांतच मुलीची अशी हत्या झाल्याने आई-वडिल दु:खात असून संपूर्ण कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. मुलीचे माहेर हे अरवल जिल्ह्यातील माणिकपूर पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या गोनपुरा गावात आहे.