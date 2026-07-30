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बिहार हादरलं! जेवण वाढण्याच्या वादातून दिराने वहिनीचे शिर धडापासून वेगळे केले, घटनेने परिसरात खळबळ

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:46 AM IST
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सारांश

Bihar Crime : बिहारच्या जहानाबादमध्ये जेवण वाढण्याच्या किरकोळ वादातून दिराने २२ वर्षीय वहिनीची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

बिहार हादरलं! जेवण वाढण्याच्या वादातून दिराने वहिनीचे शिर धडापासून वेगळे केले, घटनेने परिसरात खळबळ

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • जेवण वाढताना झालेल्या किरकोळ वादानंतर दिराने वहिनीवर जीवघेणा हल्ला केला.
  • हल्ल्यात २२ वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला; आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला.
  • पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून तपास सुरू केला आहे.
खरं बघायला गेलं तर दिर आणि वहिनीचे नाते फार खास मानले जाते. यात प्रेम, आदर, मित्रत्व अशा अनेक भावना असतात. कधीकधी वहिनी दिरासाठी एक आई बनते तर कधी एक मैत्रिण… सासरी मित्रत्वाची भावना मुलीला दिराकडूनच मिळत असते. पण वेळ आली की नात्यातील जवळचा व्यक्तीही आपल्यासाठी किती घातक ठरु शकते याचे उदाहरण आपल्याला आताच्या घटनेतून पाहायला मिळते. बिहारच्या जहानाबादमध्ये एक दिर महिलेसाठी राक्षस बनला आणि त्याने किरकोळ कारणावरुन आपल्या वहिनीचा खून केला. हत्येमागचे कारण फार धक्कादायक असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, जहानाबाद जिल्ह्यातील पारसबिघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चैनपुरा इमादपूर गावात सदर घटना घडून आली. बुधवारी सकाळी ९ वाजताच्या सुमारात दिराने धारदार शस्त्राने त्याच्या वहिनीचा गळा चिरुन तिची निघृण हत्या केली. समोर आलेल्या माहितीनुसार, नराधम मेहुणा कुणाल कुमार वगळता घरातील इतर सदस्य भात पेरणीसाठी शेतात गेले होते आणि घटनेवळी फक्त दिर आणि त्याची वहिनी घरी उपस्थित होते.

सांगितले जात आहे की, घटनेवेळी कुणालने आपल्या वहिनीकडे जेवणाची मागणी केली. यानंतर वहिनी अंशु दिरासाठी ताट वाढायला गेली. जेवण वाढताना तिच्या हातांना काहीशी माती लागलेली होती. यावरुन दोघांमध्ये वाद सुरु झाला. या वादानंतर सनकी दिराने रागाच्या भरात वहिनीला जमिनीवर आपटले आणि तिला बेदम मारहाण केली. यानंतरही जेव्हा त्याचे मन भरले नाही तेव्हा त्याने एका कुऱ्हाडीने वहिनीचे शिर चिरले आणि घटनास्थळावरुन तो फरार झाला. या घटनेनंतर २२ वर्षांची अंशु म्हणजेच आरोपीच्या वहिनीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या खळबळजनक हत्येची बातमी परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली आणि घटनास्थळी लोकांची गर्दी जमा झाली.

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घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. माहितीनुसार, पोलिसांनी आरोपी दिराला अटक केली असून पिडितेच्या मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. एक वर्षांआधीच अंशुचे धर्मेंद्र कुमार नावाच्या मुलासोबत लग्न झाले होते. लग्नाच्या एका वर्षांतच मुलीची अशी हत्या झाल्याने आई-वडिल दु:खात असून संपूर्ण कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. मुलीचे माहेर हे अरवल जिल्ह्यातील माणिकपूर पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या गोनपुरा गावात आहे.

 

Web Title: Bihar jehanabad devar killed bhabhi over food dispute police arrested

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Published On: Jul 30, 2026 | 10:45 AM

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