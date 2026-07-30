गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Sooryanvanshi Now Vice Captain In Duleep Trophy For East Zone Ishan Kishan Lead The Captaincy

Duleep Trophy: अवघ्या 15 व्या वर्षी भारताची कमान Vaibhav Sooryavanshi च्या हाती! झाला उपकर्णधार, मोठी जबाबदारी

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:44 AM IST
जाहिरात
सारांश

Duleep Trophy: IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील शानदार पदार्पणानंतर, वैभव सूर्यवंशीची आता २०२६-२७ हंगामापासून सुरू होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीसाठी पूर्व विभागाचा उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Duleep Trophy मध्ये वैभव भूषवणार उपकर्णधारपद (फोटो सौजन्य - Instagram)

Duleep Trophy मध्ये वैभव भूषवणार उपकर्णधारपद (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दुलीप ट्रॉफीसाठी वैभव सूर्यवंशीची उपकर्णधार म्हणून निवड 
  • पूर्व विभागाचा उपकर्णधार, तर इशान किशन झाला कर्णधार 
  • यातून वैभव सूर्यवंशी लाल चेंडू कसा हाताळतो आणि त्याचे नेतृत्वगुण कसे आहेत, हेदेखील दिसून येईल
ईस्ट झोनने १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला दुलीप ट्रॉफीसाठी उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. ईशान किशनच्या नेतृत्वाखालील संघात मोहम्मद शमी आणि मुकेश कुमार या दोन कसोटीपटूंचाही समावेश आहे. दोघेही भारतीय संघात परतण्यास उत्सुक आहेत. रियान पराग आणि आकाशदीप अजूनही त्यांच्या शस्त्रक्रियेतून पूर्णपणे बरे झालेले नाहीत, त्यामुळे दोघांनाही संघात स्थान मिळालेले नाही. आकाशदीपवर पाठीची शस्त्रक्रिया झाली आहे, तर पराग आयपीएल २०२६ नंतर उजव्या खांद्याच्या शस्त्रक्रियेतून सावरत आहे.

वैभव सूर्यवंशी ईस्ट झोनसाठी सलामी देणार

संघाकडे पाहता, असे दिसते की १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बंगालचा अनुभवी खेळाडू Duleep Trophy मध्ये अभिमन्यू ईश्वरनसोबत सलामी देईल. वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत केवळ आठ प्रथम-श्रेणी सामने खेळले असून, १२ डावांमध्ये १७.२५ च्या सरासरीने २०७ धावा केल्या आहेत, ज्यात त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या ९३ आहे. त्याने गेल्या वर्षी बिहारकडून आपला शेवटचा प्रथम-श्रेणी सामना मेघालयाविरुद्ध रणजी प्लेट लीग सामन्यात खेळला होता.

India Vs Sri Lanka: 3 स्पिनर्स, पंत IN प्रसिद्ध कृष्णा-पडिक्कल Out, श्रीलंकाविरुद्ध भारताचा मजबूत Playing XI संघ

पुनरागमनासाठी उत्सुक असलेले तीन अनुभवी खेळाडू

गेल्या वर्षीच्या अखेरीस इंडिया ‘अ’ संघातून आपले स्थान गमावल्यानंतर अभिमन्यू ईश्वरन पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. ११३ प्रथम-श्रेणी सामने खेळलेला ईश्वरन हा संघातील सर्वात अनुभवी सदस्य आणि सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. २०२५-२६ च्या रणजी हंगामात सात सामन्यांमध्ये ३७ बळी घेणारा मोहम्मद शमी, मुकेश कुमारसोबत बंगालच्या वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल. हे तिन्ही खेळाडू भारतीय कसोटी संघात पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

पूर्व विभागाच्या संघात झारखंडचे वर्चस्व

शिखर मोहन, ज्याने नुकतेच आपल्या पदार्पणाच्या रणजी हंगामात झारखंडसाठी सर्वाधिक ६१३ धावा केल्या, तो राखीव सलामीवीर असेल. १५ सदस्यीय संघात अभिजीत सरकार हा त्रिपुराचा एकमेव खेळाडू आहे. कर्णधार ईशान किशन कर्णधारपद आणि यष्टीरक्षण दोन्ही सांभाळेल, पण संघात झारखंडचा आणखी एक यष्टीरक्षक, कुमार कुशाग्र याचाही समावेश आहे. संघात समाविष्ट असलेल्या इतर झारखंडच्या खेळाडूंमध्ये आघाडीचा फलंदाज विराट सिंग आणि फिरकी अष्टपैलू अनुकूल रॉय यांचा समावेश आहे. या हंगामाच्या सुरुवातीला श्रीलंकेत तिरंगी मालिका जिंकणाऱ्या भारत ‘अ’ संघाचा हे दोघेही भाग होते.

झुकेगा नही साला! Vaibhav Suryvanshi ने घातला धुमाकूळ; ICC रॅंकिंगमध्ये थेट 230…, वाचा सविस्तर

दुलीप करंडक संघ: इशान किशन (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी (उपकर्णधार), अभिमन्यू ईश्वरन, कुमार कुशाग्र, विराट सिंह, अनुकूल रॉय, सुदीप घरामी, शिखर मोहन, सुब्रांशु सेनापती, अभिजीत सरकार,  डेनिश दास, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद आणि सूरज जयसवाल

Web Title: Vaibhav sooryanvanshi now vice captain in duleep trophy for east zone ishan kishan lead the captaincy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 10:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत
1

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

15 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीचा चाहता झाला कर्णधार Shreyas Iyer, झिम्बाम्ब्वे सिरीजनंतर म्हणाला…
2

15 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीचा चाहता झाला कर्णधार Shreyas Iyer, झिम्बाम्ब्वे सिरीजनंतर म्हणाला…

86 सिक्सर्स मारूनही वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, सर्वात जास्त T20 मध्ये 6 मारणारा भारतीय फलंदाज कोण?
3

86 सिक्सर्स मारूनही वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, सर्वात जास्त T20 मध्ये 6 मारणारा भारतीय फलंदाज कोण?

नव्या युगाची सुरुवात! वैभव सूर्यवंशी ते रोहित-विराट; 7 दिवसांत सचिन तेंडुलकरचे 7 विक्रम मोडले
4

नव्या युगाची सुरुवात! वैभव सूर्यवंशी ते रोहित-विराट; 7 दिवसांत सचिन तेंडुलकरचे 7 विक्रम मोडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Duleep Trophy: अवघ्या 15 व्या वर्षी भारताची कमान Vaibhav Sooryavanshi च्या हाती! झाला उपकर्णधार, मोठी जबाबदारी

Duleep Trophy: अवघ्या 15 व्या वर्षी भारताची कमान Vaibhav Sooryavanshi च्या हाती! झाला उपकर्णधार, मोठी जबाबदारी

Jul 30, 2026 | 10:43 AM
International Friendship Day: जगभरात आज आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन; जाणून घ्या ३० जुलैचा इतिहास, महत्त्व आणि निखळ नात्यांची ताकद

International Friendship Day: जगभरात आज आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन; जाणून घ्या ३० जुलैचा इतिहास, महत्त्व आणि निखळ नात्यांची ताकद

Jul 30, 2026 | 10:30 AM
Vastu Tips: वर्क फ्रॉम होममध्ये बेडवर बसून काम करता? करिअर आणि आरोग्यावर होऊ शकतो विपरीत परिणाम

Vastu Tips: वर्क फ्रॉम होममध्ये बेडवर बसून काम करता? करिअर आणि आरोग्यावर होऊ शकतो विपरीत परिणाम

Jul 30, 2026 | 10:25 AM
Sonu Sood Birthday : इंजिनिअर ते बॉलिवूड स्टार! ‘दबंग’चा खलनायक ते कोविडमधील ‘रिअल हिरो’; असा आहे सोनू सूदचा प्रेरणादायी प्रवास

Sonu Sood Birthday : इंजिनिअर ते बॉलिवूड स्टार! ‘दबंग’चा खलनायक ते कोविडमधील ‘रिअल हिरो’; असा आहे सोनू सूदचा प्रेरणादायी प्रवास

Jul 30, 2026 | 10:20 AM
Gold Silver Price Today: आज चांदीचा भाव उतरला तर सोन्याचा भाव वधारला; 22K सोन्याचा दर नक्की किती?

Gold Silver Price Today: आज चांदीचा भाव उतरला तर सोन्याचा भाव वधारला; 22K सोन्याचा दर नक्की किती?

Jul 30, 2026 | 10:18 AM
मित्रांसोबत ट्रिपचं बिल वाटणं झालं सोपं! Paytm ने आणलं ‘Split Bills’ फीचर, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

मित्रांसोबत ट्रिपचं बिल वाटणं झालं सोपं! Paytm ने आणलं ‘Split Bills’ फीचर, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

Jul 30, 2026 | 10:13 AM
प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव! कमीत कमी साहित्यात बनवा मऊ लुसलुशीत मावा केक, नोट करून घ्या रेसिपी

प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव! कमीत कमी साहित्यात बनवा मऊ लुसलुशीत मावा केक, नोट करून घ्या रेसिपी

Jul 30, 2026 | 10:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा