Duleep Trophy: अवघ्या 15 व्या वर्षी भारताची कमान Vaibhav Sooryavanshi च्या हाती! झाला उपकर्णधार, मोठी जबाबदारी

संघाकडे पाहता, असे दिसते की १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बंगालचा अनुभवी खेळाडू Duleep Trophy मध्ये अभिमन्यू ईश्वरनसोबत सलामी देईल. वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत केवळ आठ प्रथम-श्रेणी सामने खेळले असून, १२ डावांमध्ये १७.२५ च्या सरासरीने २०७ धावा केल्या आहेत, ज्यात त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या ९३ आहे. त्याने गेल्या वर्षी बिहारकडून आपला शेवटचा प्रथम-श्रेणी सामना मेघालयाविरुद्ध रणजी प्लेट लीग सामन्यात खेळला होता.
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गेल्या वर्षीच्या अखेरीस इंडिया ‘अ’ संघातून आपले स्थान गमावल्यानंतर अभिमन्यू ईश्वरन पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. ११३ प्रथम-श्रेणी सामने खेळलेला ईश्वरन हा संघातील सर्वात अनुभवी सदस्य आणि सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. २०२५-२६ च्या रणजी हंगामात सात सामन्यांमध्ये ३७ बळी घेणारा मोहम्मद शमी, मुकेश कुमारसोबत बंगालच्या वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल. हे तिन्ही खेळाडू भारतीय कसोटी संघात पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
शिखर मोहन, ज्याने नुकतेच आपल्या पदार्पणाच्या रणजी हंगामात झारखंडसाठी सर्वाधिक ६१३ धावा केल्या, तो राखीव सलामीवीर असेल. १५ सदस्यीय संघात अभिजीत सरकार हा त्रिपुराचा एकमेव खेळाडू आहे. कर्णधार ईशान किशन कर्णधारपद आणि यष्टीरक्षण दोन्ही सांभाळेल, पण संघात झारखंडचा आणखी एक यष्टीरक्षक, कुमार कुशाग्र याचाही समावेश आहे. संघात समाविष्ट असलेल्या इतर झारखंडच्या खेळाडूंमध्ये आघाडीचा फलंदाज विराट सिंग आणि फिरकी अष्टपैलू अनुकूल रॉय यांचा समावेश आहे. या हंगामाच्या सुरुवातीला श्रीलंकेत तिरंगी मालिका जिंकणाऱ्या भारत ‘अ’ संघाचा हे दोघेही भाग होते.
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दुलीप करंडक संघ: इशान किशन (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी (उपकर्णधार), अभिमन्यू ईश्वरन, कुमार कुशाग्र, विराट सिंह, अनुकूल रॉय, सुदीप घरामी, शिखर मोहन, सुब्रांशु सेनापती, अभिजीत सरकार, डेनिश दास, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद आणि सूरज जयसवाल