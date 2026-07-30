International Friendship Day: जगभरात आज आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन; जाणून घ्या ३० जुलैचा इतिहास, महत्त्व आणि निखळ नात्यांची ताकद

माणसाच्या आयुष्यात रक्ताची नाती निसर्गाने दिलेली असतात, परंतु आपण स्वतः निवडलेले आणि विश्वासावर टिकवून ठेवलेले एकमेव सुंदर नाते म्हणजे ‘मैत्री’. आजच्या धावपळीच्या, तणावपूर्ण आणि ध्रुवीकरणाच्या काळात माणसाला मानसिक आधार देणारी सर्वांत मोठी शक्ती म्हणजे मित्र! दरवर्षी ३० जुलै रोजी संपूर्ण जगात ‘आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन’ (International Day of Friendship) अतिशय उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य हेतू फक्त दोन व्यक्तींमधील जिव्हाळा वाढवणे एवढाच नसून, जगभरातील विविध संस्कृती, देश आणि समुदायांमध्ये मैत्रीच्या माध्यमातून शांतता, सामंजस्य आणि एकता प्रस्थापित करणे हा आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) २०११ मध्ये अधिकृतपणे ३० जुलै हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन’ म्हणून घोषित केला. या घोषणेमागे एक अत्यंत उदात्त विचार होता—जगात असणारे गरिबी, हिंसाचार, मानवाधिकार उल्लंघन आणि सामाजिक भेदभाव यांसारखे मोठे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर मानवी सहवेदना आणि एकमेकांविषयीचा विश्वास वाढवणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जेव्हा दोन भिन्न संस्कृतींचे किंवा देशांचे नागरिक एकमेकांचे मित्र बनतात, तेव्हा युद्धाची आणि द्वेषाची दरी आपोआप मिटू लागते. त्यामुळे मैत्री ही केवळ एक भावना नसून ती जागतिक शांततेचे एक प्रभावी माध्यम आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे
मैत्री दिन साजरा करण्याची संकल्पना प्रथम २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला ग्रीटिंग कार्ड उद्योगाने सुरू केली होती. परंतु, या संकल्पनेला जागतिक शांततेची जोड देण्याचे श्रेय पॅराग्वेचे डॉक्टर रामोन आर्टेमियो ब्राचो (Dr. Ramón Artemio Bracho) यांना जाते. त्यांनी १९५८ मध्ये ‘वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड’ची स्थापना करून सर्व देशांमधील नागरिकांना एकत्र आणण्यासाठी मैत्री दिनाचा प्रस्ताव मांडला. पुढे जाऊन युनेस्को (UNESCO) आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेने या प्रस्तावाचा स्वीकार करत जगभरातील तरुणांमध्ये सलोखा निर्माण करण्यासाठी ३० जुलै हा दिवस निश्चित केला. (टीप: भारतात आणि काही इतर देशांमध्ये ऑगस्ट महिन्याचा पहिला रविवार हा ‘फ्रेंडशिप डे’ म्हणून लोकप्रिय आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्रांचा अधिकृत आंतरराष्ट्रीय दिवस ३० जुलै हाच आहे).
आजच्या दिवशी जगभरातील शाळा, महाविद्यालये, कॉर्पोरेट कार्यालये आणि सामाजिक संस्थांमध्ये विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. तरुण पिढी एकमेकांना फ्रेंडशिप बँड बांधणे, भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करणे, एकत्र जेवायला जाणे किंवा जुन्या आठवणींना उजाळा देणे अशा अनेक मार्गांनी हा दिवस साजरा करते. आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवरून दूरवर असलेल्या मित्रांना संदेश पाठवून नाते जपण्याचा प्रयत्न केला जातो.
परंतु, केवळ सोशल मीडियावरील ‘लाइक्स’ आणि ‘फॉलोअर्स’ म्हणजे खरी मैत्री नाही. आज समाजात एकाकीपणा आणि तणाव वाढत चालला आहे. अशा वेळी आपला एखादा मित्र किंवा मैत्रीण ज्याच्याशी आपण न घाबरता मनातले बोलू शकतो, ती व्यक्ती आपल्या मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सुख असो वा दुःख, खांद्याला खांदा लावून उभे राहणारे सच्चे मित्रच आयुष्याला खरी समृद्धी आणि आनंद देतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: इस्रायल अन् युक्रेन एकत्र लढणार? युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनमधील ‘त्या’ भेटीने पुतिन आणि इराणची झोप उडवली
आज जगात जिथे सीमांवर तणाव आहे, समाजात दुरावा वाढतोय, तिथे मैत्रीचा हा सण आपल्याला एक मानवी कुटुंब असण्याची आठवण करून देतो. मैत्री हे असे एक बंधन आहे जे जात, धर्म, लिंग, भाषा किंवा राष्ट्रीयत्वाचे कोणतेही अडथळे मानत नाही. म्हणूनच, या आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिनानिमित्त केवळ आपल्या जवळच्या मित्रांना शुभेच्छा न देता, समाजात आणि आपल्या अवतीभवती नवीन मित्रा जोडण्याचा, दुरावलेल्या जुन्या मित्रांशी पुन्हा संवाद साधण्याचा आणि सर्व माणसांबद्दल प्रेमाची भावना ठेवण्याचा संकल्प करूया. कारण शेवटी—’खरी नातीच आयुष्याला सुंदर बनवतात!’