शरीरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, त्वचेवर टिकून राहील हास्य

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, अपुरी झोप इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. सतत वाढलेल्या चिंतेमुळे थकवा, अशक्तपणा वाढून नैराश्य येते. यामुळे शरीरातील आनंदी हार्मोन्सच्या पातळीमध्ये झपाट्याने घट होत आहे. हार्मोन्सचे असंतुलन वाढल्यानंतर शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे नियमित ध्यान, योगासने आणि पोषक आहार घेऊन शरीराची काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला शरीरात सकारात्मक ऊर्जा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)