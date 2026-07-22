मेकअप रिमूव्हर संपले आहे? मग ‘या’ पदार्थांचा वापर करून काही मिनिटांमध्ये काढा वॉटरप्रूफ मेकअप

सणसमारंभ, कार्यक्रम आणि विवाह सोहळ्यात सर्वच स्त्रिया सुंदर मेकअप करून छान तयार होतात. मेकअप केल्यामुळे सौंदर्यात भर पडते. पण लग्नाहुन थकुन घरी आल्यानंतर मेकअप काढण्याचा खूप जास्त कंटाळा येतो. तर काही वेळा मेकअप रिमूव्हर संपून जाते. अशावेळी मेकअप न काढता तशाच झोपुन जातात. पण यामुळे चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स येण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे मेकअप काढण्यासाठी घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर करावा. यामुळे सहज निघून येतो आणि त्वचेचे कोणतेही नुकसान होत नाही. चला तर जाणून घेऊया मेकअप काढण्यासाठी काय करावे. (फोटो सौजन्य – istock)