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‘पांडुरंगाचे बोलवणं आले अन्…’ अभिनेत्री अक्षया नाईकने सांगितला पहिल्या वारीचा अनुभव, भावना व्यक्त करत म्हणाली…

Updated On: Jul 22, 2026 | 03:24 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचे प्रतीक असलेल्या पंढरीच्या वारीचा अनुभव घेण्याची इच्छा प्रत्येक मराठी मनामध्ये असते. यंदाच्या आषाढी वारीत प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री अक्षया नाईक हिची हीच इच्छा माऊलीच्या आशीर्वादाने पूर्ण झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अभिनेत्री अक्षया नाईकने सांगितला अनुभव
  • हीच इच्छापूर्ती माउलीच्या आशीर्वादाने पूर्ण झाली
  • पांडुरंगाचं बोलवणं हे आल आणि…
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचं प्रतीक असलेली पंढरीची वारी. या वारीचा भाग होता येणं हे आपल्या नशिबातली सगळ्यात सुंदर गोष्ट असं मानलं जातं. दरवर्षी हजारो वारकरी वारीचा भाग बनतात आणि विठूरायाला भेटायला जातात. या वारीचं वेड काही कलाकारांनाही चुकलेलं नाही. बऱ्याच कलाकारांनी या वारीचा हिस्सा बनत ती जगली. असाच अनुभव अभिनेत्री अक्षया नाईक हिने घेतला.

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हीच इच्छापूर्ती माउलीच्या आशीर्वादाने पूर्ण झाली

वारीत अविरत चालणारी मंडळी आणि विठ्ठल माऊलीचे सेवाकरी आणि त्यांचा सोबतीने कधीतरी आपण सुद्धा वारी करावी अस मनात असलेली एक इच्छा आणि यंदाच्या वारीत अभिनेत्री अक्षया नाईकची हीच इच्छापूर्ती माउलीच्या आशीर्वादाने पूर्ण झाली. अक्षया ने तिच्या पहिल्या वहिल्या वारीचा अनुभव शेयर केला.

पांडुरंगाचं बोलवणं हे आल आणि…

वारीबद्दल बोलताना ती भरभरुन बोलली. अक्षयाने तिच्या पहिल्या वारीचा अनुभव शेअर करताना सांगितलं, “ वारी बद्दल कायम मनात एक उत्सुकता होती कधीतरी आपण सुद्धा असंच बाकी वारकरी मंडळीसोबत वारी अनुभवू शकू का? हा प्रश्न कायम मनात होता आणि यंदा अचानक का होईना पण पांडुरंगाचं बोलवणं हे आल आणि मी माझ्या आयुष्यातली पहिली वहिली वारी अनुभवली”, असं म्हणत तिने विठ्ठलाकडून आलेल्या बोलवण्याचा आवर्जुन उल्लेख केला.

वारी अनुभवावी लागते

वारकऱ्यांच्या उत्साहाबाबत तिने विशेष सांगताना म्हणाली की,” वारीत चालणारी मंडळी बघून त्यांचा मध्ये एवढी ऊर्जा कशी येत असावी हे वारीत जाऊन अनुभवता आल. हा समृद्ध संपन्न अनुभव शब्दांत मांडूच शकत नाही कारण अस म्हणतात वारी ही अनुभवावी लागते आणि हा प्रत्यय वारी करून आला. टाळ मृदुगांचा गजर, हरिनामाचा जप आणि वारी मधला उत्साह हा शब्दाच्या पलीकडचा आहे. वारीत जाऊन मला विठ्ठल रुखमिणी रूपी आलेल्या वारकऱ्यांची सेवा करण्याची संधी देखील मिळाली आणि माझी वारी सुफळ संपूर्ण झाली” अशा शब्दांत तिने आपला वारीचा अनुभव सांगितला आहे.

म्हणून एकदा तरी करावी वारी

आषाढी वारी ही केवळ धार्मिक परंपरा नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाची, संतपरंपरेची आणि भारतीय संस्कृतीतील भक्ती आंदोलनाची जिवंत ओळख आहे. सुमारे हजार वर्षांपासून अखंड सुरू असलेली ही परंपरा आजही त्याच भक्तिभावाने आणि उत्साहाने पुढे चालू आहे. आजही ती तितक्या आदराने आणि प्रेमाने जपली जात आहे. ही संस्कृती जगण्यासाठी हा अनुभव घेण्यासाठी प्रत्येकाने किमान एकदा तरी वारी अनुभवावी असं बरेच जण सांगतात. पण हे असं का सांगतात ते वारीत गेल्याशिवाय कळायचं नाही.

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Web Title: Marathi actress akshaya naik shares her first pandharpur wari experience

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Published On: Jul 22, 2026 | 03:24 PM

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