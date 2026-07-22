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David Warner अडचणीत! ड्रिंक अँड ड्राइव्ह प्रकरणात दोषी; जेलची टांगती तलवार

Updated On: Jul 22, 2026 | 02:54 PM IST
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सारांश

David Warner Pleads Guilty in drink and drive case: ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नर पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात आहे. वॉर्नरने न्यायालयात मद्यपान करून गाडी चालवल्याचा गुन्हा कबूल केला आहे. आता न्यायालय १८ ऑगस्ट रोजी त्याला शिक्षा सुनावेल.

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विस्तार
  • डेविड वॉर्नर अडचणीत
  • मद्यधुंद अवस्थेत ड्रायव्हिंग प्रकरणात गुन्हा कबूल
  • जेलसह कठोर कारवाईची शक्यता

ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू डेव्हिड वॉर्नर पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादात सापडला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर फ्रँचायझी टी-२० लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतलेला वॉर्नर, २०१६ मध्ये पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळत असताना ईस्टरच्या सुट्टीत ऑस्ट्रेलियाला परतला होता. पोलिसांनी त्याला गाडी चालवताना तपासणीसाठी थांबवले असता तो मद्यधुंद अवस्थेत आढळला. डेव्हिड वॉर्नरने बुधवारी सिडनी न्यायालयामध्ये मद्यपान करून गाडी चालवल्याचा गुन्हा कबूल केला. या प्रकरणी न्यायालय १८ ऑगस्ट रोजी शिक्षा सुनावणार आहे.

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वॉर्नरच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा दुप्पट

ऑस्ट्रेलियाच्या देशांतर्गत टी-२० लीग बिग बॅश (बीबीएल) मध्ये सिडनी थंडर फ्रँचायझीचा कर्णधार असलेला वॉर्नर, न्यायालयीन कामकाजादरम्यान स्वतः हजर नव्हता. त्याऐवजी, त्याचे वकील बॉबी हिल सिडनी न्यायालयामध्ये डेव्हिड वॉर्नरच्या वतीने हजर झाले आणि त्यांनी मद्यपान करून गाडी चालवल्याचा गुन्हा औपचारिकपणे कबूल केला.

पीएसएल २०२६ (PSL 2026) च्या मध्यावधी सुट्टीदरम्यान डेव्हिड वॉर्नर ईस्टरच्या सुट्टीसाठी घरी परतला होता, जिथे गाडी चालवत असताना त्याला पोलिसांनी थांबवले. वृत्तानुसार, वॉर्नरला २१ जुलै रोजी वेव्हरली स्थानिक न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नव्हती, परंतु त्याचे वकील, बॉबी हिल यांनी सांगितले की, ईस्टरच्या रविवारी मध्यम प्रमाणात मद्यपान करून गाडी चालवल्याच्या आरोपाखाली फलंदाजाने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. हिल यांनी सांगितले की दोन्ही पक्ष वस्तुस्थितीवर चर्चा करत आहेत. ही घटना ५ एप्रिल रोजीची आहे. सिडनीच्या पूर्वेकडील भागात रस्त्याच्या कडेला केलेल्या चाचणीत वॉर्नरच्या शरीरात अल्कोहोल असल्याचे निष्पन्न झाले. जेव्हा त्याला दुसऱ्या चाचणीसाठी मारुब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आले, तेव्हा त्याच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण ०.१०४ होते, जे कायदेशीर मर्यादेपेक्षा दुप्पट होते. वॉर्नरला आता १८ ऑगस्ट रोजी शिक्षा सुनावण्यात येईल. त्याला किमान सहा महिन्यांची वाहन चालवण्यावर बंदी, २,२०० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सपर्यंतचा दंड आणि कमाल नऊ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

सिडनी थंडरचे कर्णधारपद गमावण्याच्या धोक्यात

मद्यपान करून गाडी चालवल्याचा गुन्हा कबूल केल्यामुळे डेव्हिड वॉर्नर बिग बॅश लीगमध्ये सिडनी थंडर संघाचे कर्णधारपद गमावू शकतो. त्याच्या अटकेनंतर, क्रिकेट न्यू साउथ वेल्सचे मुख्य कार्यकारी ली जारमन म्हणाले की, हे आरोप निश्चितच चिंताजनक आहेत आणि क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स नेहमीच सुरक्षित वाहन चालवण्याचे समर्थन करते आणि दारू पिऊन गाडी चालवण्याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. २०१८ सालच्या बॉल टॅम्परिंग प्रकरणामधील भूमिकेमुळे त्याच्यावर लादलेली नेतृत्वबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, डेव्हिड वॉर्नरला २०२४ साली सिडनी थंडरचे कर्णधारपद मिळाले होते.

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Web Title: David warner drink drive case guilty plea jail risk sydney thunder captain news

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Published On: Jul 22, 2026 | 02:54 PM

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