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Bhutam Bhayam : रिलीजहोण्यापूर्वीच समोर आला सिनेमा! चाहत्यांना मोह आवरेना, ‘Google Form भरा, सिनेमा पाहण्याची संधी…’

Updated On: Jul 22, 2026 | 03:05 PM IST
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सारांश

झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित ‘भूतम भयम्’ या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपटाने प्रदर्शनापूर्वीच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ट्रेलर, गाणी आणि चित्रपटाच्या झलकांना मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे चित्रपटाविषयी मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • प्रदर्शनापूर्वीच चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
  • भयावह लूकने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • प्रेक्षकांना एक वेगळा सिनेमॅटिक अनुभव देण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
सध्या मराठी प्रेक्षकांना ‘भूतम भयम्’ या सिनेमाची ओढ लागून आहे. सिनेमा हॉरर-कॉमेडी या कॅटेगरीत मोडतो तसेच या सिनेमात सोशल मीडियावर राज्य करणारी ऑरेन्ज ज्यूस गॅंगही अभिनय करत आहे. सिनेमा 24 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. परंतु, या तारखेअगोदरच सिनेमा लोकांसमोर आला आहे. सिनेमा आज मोठ्या पडद्यावर दाखल झाला आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित या चित्रपटाच्या ट्रेलर, गाणी आणि प्रोमोना मिळालेल्या प्रतिसादामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

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चित्रपटाविषयी वाढलेली क्रेझ लक्षात घेऊन ‘ऑरेंज ज्यूस गँग’ ने खास फॅन स्क्रीनिंग आयोजित केले. या उपक्रमासाठी सोशल मीडियावर घोषणा होताच हजारो चाहत्यांनी गुगल फॉर्मद्वारे नोंदणी केली. प्रदर्शनापूर्वीच मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहण्याची संधी मिळाल्याने चाहत्यांचा उत्साह अधिकच वाढला.

यासोबतच इन्फ्लुएन्सर्ससाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष स्क्रीनिंगनंतर सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कलाकारांचा अभिनय, भव्य निर्मितीमूल्य, मेकअप, पार्श्वसंगीत आणि गाणी यांचे कौतुक होत असून, विशेषतः छाया कदम यांच्या दमदार आणि रहस्यमय भूमिकेची सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे.

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रामचंद्र अरुण गांवकर लिखित व दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती नरेन कुमार आणि महेश ज्ञानदेव कोरडे यांनी केली आहे. करण सोनावणे, निनाद लिमये, नील साळेकर, सौरभ घाडगे, सिद्धांत सरफरे, शुभम जाधव, पुष्कराज चिरपुटकर, मनमीत पेम, प्रताप फड आणि छाया कदम यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘भूतम भयम्’ हा चित्रपट आजपासून सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून, भय आणि विनोदाचा आगळावेगळा अनुभव देण्यासाठी सज्ज आहे.

Web Title: Bhutam bhayam special screening for fans and influencers

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Published On: Jul 22, 2026 | 03:04 PM

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