Bhutam Bhayam : रिलीजहोण्यापूर्वीच समोर आला सिनेमा! चाहत्यांना मोह आवरेना, ‘Google Form भरा, सिनेमा पाहण्याची संधी…’

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चित्रपटाविषयी वाढलेली क्रेझ लक्षात घेऊन ‘ऑरेंज ज्यूस गँग’ ने खास फॅन स्क्रीनिंग आयोजित केले. या उपक्रमासाठी सोशल मीडियावर घोषणा होताच हजारो चाहत्यांनी गुगल फॉर्मद्वारे नोंदणी केली. प्रदर्शनापूर्वीच मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहण्याची संधी मिळाल्याने चाहत्यांचा उत्साह अधिकच वाढला.
यासोबतच इन्फ्लुएन्सर्ससाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष स्क्रीनिंगनंतर सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कलाकारांचा अभिनय, भव्य निर्मितीमूल्य, मेकअप, पार्श्वसंगीत आणि गाणी यांचे कौतुक होत असून, विशेषतः छाया कदम यांच्या दमदार आणि रहस्यमय भूमिकेची सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे.
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रामचंद्र अरुण गांवकर लिखित व दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती नरेन कुमार आणि महेश ज्ञानदेव कोरडे यांनी केली आहे. करण सोनावणे, निनाद लिमये, नील साळेकर, सौरभ घाडगे, सिद्धांत सरफरे, शुभम जाधव, पुष्कराज चिरपुटकर, मनमीत पेम, प्रताप फड आणि छाया कदम यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘भूतम भयम्’ हा चित्रपट आजपासून सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून, भय आणि विनोदाचा आगळावेगळा अनुभव देण्यासाठी सज्ज आहे.