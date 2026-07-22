बापरे! तुरुंगात जाण्याच्या भितीने व्यक्तीने स्वत:ला जिवंतपणीच पुरले, घटनेने पोलिसही थक्क

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खोटा ड्रामा रचला
चीनच्या हेनान प्रांतात सी (Si) नावाचा एक व्यक्ती राहत होता. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, ड्रिंक अँड ड्राईव्हच्या प्रकरणात व्यक्तीला याआधीही दोनदा पोलिसांनी पकडले होते. प्रकरणाचा तपास करत असताना जामिनाच्या आधारावर त्याला सोडण्यात आले होते. चिनी कायद्यानुसार, दारूच्या नशेत गाडी चालवणे हा धोकादायक ड्रायव्हिंगचा फौजदारी गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकरणासाठी चीनमध्ये व्यक्तीला ड्राईव्हिंग लायसंस रद्द करणे, ६ महिन्यांची जेल किंवा दंड भरणे यांसारख्या शिक्षा भोगाव्या लागू शकतात. व्यक्तीवर बरेच मोठे कर्ज देखील होते. सरकारी वकिलांच्या मते, व्यक्तीला वाटलं की शिक्षा झाली तर त्याचं आयुष्य खराब होईल आणि यामुळेच अटकेच्या शिक्षेपासून आपला बचाव करण्यासाठी त्याने स्वत:ला मृत घोषित केले.
मागील वर्षी जूनमध्ये व्यक्तीने कथितरित्या औषधांच्या अतिसेवनाचे नाटक करुन आपला मृत्यू झाला आहे असे खोटे भासवले. यासाठी त्याने बाजारातून शवपेटी देखील विकत घेतली. यानंतर घरात चारही बाजूला त्याने औषधे पसरवली जेणेकरुन लोकांना वाटावं की त्याने विषाचे सेवन केले आहे. इतकंच नाही तर स्वत:चा श्वास रोखून तो काहीवेळ शवपेटीत झोपून राहिला. मुख्य म्हणजे त्याच्या या प्लॅनमध्ये त्याचे कुटुंबही सामील होते. रात्र होताच त्याच्या आजीने त्याला दफन करण्याचे नाटक केले आणि तिथूनच पळून तो चीनच्या नैऋत्येकडील युनान प्रांतात पळून गेला. तिथे जाऊन त्याने कामाचा शोध घेतला.
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पोलिस जेव्हा घटनेस्थळी पोहचली तेव्हा त्यांना समजलं की, शवपेटी आधीच मातीत पुरण्यात आली आहे. परंतु अनेक गोष्टींमुळे त्यांना या प्रकरणावर विश्वास बसत नव्हता. मृत्यूनंतर कोणतेही मेडिकल सर्टिफेकेट किंवा मृत्यूचा दाखला पोलिसांना देण्यात आला नाही. यानंतर पोलिसांनी जेव्हा सीसीटीव्ही फुटेज आणि बँक रेकाॅर्ड्स तपासले तेव्हा खरं सत्य समोर आलं. पोलिसांनी युनान प्रांतातून व्यक्तीला अटक केलं. न्यायालयाने त्याला ५ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात पोलिसांची दिशाभूल केल्याबद्दल सीच्या आई आणि आजी यांच्यावरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत