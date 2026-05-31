डाएटसाठी उत्तम मानली जातात भारतातील ‘ही’ युनिक फळे, चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा आहेत खूप जास्त फायदेशीर

दैनंदिन आहारात नियमित एक तरी फळ खावे, असा सल्ला कायमच डॉक्टर देतात. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. भारतासह जगभरात विविध देशांमध्ये असंख्य वेगवेगळ्या जातीची फळे उपलब्ध आहेत. हंगामानुसार बाजारपेठ वेगवेगळ्या फळांनी भरलेली असते. ही फळे केवळ चवीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. भारतीय फळांसोबतच विदेशी फळांचे सुद्धा असंख्य चाहते आहेत. चला तर जाणून घेऊया पूर्व आशियाई देशांमध्ये आढळणाऱ्या कोणत्या फळांची लागवड भारतामध्ये केली जाते आणि त्याचे शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)