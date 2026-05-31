Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • These Unique Fruits Of India Are Considered To Be Great For Diet Apart From Taste They Are Also Very Beneficial For The Body

डाएटसाठी उत्तम मानली जातात भारतातील ‘ही’ युनिक फळे, चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा आहेत खूप जास्त फायदेशीर

दैनंदिन आहारात नियमित एक तरी फळ खावे, असा सल्ला कायमच डॉक्टर देतात. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. भारतासह जगभरात विविध देशांमध्ये असंख्य वेगवेगळ्या जातीची फळे उपलब्ध आहेत. हंगामानुसार बाजारपेठ वेगवेगळ्या फळांनी भरलेली असते. ही फळे केवळ चवीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. भारतीय फळांसोबतच विदेशी फळांचे सुद्धा असंख्य चाहते आहेत. चला तर जाणून घेऊया पूर्व आशियाई देशांमध्ये आढळणाऱ्या कोणत्या फळांची लागवड भारतामध्ये केली जाते आणि त्याचे शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: May 31, 2026 | 11:10 AM
डाएटसाठी उत्तम मानली जातात भारतातील 'ही' युनिक फळे, चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा आहेत खूप जास्त फायदेशीर

डाएटसाठी उत्तम मानली जातात भारतातील 'ही' युनिक फळे, चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा आहेत खूप जास्त फायदेशीर

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 ट्रॉपिकल टेस्टने परिपूर्ण असलेली फळे वजन कमी करण्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानली जातात. प्रत्येक ऋतूनुसार बाजारात विविध फळे उपलब्ध होतात. त्यामुळे या फळांचे आवर्जून सेवन करावे.

ट्रॉपिकल टेस्टने परिपूर्ण असलेली फळे वजन कमी करण्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानली जातात. प्रत्येक ऋतूनुसार बाजारात विविध फळे उपलब्ध होतात. त्यामुळे या फळांचे आवर्जून सेवन करावे.

2 / 5 रामबुतान फळ हे लिचीसारखे दिसते. यामध्ये विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. लिचीसारखे दिसणारे रसाळ फळ शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते.

रामबुतान फळ हे लिचीसारखे दिसते. यामध्ये विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. लिचीसारखे दिसणारे रसाळ फळ शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते.

3 / 5 ड्युरियन थायलंडमधील एक स्थानिक फळ आहे. आग्नेय आशियामध्ये ड्युरियन फळाला फळांचा राजा म्हणून ओळखले जाते. हे फळ वासामुळे अनेकांना विचित्र वाटते, पण यामध्ये खूप जास्त जीवनसत्वे आढळून येतात.

ड्युरियन थायलंडमधील एक स्थानिक फळ आहे. आग्नेय आशियामध्ये ड्युरियन फळाला फळांचा राजा म्हणून ओळखले जाते. हे फळ वासामुळे अनेकांना विचित्र वाटते, पण यामध्ये खूप जास्त जीवनसत्वे आढळून येतात.

4 / 5 युझू फळ दिवसायाला पूर्णपणे लिंबासारखे असते. हे फळ प्रामुख्याने जपानमध्ये विकले जाते. भारतातील सुपरमार्केटमध्ये किंवा कोणत्याही ऑनलाईन मार्केटमध्ये सहज युझू फळ उपलब्ध होते.

युझू फळ दिवसायाला पूर्णपणे लिंबासारखे असते. हे फळ प्रामुख्याने जपानमध्ये विकले जाते. भारतातील सुपरमार्केटमध्ये किंवा कोणत्याही ऑनलाईन मार्केटमध्ये सहज युझू फळ उपलब्ध होते.

5 / 5 स्नेक फ्रूटची साल दिसायला सापाच्या सालीसारखी असते.यामध्ये पोटॅशियम आणि कॅल्शियम युक्त अनेक घटक आढळून येतात. त्रिशूर आणि एर्नाकुलममध्ये या फळाची लागवड केली जाते.

स्नेक फ्रूटची साल दिसायला सापाच्या सालीसारखी असते.यामध्ये पोटॅशियम आणि कॅल्शियम युक्त अनेक घटक आढळून येतात. त्रिशूर आणि एर्नाकुलममध्ये या फळाची लागवड केली जाते.

Web Title: These unique fruits of india are considered to be great for diet apart from taste they are also very beneficial for the body

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 11:10 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डाएटसाठी उत्तम मानली जातात भारतातील ‘ही’ युनिक फळे, चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा आहेत खूप जास्त फायदेशीर

डाएटसाठी उत्तम मानली जातात भारतातील ‘ही’ युनिक फळे, चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा आहेत खूप जास्त फायदेशीर

May 31, 2026 | 11:10 AM
Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू

Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू

May 31, 2026 | 11:07 AM
राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, पहिल्याच दिवशी मिळणार नवा गणवेश; निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळल्यास थेट…

राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, पहिल्याच दिवशी मिळणार नवा गणवेश; निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळल्यास थेट…

May 31, 2026 | 11:04 AM
Raigad News: महाडमध्ये दूषित पाण्याचा कहर! पानसरे मोहल्ल्यात दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक हैराण

Raigad News: महाडमध्ये दूषित पाण्याचा कहर! पानसरे मोहल्ल्यात दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक हैराण

May 31, 2026 | 10:59 AM
Deool Band 2: स्वामींची भक्ती अपरंपार, देऊळ बंद २ च्या कलेक्शनमध्ये १० व्या दिवशी मोठी वाढ! रितेश देशमुखच्या चित्रपटाला टाकलं मागं

Deool Band 2: स्वामींची भक्ती अपरंपार, देऊळ बंद २ च्या कलेक्शनमध्ये १० व्या दिवशी मोठी वाढ! रितेश देशमुखच्या चित्रपटाला टाकलं मागं

May 31, 2026 | 10:56 AM
काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

May 31, 2026 | 10:55 AM
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत एसटी बसचा अपघात; सहा प्रवासी जखमी

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत एसटी बसचा अपघात; सहा प्रवासी जखमी

May 31, 2026 | 10:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM