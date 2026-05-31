काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओ नक्की कुठला आहे याची माहिती मिळाली नसली तरी काकांचा चावटपणा मात्र इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत राहिला. व्हिडिओमध्ये एक माणूस इमारतीच्या बाल्कनीतून तुम्हाला दुसऱ्या बाल्कनीत डोकावताना दिसेल. मुख्य म्हणजे दुसऱ्या घरात डोकावण्यासाठी त्यांने सर्वात धोकादायक मार्ग निवडला आणि व्यक्ती थेट बाल्कनीतून लटकतच शेजाऱ्यांच्या घरात पाहू लागला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, व्यक्तीने बाल्कनीत लटकून शेजाऱ्यांच्या घरात काय सुरु आहे याचा एक व्हिडिओ देखील आपल्या फोनमध्ये शूट केला. हा सर्वच प्रकार दाखवतो की, काही लोकांनी स्वत:च्या जीवाहून जास्त काळजी लोकांच्या भांडणात असते.
व्हिडिओ पाहून समजते की, व्यक्तीचा हा प्रकार समोरच्या इमारतीत राहणाऱ्या एका व्यक्तीने आपल्या फोनमध्ये कैद केला. आता इथे तुम्ही पाहा की, जो व्यक्ती दुसऱ्या घरातील भांडण आपल्या फोनमध्ये शूट करत होता त्याचाच पर्दाफाश करत दुसऱ्या व्यक्तीनेही त्याचा व्हिडिओ शूट केला. यावरुन आपल्याला समजते की, आपण दुसऱ्यासोबत जे काही चांगल, वाईट करतो ते पुन्हा आपल्योसोबतही घडतंच.
हा व्हिडिओ @Rudhrayadav001 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देत लिहिण्यात आले आहे की, ‘या काकांकडे बघा. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, शेजारच्या घरात चाललेले भांडण चित्रित करण्यासाठी ते खिडकीला लटकले.खरंच शेजारच्या घरात भांडण चालू होतं, पण त्याचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येत नव्हता. उत्सुकतेपोटी, ते काका थेट इमारतीच्या खिडकीला लटकले आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करू लागले’.
इन चाचा को देखिए 😳 अपनी जान की परवाह किए बिना, पड़ोसी घर में हो रही लड़ाई का वीडियो बनाने के लिए खिड़की से लटक गए, असल में बगल वाले घर में झगड़ा चल रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, जिज्ञासा में चाचा साहब सीधे बिल्डिंग की खिड़की से झूलकर वीडियो रिकॉर्ड करने लग गए। pic.twitter.com/x33cdGG3uN — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 29, 2026
काकांच्या या व्हिडिओला १ मिलियनहून अधिकचे व्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “आजकाल, लोक व्हायरल होण्यासाठी काहीही करतील. त्यांनी थोडी अक्कल वापरायला हवी”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “रील बनवा, काका! तुमची रीलसुद्धा बनली आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ही माझ्या शेजारणीची सवय आहे, वस्तीत जेव्हा कधी भांडण होतं, तेव्हा ती प्रत्येक अपडेट तिला माहिती असते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.