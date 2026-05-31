Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Uncle Hangs From Balcony To Record Neighbour Fight Video Viral News In Marathi

काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

Updated On: May 31, 2026 | 10:55 AM IST
जाहिरात
सारांश

Uncle Viral Video : यालाच म्हणतात कर्म! काकांनी शेजाऱ्यांचा रिल बनवू पाहिला आणि त्यांचाच रिल बनला. जीव धोक्यात घालून, बाल्कनीला लटकून ते शेजाऱ्यांचा व्हिडिओ शूट करु लागले. व्हिडिओत काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शेजारील घरात सुरू असलेल्या प्रकाराबद्दल जाणून घेण्याची एका व्यक्तीची उत्सुकता चर्चेचा विषय ठरली.
  • व्हिडिओतील धोकादायक कृती पाहून सोशल मीडियावर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
  • संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाल्यानंतर नेटिझन्सनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या.
काही लोकांना दुसऱ्यांच्या घरात झाकून पाहण्याची फारच सवय असते आणि विषय जर वादाचा असेल तर मात्र शेजाऱ्यांहून अधिक उत्सुक कुणीच नाही. आपल्या आजूबाजूलाही अशी बरीच लोक असतात जी आपल्यावर नजर ठेवून असतात. अलिकडे असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एका काकांनी हद्द पार केल्याचे दिसले. माहितीनुसार, शेजाऱ्यांच्या घरी काही वाद सुरु होता आणि नक्की तिथे काय घडतंय हे जाणून घेण्यासाठी व्यक्तीने आपल्या जीवाची बाजी लावली. शेजाऱ्यांच्या घरात नक्की काय घडतंय हे जाणून घेण्यात त्यांना इतका रस होता की ते थेट इमारतीच्या बाल्कनीलाच जाऊन लटकले. व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओ नक्की कुठला आहे याची माहिती मिळाली नसली तरी काकांचा चावटपणा मात्र इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत राहिला. व्हिडिओमध्ये एक माणूस इमारतीच्या बाल्कनीतून तुम्हाला दुसऱ्या बाल्कनीत डोकावताना दिसेल. मुख्य म्हणजे दुसऱ्या घरात डोकावण्यासाठी त्यांने सर्वात धोकादायक मार्ग निवडला आणि व्यक्ती थेट बाल्कनीतून लटकतच शेजाऱ्यांच्या घरात पाहू लागला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, व्यक्तीने बाल्कनीत लटकून शेजाऱ्यांच्या घरात काय सुरु आहे याचा एक व्हिडिओ देखील आपल्या फोनमध्ये शूट केला. हा सर्वच प्रकार दाखवतो की, काही लोकांनी स्वत:च्या जीवाहून जास्त काळजी लोकांच्या भांडणात असते.

व्हिडिओ पाहून समजते की, व्यक्तीचा हा प्रकार समोरच्या इमारतीत राहणाऱ्या एका व्यक्तीने आपल्या फोनमध्ये कैद केला. आता इथे तुम्ही पाहा की, जो व्यक्ती दुसऱ्या घरातील भांडण आपल्या फोनमध्ये शूट करत होता त्याचाच पर्दाफाश करत दुसऱ्या व्यक्तीनेही त्याचा व्हिडिओ शूट केला. यावरुन आपल्याला समजते की, आपण दुसऱ्यासोबत जे काही चांगल, वाईट करतो ते पुन्हा आपल्योसोबतही घडतंच.

हा व्हिडिओ @Rudhrayadav001 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देत लिहिण्यात आले आहे की, ‘या काकांकडे बघा. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, शेजारच्या घरात चाललेले भांडण चित्रित करण्यासाठी ते खिडकीला लटकले.खरंच शेजारच्या घरात भांडण चालू होतं, पण त्याचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येत नव्हता. उत्सुकतेपोटी, ते काका थेट इमारतीच्या खिडकीला लटकले आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करू लागले’.

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi

काकांच्या या व्हिडिओला १ मिलियनहून अधिकचे व्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “आजकाल, लोक व्हायरल होण्यासाठी काहीही करतील. त्यांनी थोडी अक्कल वापरायला हवी”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “रील बनवा, काका! तुमची रीलसुद्धा बनली आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ही माझ्या शेजारणीची सवय आहे, वस्तीत जेव्हा कधी भांडण होतं, तेव्हा ती प्रत्येक अपडेट तिला माहिती असते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Uncle hangs from balcony to record neighbour fight video viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 10:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral
1

काही सेकंदातच लखपतीतून झाला भिकारी! माणूस फोन वापरण्यात बिजी, चोराने बॅगेतून केली 5,50,000 रुपयांची लूट; Video Viral

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi
2

नशीबात मृत्यू लिहिलाच नव्हता…! आयुष्य संपवायला वृद्धाने रेल्वे ट्रॅकवर मारली उडी, पुढे लोको पायलटने असं काही केलं की… Video Vi

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral
3

काल्पनिक की खरं सत्य? रंगीत नाही, मोराचा पांढराशुभ्र पिसारा… राष्ट्रीय प्राण्याचे अद्भूत रुप पाहून यूजर्स घायाळ; Video Viral

साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral
4

साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

काका लई चावट हाईत! शेजाऱ्यांचे भांडण पाहण्यासाठी बिल्डिंगच्या बाल्कनीला लटकले, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

May 31, 2026 | 10:55 AM
मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत एसटी बसचा अपघात सहा प्रवासी जखमी; मोठी दुर्घटना टळली

मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत एसटी बसचा अपघात सहा प्रवासी जखमी; मोठी दुर्घटना टळली

May 31, 2026 | 10:55 AM
मृत्यूनंतर ‘उत्पादन शुल्क’ला जाग, पुणे-पिंपरीतून 4 हजार 480 लिटर गावठी दारू जप्त; 52 जणांना अटक

मृत्यूनंतर ‘उत्पादन शुल्क’ला जाग, पुणे-पिंपरीतून 4 हजार 480 लिटर गावठी दारू जप्त; 52 जणांना अटक

May 31, 2026 | 10:49 AM
Upcoming Smartphones: स्मार्टफोन मार्केट तापणार! जून महिन्यात लाँच होणार हे तगडे 5G डिव्हाईस… इथे वाचा यादी

Upcoming Smartphones: स्मार्टफोन मार्केट तापणार! जून महिन्यात लाँच होणार हे तगडे 5G डिव्हाईस… इथे वाचा यादी

May 31, 2026 | 10:47 AM
मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी! आता MBBS पूर्ण करण्यासाठी मिळणार १० वर्षे; NMC चा ऐतिहासिक निर्णय!

मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी! आता MBBS पूर्ण करण्यासाठी मिळणार १० वर्षे; NMC चा ऐतिहासिक निर्णय!

May 31, 2026 | 10:45 AM
Chicago Mayor: अमेरिकेत शिकागोच्या महापौरांनी ट्रम्प यांना म्हटले ‘हुकूमशहा’; ट्रम्प यांनीही ‘मूर्ख’ म्हणत काढली लायकी

Chicago Mayor: अमेरिकेत शिकागोच्या महापौरांनी ट्रम्प यांना म्हटले ‘हुकूमशहा’; ट्रम्प यांनीही ‘मूर्ख’ म्हणत काढली लायकी

May 31, 2026 | 10:42 AM
मैद्याचे मोमोज खाऊन कंटाळा आला? मग झटपट घरी बनवा कमी कॅलरी असलेले राईस पेपर मोमोज, नोट करून घ्या रेसिपी

मैद्याचे मोमोज खाऊन कंटाळा आला? मग झटपट घरी बनवा कमी कॅलरी असलेले राईस पेपर मोमोज, नोट करून घ्या रेसिपी

May 31, 2026 | 10:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM