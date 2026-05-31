Deool Band 2: स्वामींची भक्ती अपरंपार, देऊळ बंद २ च्या कलेक्शनमध्ये १० व्या दिवशी मोठी वाढ! रितेश देशमुखच्या चित्रपटाला टाकलं मागं

Updated On: May 31, 2026 | 10:56 AM IST
Deool Band 2 Box Office Collection: ‘देऊळ बंद २’ने १०व्या दिवशी ५ कोटींहून अधिक कमाई करत एकूण ४० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. सॅकनिल्कच्या माहितीनुसार चित्रपटाला हाऊसफुल्ल प्रतिसाद मिळत आहे.

रिेतेश देशमुखच्या राजा शिवाजी चित्रपटानंतर आता देऊळ बंद २ चित्रपटाची चर्चा सध्या संपूर्ण जगभरात सुरू आहे. देऊळ बंद २१ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. गेल्या दहा दिवसांत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटाने ४० कोटींहून अधिक गल्ला जमावला आहे. त्यामुळे २०२६ हे वर्ष मराठी चित्रपटसृष्टी साठी सकारात्नक असल्याचं पाहायला मिळतोय.या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर सर्व स्तरांतून प्रवीण तरडे आणि संपूर्ण टीमचे भरभरून कौतुक केले जात आहे.

११ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर ‘देऊळ बंद’ चित्रपटाचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. प्रदर्शनाच्या अवघ्या ९ दिवसांत या चित्रपटाने तब्बल ३९.१५ कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला आहे.

पहिल्याच आठवड्यात ‘देऊळ बंद २’ने अनेक चित्रपटांना मागे टाकत बॉक्स ऑफिसवर आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे. विशेष म्हणजे या काळात या चित्रपटाने एकूण पाच चित्रपटांवर आघाडी घेतली आहे.

मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये स्वामीभक्त प्रेक्षक मोठ्या संख्येने थिएटरमध्ये गर्दी करत असून, चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या जोरदार कमाईमुळे ‘देऊळ बंद २’ चर्चेत आला असून, बॉक्स ऑफिसवर त्याचा प्रवास अजूनही मजबूत दिसत आहे.

या चित्रपटांना टाकलं मागं
प्रवीण तरडे दिग्दर्शित ‘देऊळ बंद २’ने प्रदर्शनाच्या नवव्या दिवशी 3.10 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ‘सॅकनिल्क’च्या माहितीनुसार, या चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यातच तब्बल 30.20 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवत दमदार सुरुवात केली होती.या जोरदार कामगिरीमुळे ‘देऊळ बंद २’ने रितेश देशमुखच्या ‘लय भारी’ या चित्रपटाच्या कलेक्शनलाही मागे टाकलं आहे. तसेच ‘पावनखिंड’ या लोकप्रिय मराठी चित्रपटाचाही रेकॉर्ड मोडला आहे.

सध्या ‘देऊळ बंद २’ सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या मराठी चित्रपटांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर पोहोचला असून त्याने ‘टाइमपास’, ‘ठाकरे’, ‘कट्यार काळजात घुसली’, ‘लय भारी’ आणि ‘पावनखिंड’ यांसारख्या मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकत आपली मजबूत छाप उमटवली आहे.

चित्रपटाच्या कमाईत १०व्या दिवशी मोठी वाढ
‘देऊळ बंद २’च्या कलेक्शनमध्ये दुसऱ्या शनिवारी म्हणजेच १०व्या दिवशी मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. या सिनेमाने दहाव्या दिवशी ५ कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.‘सॅकनिल्क’ने दिलेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटाचं १० दिवसांचं एकूण कलेक्शन ४० कोटींच्या पुढे गेलं आहे. प्रेक्षकांकडून मिळणारा जोरदार प्रतिसाद अजूनही कायम असून मध्यरात्रीचे शोही हाऊसफुल्ल सुरू असल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी नुकतीच साताऱ्यातील सिटी प्राइड थिएटरला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी मध्यरात्रीचा शो हाऊसफुल्ल असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत प्रेक्षकांच्या उत्साहाची झलक दाखवली.मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात चित्रपटाला मिळणारा प्रतिसाद पाहता ‘देऊळ बंद २’ची घोडदौड अजूनही मजबूत सुरू असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

Published On: May 31, 2026 | 10:56 AM

