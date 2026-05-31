Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू

Updated On: May 31, 2026 | 11:07 AM IST
सारांश

मुंबई-गोवा महामार्गावरील पोलादपूरजवळ उभ्या कंटेनरला कारने पाठीमागून धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघेजण जखमी झाले. अपघातानंतर मनसेने महामार्गावर हॉटेलसमोर उभ्या राहणाऱ्या अवजड वाहनांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत संताप व्यक्त केला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • पोलादपूर तालुक्यात उभ्या कंटेनरला कारची जोरदार धडक; दोन महिलांचा मृत्यू.
  • अपघातात कारचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला, दोघेजण जखमी.
  • घटनेनंतर मनसे आक्रमक; हॉटेलसमोरील अवैध पार्किंगवर संताप व्यक्त.
रायगड: रायगड येथून एक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. मुंबई- गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात दोघे जागीच ठार झाले असून इतर दोघे जण जखमी आहे. रत्नागिरीच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर उभ्या असलेल्या कंटेनरला कारणे पाठीमागे धडक दिल्याने हा अपघात झाला. अपघातात कारचा अक्षरशःचेंदामेंदा झाली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

कसा झाला अपघात?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी मुंबई- गोवा महामार्गावर पोलादपुर तालुक्यात लोहारमाळ गावाच्या हद्दीत हा अपघात घडला. या अपघातानंतर स्थानिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. दापोली कृषी विद्यापीठ येथे कार्यरत असलेले कर्मचारी अनिल मारकड हे कुटुंबासह नगर येथून दापोलीला जात असताना त्यांच्या कारचा अपघात झाला. अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून कारमधील मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून शवविच्छदेनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. अपघातातील जखमींना जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे, याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.

मनसे आक्रमक

या अपघातानंतर रायगडमधील मनसे आक्रमक झाली असून ज्या हॉटेल समोर अपघात झाला त्या राजस्थानी हॉटेलचे बॅनर फडात, खुर्ची फेकत मनसेने आपला संताप व्यक्त केला. रस्त्यावर हॉटेल समोर उभ्या कंटेनरवर कार आदळून हा अपघात झाला होता. या अपघातात दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागला. यामुळे धोकादायक ठिकाणी, होटेल समोर महामार्गावर ट्रक, कंटेनर, टँकर उभे करण्यावर मनसेने संताप व्यक्त करत आपला आक्षेप नोंदवला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात नेमका कसा झाला?

    Ans: रत्नागिरीच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर उभ्या असलेल्या कंटेनरला कारने पाठीमागून धडक दिल्याने अपघात झाला.

  • Que: या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या भीषण अपघातात दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघेजण जखमी झाले.

  • Que: अपघातानंतर मनसेने काय भूमिका घेतली?

    Ans: मनसेने हॉटेलसमोर महामार्गावर उभ्या राहणाऱ्या कंटेनर, ट्रक आणि टँकरांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत निषेध व्यक्त केला.

Published On: May 31, 2026 | 11:07 AM

