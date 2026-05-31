Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू

कसा झाला अपघात?
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी मुंबई- गोवा महामार्गावर पोलादपुर तालुक्यात लोहारमाळ गावाच्या हद्दीत हा अपघात घडला. या अपघातानंतर स्थानिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. दापोली कृषी विद्यापीठ येथे कार्यरत असलेले कर्मचारी अनिल मारकड हे कुटुंबासह नगर येथून दापोलीला जात असताना त्यांच्या कारचा अपघात झाला. अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून कारमधील मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून शवविच्छदेनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. अपघातातील जखमींना जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे, याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.
मनसे आक्रमक
या अपघातानंतर रायगडमधील मनसे आक्रमक झाली असून ज्या हॉटेल समोर अपघात झाला त्या राजस्थानी हॉटेलचे बॅनर फडात, खुर्ची फेकत मनसेने आपला संताप व्यक्त केला. रस्त्यावर हॉटेल समोर उभ्या कंटेनरवर कार आदळून हा अपघात झाला होता. या अपघातात दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागला. यामुळे धोकादायक ठिकाणी, होटेल समोर महामार्गावर ट्रक, कंटेनर, टँकर उभे करण्यावर मनसेने संताप व्यक्त करत आपला आक्षेप नोंदवला आहे.
रायगड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कर्जत-खोपोली राज्यमार्गावरील पळसदरी परिसरात एका अज्ञात महिलेचा खुल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. मृत महिला साधारण 35 ते 40 वर्ष वयोगटातील असावी असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. या महिलेच्या अंगावर कुर्ती आणि निळ्या रंगाची पँट असून, तिच्या उजव्या हातात एक बांगडी आढळून आली आहे. या संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
Ans: रत्नागिरीच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर उभ्या असलेल्या कंटेनरला कारने पाठीमागून धडक दिल्याने अपघात झाला.
Ans: या भीषण अपघातात दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघेजण जखमी झाले.
Ans: मनसेने हॉटेलसमोर महामार्गावर उभ्या राहणाऱ्या कंटेनर, ट्रक आणि टँकरांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत निषेध व्यक्त केला.