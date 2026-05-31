मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील पालघर तालुक्यातील ढेकाळे गावच्या हद्दीतील वाघोबा खिंडीत रविवारी सकाळी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बोईसर-कोल्हापूर या लांब पल्ल्याच्या एसटी बसचा अपघात झाला. या अपघातात सहा प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली.
बोईसर-कोल्हापूर एसटी बस गुजरात वाहिनीवरून बोईसरच्या दिशेने येत होती. सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास वाघोबा खिंडीच्या उतारावरील वळणावर पोहोचली असताना बसचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुढे जात असलेल्या ट्रकवर जाऊन आदळली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये एकूण २२ प्रवासी प्रवास करत होते. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग सुरक्षा विभागाचे पोलीस व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बसचा आपत्कालीन दरवाजा उघडून प्रवाशांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली.
दरम्यान, अपघातात किरकोळ जखमी झालेल्या सहा प्रवाशांना मनोर ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. अपघातामुळे गुजरात वाहिनीवर काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त बस महामार्गावरून हटवल्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत सुरू झाली. मनोर पोलीस अपघाताच्या कारणांचा तपास करत आहेत.
नेमका अपघात कसा घडला?
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, रविवार उजाडत असताना ‘बोईसर-कोल्हापूर’ ही एसटी बस नेहमीप्रमाणे प्रवाशांना घेऊन आपल्या प्रवासाला निघाली होती. सकाळी साधारण सात वाजण्याच्या सुमारास ही बस मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील गुजरात वाहिनीवरून वाघोबा खिंडीच्या उतारावर आली. वाघोबा खिंडीचा हा रस्ता तीव्र उतार आणि धोकादायक वळणांसाठी ओळखला जातो. याच वळणावर पोहोचली असता अचानक बसचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. नियंत्रण सुटल्यामुळे भरधाव एसटी बस पुढे चाललेल्या एका जड ट्रकला मागून जाऊन जोरात धडकली. धडक इतकी जोरात होती की, बसच्या पुढच्या भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
हे देखील वाचा : Mumbai News: मुंबईमध्ये ४० अंशांपुढील दिवस वाढणार! २०४० पर्यंत ४० अंश पार करणाऱ्या दिवसांत होणार मोठी वाढ
आपत्कालीन दरवाजा उघडून प्रवाशांची सुटका
अपघात झाला त्या वेळी बसमध्ये एकूण २२ प्रवासी गाढ झोपेत होते. अचानक झालेल्या या मोठ्या धडकेमुळे बसमध्ये एकच गोंधळ आणि किंचाळ्या सुरू झाल्या. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग सुरक्षा विभागाचे (HSP) पोलीस आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. बसचे पुढचे दरवाजे जाम झाल्यामुळे पोलिसांनी तातडीने बसचा आपत्कालीन दरवाजा (Emergency Door) उघडला आणि आत अडकलेल्या सर्व प्रवाशांना अत्यंत सुरक्षितपणे बाहेर काढले. या तत्परतेमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.
जखमींवर मनोर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू
या धक्कादायक अपघातात सुदैवाने कोणाचाही जीव गेला नाही, ही सर्वात मोठी समाधानाची बाब ठरली. मात्र, बसच्या पुढच्या भागात बसलेले ६ प्रवासी या धडकेमुळे किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांना किरकोळ खरचटले असून काही जणांना अंतर्गत मुका मार लागला आहे. पोलिसांनी स्थानिक रुग्णवाहिकेच्या मदतीने या सर्व ६ जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी तातडीने मनोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले आहे. सध्या त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
गुजरात वाहिनीवर वाहतूक कोंडी; पोलीस तपास सुरू
या भीषण अपघातामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या गुजरात वाहिनीवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या आणि काही काळासाठी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. रविवारचा दिवस असल्याने महामार्गावर वाहनांची वर्दळ जास्त होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने महाकाय क्रेन मागवून घेतली. क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त एसटी बस आणि ट्रकला रस्त्याच्या बाजूला हटवण्यात आले. त्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा एकदा पूर्ववत म्हणजेच सुरळीत सुरू झाली. या अपघाताची नोंद मनोर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून, बसचा ब्रेक फेल झाला होता की चालकाला डुलकी लागली होती, या सर्व कारणांचा मनोर पोलीस सखोल तपास करत आहेत.