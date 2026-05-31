Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत एसटी बसचा अपघात; सहा प्रवासी जखमी

Updated On: May 31, 2026 | 11:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

Boisar-Kolhapur ST Bus Accident : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत 'बोईसर-कोल्हापूर' एसटी बसचा भीषण अपघात झाला; मात्र सुदैवाने २२ प्रवाशांचे प्राण वाचले आहेत.

mumbai ahmedabad highway palghar waghoba khind boisar kolhapur st bus accident news

मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत एसटी बसचा अपघात सहा प्रवासी जखमी; मोठी दुर्घटना टळली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील पालघर तालुक्यातील ढेकाळे गावच्या हद्दीतील वाघोबा खिंडीत रविवारी सकाळी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बोईसर-कोल्हापूर या लांब पल्ल्याच्या एसटी बसचा अपघात झाला. या अपघातात सहा प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली.

बोईसर-कोल्हापूर एसटी बस गुजरात वाहिनीवरून बोईसरच्या दिशेने येत होती. सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास वाघोबा खिंडीच्या उतारावरील वळणावर पोहोचली असताना बसचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुढे जात असलेल्या ट्रकवर जाऊन आदळली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये एकूण २२ प्रवासी प्रवास करत होते. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग सुरक्षा विभागाचे पोलीस व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बसचा आपत्कालीन दरवाजा उघडून प्रवाशांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली.

दरम्यान, अपघातात किरकोळ जखमी झालेल्या सहा प्रवाशांना मनोर ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. अपघातामुळे गुजरात वाहिनीवर काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त बस महामार्गावरून हटवल्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत सुरू झाली. मनोर पोलीस अपघाताच्या कारणांचा तपास करत आहेत.

नेमका अपघात कसा घडला?

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, रविवार उजाडत असताना ‘बोईसर-कोल्हापूर’ ही एसटी बस नेहमीप्रमाणे प्रवाशांना घेऊन आपल्या प्रवासाला निघाली होती. सकाळी साधारण सात वाजण्याच्या सुमारास ही बस मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील गुजरात वाहिनीवरून वाघोबा खिंडीच्या उतारावर आली. वाघोबा खिंडीचा हा रस्ता तीव्र उतार आणि धोकादायक वळणांसाठी ओळखला जातो. याच वळणावर पोहोचली असता अचानक बसचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. नियंत्रण सुटल्यामुळे भरधाव एसटी बस पुढे चाललेल्या एका जड ट्रकला मागून जाऊन जोरात धडकली. धडक इतकी जोरात होती की, बसच्या पुढच्या भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

हे देखील वाचा : Mumbai News: मुंबईमध्ये ४० अंशांपुढील दिवस वाढणार! २०४० पर्यंत ४० अंश पार करणाऱ्या दिवसांत होणार मोठी वाढ

आपत्कालीन दरवाजा उघडून प्रवाशांची सुटका

अपघात झाला त्या वेळी बसमध्ये एकूण २२ प्रवासी गाढ झोपेत होते. अचानक झालेल्या या मोठ्या धडकेमुळे बसमध्ये एकच गोंधळ आणि किंचाळ्या सुरू झाल्या. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग सुरक्षा विभागाचे (HSP) पोलीस आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. बसचे पुढचे दरवाजे जाम झाल्यामुळे पोलिसांनी तातडीने बसचा आपत्कालीन दरवाजा (Emergency Door) उघडला आणि आत अडकलेल्या सर्व प्रवाशांना अत्यंत सुरक्षितपणे बाहेर काढले. या तत्परतेमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.

जखमींवर मनोर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू

या धक्कादायक अपघातात सुदैवाने कोणाचाही जीव गेला नाही, ही सर्वात मोठी समाधानाची बाब ठरली. मात्र, बसच्या पुढच्या भागात बसलेले ६ प्रवासी या धडकेमुळे किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांना किरकोळ खरचटले असून काही जणांना अंतर्गत मुका मार लागला आहे. पोलिसांनी स्थानिक रुग्णवाहिकेच्या मदतीने या सर्व ६ जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी तातडीने मनोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले आहे. सध्या त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

गुजरात वाहिनीवर वाहतूक कोंडी; पोलीस तपास सुरू

या भीषण अपघातामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या गुजरात वाहिनीवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या आणि काही काळासाठी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. रविवारचा दिवस असल्याने महामार्गावर वाहनांची वर्दळ जास्त होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने महाकाय क्रेन मागवून घेतली. क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त एसटी बस आणि ट्रकला रस्त्याच्या बाजूला हटवण्यात आले. त्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा एकदा पूर्ववत म्हणजेच सुरळीत सुरू झाली. या अपघाताची नोंद मनोर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून, बसचा ब्रेक फेल झाला होता की चालकाला डुलकी लागली होती, या सर्व कारणांचा मनोर पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

Web Title: Mumbai ahmedabad highway palghar waghoba khind boisar kolhapur st bus accident news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 10:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: मध्य रेल्वेच्या जागेवर १६ हजार बेकायदेशीर झोपड्या! कुर्ला-ट्रॉम्बे, कल्याण, डोंबिवलीत सर्वाधिक विळखा
1

Mumbai News: मध्य रेल्वेच्या जागेवर १६ हजार बेकायदेशीर झोपड्या! कुर्ला-ट्रॉम्बे, कल्याण, डोंबिवलीत सर्वाधिक विळखा

Mumbai News: मुंबईमध्ये ४० अंशांपुढील दिवस वाढणार! २०४० पर्यंत ४० अंश पार करणाऱ्या दिवसांत होणार मोठी वाढ
2

Mumbai News: मुंबईमध्ये ४० अंशांपुढील दिवस वाढणार! २०४० पर्यंत ४० अंश पार करणाऱ्या दिवसांत होणार मोठी वाढ

गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष
3

गिरगावात पाणीटंचाईचा फायदा घेणारे टँकरचालक नशेत ! ‘मृत्युदूत’ बनलेल्या चालकांवर पोलिसांकडून कारवाई; पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

CNG Price Hiked : मुंबईत CNG च्या दरात पुन्हा वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला गॅस
4

CNG Price Hiked : मुंबईत CNG च्या दरात पुन्हा वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला गॅस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Insurance Stocks: फक्त प्रीमियम पाहून खरेदी करू नका विमा कंपन्यांचे शेअर्स, गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे नियम नक्की तपासा

Insurance Stocks: फक्त प्रीमियम पाहून खरेदी करू नका विमा कंपन्यांचे शेअर्स, गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे नियम नक्की तपासा

May 31, 2026 | 12:29 PM
सावंतवाडीत विजेचा खेळखंडोबा; माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणला ‘घेराव’

सावंतवाडीत विजेचा खेळखंडोबा; माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणला ‘घेराव’

May 31, 2026 | 12:22 PM
Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का

May 31, 2026 | 12:11 PM
परिवहनमंत्र्यांची संगमेश्वर बसस्थानकाला अचानक भेट; प्रवाशांसोबत वडापावचा घेतला आस्वाद

परिवहनमंत्र्यांची संगमेश्वर बसस्थानकाला अचानक भेट; प्रवाशांसोबत वडापावचा घेतला आस्वाद

May 31, 2026 | 12:05 PM
Solapur Crime: क्रिकेट समर कॅम्पमध्ये दुर्दैवी मृत्यू! 14 वर्षीय वीरेन रोलरखाली चिरडला; मैदान व्यवस्थापनावर संताप

Solapur Crime: क्रिकेट समर कॅम्पमध्ये दुर्दैवी मृत्यू! 14 वर्षीय वीरेन रोलरखाली चिरडला; मैदान व्यवस्थापनावर संताप

May 31, 2026 | 12:04 PM
Mahindra XUV 3XO घरी आणायची आहे? 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI, जाणून घ्या

Mahindra XUV 3XO घरी आणायची आहे? 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI, जाणून घ्या

May 31, 2026 | 11:50 AM
Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

May 31, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM