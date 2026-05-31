Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raigad News: महाडमध्ये दूषित पाण्याचा कहर! पानसरे मोहल्ल्यात दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक हैराण

Updated On: May 31, 2026 | 10:59 AM IST
जाहिरात
सारांश

महाड शहरात सध्या तीव्र पाणीटंचाईचे संकट असतानाच पानसरे मोहल्ला परिसरातील नागरिकांना दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाण्याचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येमुळे नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता वाढली असून प्रशासनाकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली जात आहे.

Raigad News: महाडमध्ये दूषित पाण्याचा कहर! पानसरे मोहल्ल्यात दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक हैराण

Raigad News: महाडमध्ये दूषित पाण्याचा कहर! पानसरे मोहल्ल्यात दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक हैराण

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पानसरे मोहल्ला परिसरात नळाद्वारे दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
  • वारंवार तक्रारी करूनही ठोस उपाययोजना न झाल्याचा आरोप करत नागरिकांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
  • जलवाहिनीतील गळतीमुळे पाणी दूषित होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज असून संपूर्ण यंत्रणेची तपासणी सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
महाड: महाड शहरावर सध्या तीव्र पाणीटंचाईचे संकट ओढवले असून शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र शहराच्या पश्चिमेकडील पानसरे मोहल्ला परिसरातील नागरिकांना अल्पवेळेस होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासोबतच दूषित व दुर्गंधीयुक्त पाण्याचा सामना करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून नळाद्वारे येणाऱ्या पाण्याला तीव दुर्गंधी येत असून पाणी दूषित असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

पोहण्याचा मोहच बेतला जीवावर; साठवण तलावात बुडून तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ‘ते’ स्वप्न राहिले अधुरेच…

या समस्येबाबत नागरिकांनी वारंवार महाड नगरपरिषदेकडे तक्रारी दाखल केल्या असून दूषित पाण्याचे नमुने तपासणीसाठीही प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. मात्र प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

अधिक प्रभावी नियोजनाचे अभियंत्यांनी दिले आश्वासन

या प्रकरणी महाड नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता रोहित भोईर याव्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. सध्या संबंधित भागातील नागरिकांना टँकरद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा केला जात असून त्याचे अधिक प्रभावी नियोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नगरसेवकांकडूनही अपेक्षित दखल नाही

एक दिवसाआड होणारा पाणीपुरवठाही अत्यंत कमी वेळेसाठी होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. पूर्वी अर्धा ते एक तास सुरू राहणारा पाणीपुरवठा आता अत्यल्य वेळेसाठी होत असल्याने पाणी साठविणेही कठीण बनले आहे. दरम्यान, या भागातील नागरिकांना गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून पाणीपुरवठ्याबाबतच्या विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचेही समोर आले आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतर निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडूनही या समस्येची अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

Chhagan Bhujbal-Parth Pawar dispute: राष्ट्रवादीत नेमकं चाललंय काय; पार्थ पवारांच्या हस्तक्षेपावर छगन भुजबळ का भडकले?

दूषित पाणीपुरवठ्याचे मूळ कारण जलवाहिनीच्या मध्यंतरातील गळती असू शकते, काही ठिकाणी नाला किंवा अन्य भागाजवळ जलवाहिनी फुटल्याने दूषित पाणी मिसळत असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. संपूर्ण जलवाहिनीची तपासणी सुरू आहे. तपासणी पूर्ण होताच नागरिकांना नियमित व शुद्ध पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात येईल. – रोहित भोईर, अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mahad faces water crisis residents complain of contaminated and foul smelling water supply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 10:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: कोट्यवधींच्या रस्त्याची उधळपट्टी? नागभीडमध्ये नव्याने बांधलेला रस्ता पुन्हा खोदला, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट
1

Chandrapur News: कोट्यवधींच्या रस्त्याची उधळपट्टी? नागभीडमध्ये नव्याने बांधलेला रस्ता पुन्हा खोदला, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट

Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू
2

Raigad Crime: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या कंटेनरवर कार आदळली, दोन महिलांचा मृत्यू

Raigad Crime: रायगडमध्ये अज्ञात महिलेचा आठ दिवस जुना मृतदेह आढळला; हत्या की घातपात?
3

Raigad Crime: रायगडमध्ये अज्ञात महिलेचा आठ दिवस जुना मृतदेह आढळला; हत्या की घातपात?

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध
4

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Insurance Stocks: फक्त प्रीमियम पाहून खरेदी करू नका विमा कंपन्यांचे शेअर्स, गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे नियम नक्की तपासा

Insurance Stocks: फक्त प्रीमियम पाहून खरेदी करू नका विमा कंपन्यांचे शेअर्स, गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे नियम नक्की तपासा

May 31, 2026 | 12:29 PM
सावंतवाडीत विजेचा खेळखंडोबा; माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणला ‘घेराव’

सावंतवाडीत विजेचा खेळखंडोबा; माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणला ‘घेराव’

May 31, 2026 | 12:22 PM
Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का

May 31, 2026 | 12:11 PM
परिवहनमंत्र्यांची संगमेश्वर बसस्थानकाला अचानक भेट; प्रवाशांसोबत वडापावचा घेतला आस्वाद

परिवहनमंत्र्यांची संगमेश्वर बसस्थानकाला अचानक भेट; प्रवाशांसोबत वडापावचा घेतला आस्वाद

May 31, 2026 | 12:05 PM
Solapur Crime: क्रिकेट समर कॅम्पमध्ये दुर्दैवी मृत्यू! 14 वर्षीय वीरेन रोलरखाली चिरडला; मैदान व्यवस्थापनावर संताप

Solapur Crime: क्रिकेट समर कॅम्पमध्ये दुर्दैवी मृत्यू! 14 वर्षीय वीरेन रोलरखाली चिरडला; मैदान व्यवस्थापनावर संताप

May 31, 2026 | 12:04 PM
Mahindra XUV 3XO घरी आणायची आहे? 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI, जाणून घ्या

Mahindra XUV 3XO घरी आणायची आहे? 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI, जाणून घ्या

May 31, 2026 | 11:50 AM
Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

Bhanu Saptami 2026: जून महिन्यात कधी आहे भानू सप्तमी, जाणून घ्या तारीख, शुभ वेळ आणि महत्त्व

May 31, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM